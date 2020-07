“El antisionismo es una forma de antisemitismo”

En los últimos días, Florencia Kirchner, hizo una publicación en sus redes sociales que generaron criticas ya que alababa la figura de una terrorista palestina de la década del 70. El post fue censurado, lo que despertó el enojo de la hija de la vicepresidenta. Pablo Yedlin, diputado nacional por la provincia de Tucumán, analizó este hecho en diálogo con Radio Jai.

“Dónde está el límite a la expresión personal de las cosas y dónde pasamos al límite de las cosas que no se deben publicar, es muy difícil”, dijo el diputado que hace días presentó un proyecto de ley para que se adopte la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para el recuerdo del Holocausto).

“La definición de antisemitismo que hoy acepta el mundo y que de a poco, tanto nuestro presidente Alberto Fernández, como el gobernador de Tucumán y también otros gobernadores, incluye que el antisionismo o la idea de que el estado de Israel no tiene derecho a existir, es una forma clara de antisemitismo. O pedirle al estado de Israel cosas que no se le piden a ningún otro estado del mundo, también nos pone en una situación de crítica”, explica Yedlin.

“Esto no implica las expresiones a favor del pueblo palestino, de sus derechos o de su situación histórica, que por supuesto tiene distintas visiones según quien lo considere. Pero dentro de estas situaciones, el mundo ha ido decretando algunas organizaciones que se han portado con más o menos apego a la legalidad. Esto es complejo, porque si uno critica abiertamente no está mal, pero si uno utiliza para esto figuras terroristas, me parece que empieza a estar en el límite donde la legalidad tiene que poner un freno”, aseguró.

“Me parece que la hija de la vicepresidenta tiene todo el derecho a expresarse. Si se hace más público es por ser alguien conocido, pero reconozcamos que el derecho a opinar existe y hay que respetarlo”, dijo Yedlin y agregó: “De todas maneras, la figura de esta mujer a la que hace referencia viene con una historia muy grande de hace muchos años atrás. Incluso ella misma ha hecho una autocrítica muy importante acerca de la metodología que en aquella época usaban”.

“Yo creo claramente que el antisionismo es una forma de antisemitismo. Lo hemos expresado ante el presidente, hemos presentado junto a Waldo Wolff un proyecto de ley para que el congreso lo acepte. Este es el camino importante. Pero también requiere que vayamos educando a mucha de nuestra población”, dijo el diputado. “En argentina el antisemitismo son situaciones puntuales, en general no es un pueblo antisemita. Que el antisionismo sea una forma actual de antisemitismo, es un tema que requiere un trabajo de educación pero creo que Israel lo está consiguiendo, y en gran medida lo hace por mérito propio del estado. Para el mundo, Israel cada vez es un país mas normal, con mas logros económicos, sanitarios, educativos y de alguna manera todo eso hizo que el mundo lo vea de una manera distinta a cómo lo veía en los primeros años de su creación. Es un objetivo que todos tenemos que lograr, sobre todo la gente de la comunidad”.

Con respecto a la situación de Tucumán en cuanto al coronavirus, el diputado dijo que “tenemos una tranquilidad epidemiológica, llevamos 85 casos. En los últimos meses los casos que hemos tenido estaban relacionados con algún colectivo que llegaba con un grupo de personas infectadas, que además generó casos de contagio en bloque en la provincia. La situación es muy tranquila, hemos ido flexibilizando muchas de las actividades con protocolo, y otras muchas todavía no. Tenemos riesgo desde Buenos Aires y desde el norte a través de la llegada de muchos casos desde Jujuy”, explicó.

La provincia cerrará sus fronteras durante 60 días con el objetivo de reactivar la economía y reabrir el turismo interno. “El cierre tiene un efecto más simbólico que otra cosa. Hay personas que entran y salen de la provincia porque son esenciales y lo seguirán haciendo”.

“En la argentina nadie se va a salvar solo, la solidaridad entre todos nos va a sacar de esta situación tan grave que estamos viviendo. Hoy la situación más grave está en el AMBA donde hay más casos. Es muy probable que cuando empecen a bajar los casos en el AMBA, empecemos a tener focos en otras provincias. Acá nadie se va a salvar solo, tenemos que dar una mano todos para todos”.

“Encerrarnos en nuestras jurisdicciones no es la solución definitiva, aunque puede ser un mecanismo transitorio frente a situaciones epidemiológicas puntuales. Es algo que se ha hecho en todo el mundo. La sensación de que solos salimos no es la solución”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente