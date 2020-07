Restaurantes en Israel se oponen a las medidas de cierre

En una de sus nuevas medidas para evitar la propagación del virus, el gobierno ordenó cerrar parcialmente todos los restaurantes durante el fin de semana. La prohibición se tomó con una resistencia significativa entre el sector y muchos dijeron que desafiarán las nuevas restricciones de coronavirus en un acto de desobediencia civil.

Mientras Israel ve un número récord de nuevas infecciones por coronavirus, los ministros del gabinete acordaron nuevas medidas de cierre, incluida la orden de que la mayoría de las empresas cierren durante el fin de semana. Si bien los restaurantes no pueden servir a los clientes, pueden proporcionar servicios de comida para llevar y entrega.

En respuesta, un grupo de restaurantes en Tel Aviv, Jerusalem y Beerseba han anunciado su intención de permanecer abiertos, quejándose de que el gobierno “no podía tomar una decisión en medio de la noche” y que sus “empleados no son marionetas”.

“Una vez más estamos presenciando la conducta caprichosa e irresponsable de un gobierno que ha perdido el rumbo. No se puede esperar que cerremos nuestros negocios con unas pocas horas de anticipación ”, dijo en un comunicado.

Los líderes de la industria y los restauradores se quejaron de que la medida, que llamaron “ilegal”, causaría pérdidas financieras masivas y desperdicio de alimentos y que no se proporcionó el tiempo suficiente para que las empresas afectadas se preparen para las nuevas restricciones.

A principios de este mes, el Ministerio de Salud publicó un documento que clasifica las actividades diarias en términos de su peligro de exposición al coronavirus, y enumeraba las comidas en bares y restaurantes interiores como una actividad de alto riesgo.

“Estamos atravesando un momento difícil, es imposible, las decisiones son arbitrarias, estamos atascados con muchos productos”, dijo un dueño de restaurante en Tel Aviv.

El dueño de un café en Tel Aviv dijo que planeaba regalar comida que ya había pedido ya que realizar solo take away no era rentable.

Por otro lado, Hagai Levine, jefe de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública, criticó al gobierno por ordenar restricciones “sin ninguna base epidemiológica” y tomar la decisión de cerrar las playas a partir de la próxima semana, señalando que es probable que el virus se propague en áreas cerradas en lugar de en los abiertos.

“La seguridad nacional también es salud mental y económica. Un encierro en los hogares puede lograr el objetivo opuesto y aumentar las infecciones”, dijo Levine. Si bien enfatizó que los israelíes deberían tomar precauciones contra el virus que va más allá de las pautas del Ministerio de Salud, criticó lo que calificó de “enfoque agresivo, opaco y desapegado” para contener el brote.

“Pensé que las lecciones se aprendieron desde la primera ola, pero parece que no es el escalón profesional el que toma las decisiones. Si el público siente que las decisiones son arbitrarias, no las escuchará ”, advirtió.

Las nuevas restricciones se producen en medio de un creciente descontento por la respuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu a la pandemia.

