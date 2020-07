Coronavirus: “Cada persona que muere en Israel es una tragedia”

Cada día sigue en aumento el número de contagiados por coronavirus en Israel. El gobierno evalúa tomar nuevas medidas de distanciamiento para contener la propagación e intenta no tener que llegar a un cierre total. Ruth Yishai, directora del departamento de laboratorio del servicio de salud pública del Ministerio de Salud de Israel, analizó la situación en Radio Jai.

“Se trata de contener el nuevo rebrote y se toman medidas que limiten el encuentro de gente masivo. El gobierno discute medidas para empelar y contener el virus sin dañar la economía del país. Se trata de equilibrar la salud y la economía “.

“En los últimos tres días el número de nuevos enfermos se ha estabilizado pero hay que bajarlo. Es algo muy dinámico, en los próximos días se tomaran nuevas medidas para restringir el encuentro de gente. Netanyahu habla del que el sistema es un acordeón, de abrir y cerrar. Si hay ciudades con un porcentaje mayor de enfermos se cierra y si el número baja se vuelve a abrir”, dijo Yishai.

“Se siguen investigando técnicas para ayudar. Una institución de alta tecnología desarrolló un sistema para enriquecer el plasma con anticuerpos de gente que se recuperó y usarlo para tratar a nuevos enfermos. Están desarrollando un producto muy bueno. También se trata de evaluar a la población en grupo en lugar de hacer test a personas individuales. Es una forma de hacer un análisis más efectivo y rápido. Por otro lado, se está investigando una tecnología para analizar el virus desde el aliento de una persona”.

“Israel estaba en una situación muy buena con un porcentaje bajo de nuevos enfermos y se abrió todo de forma muy rápida, la gente salió y ahí empezaron más enfermos. Los mayores de 60 son los que más se están cuidando. La mayoría de los nuevos enfermos son gente más joven que enfrentan mejor la enfermedad por eso la tasa de muertos es baja y la esperamos mantener. Cada persona que muere es una tragedia”, aseguró Yishai.

Por otro lado contó que “el personal médico se ha familiarizado con esta enfermedad y se aprendió a dar otros tratamientos y no conectar enseguida a los enfermos a las maquinas que eso parece empeorar la situación”.

“El gobierno está haciendo lo posible por no cerrar por completo. Si la tasa de enfermos nuevos no baja en los próximos días se van a tomar más medidas, el ministro de salud ya dijo que si no bajamos van a cerrar. Se aprendió que si se cierra, en el momento que se abra será de forma más gradual. La población ya no tiene paciencia. Hay que explicarles bien qué está en juego y hacerlo de forma cuidadosa”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.