“Mucha gente le ha perdido el respeto a la pandemia”

El número de infectados crece día a día en argentina concentrando la mayor cantidad de casos en el área Metropolitana de Buenos Aires. Los últimos datos indican que ya son más de 52 mil los contagiados y 1150 muertos en el país. El pediatra infectólogo, Dr. Miguel Trenagh, analizó en Radio Jai el significativo aumento de la curva.

“En argentina, las autoridades de salud perdieron tiempo. En el mes de enero cuando ya sabíamos que el crecimiento del virus era exponencial en Wuhan, con una alta tasa de contagiosidad, deberíamos haber previsto que podía extenderse al resto del mundo”, explicó Trenagh.

En poco tiempo se transformo de un brote epidémico en algunos países de Asia, a una pandemia que casi afecto a la totalidad de los países del mundo con una velocidad asombrosa. “En ese momento, las autoridades de salud de la nación, minimizaron la gripe y dijeron que no iba a llegar. Cometieron errores muy graves y cuando se dieron cuenta que si iba a llegar y aparecieron países como Perú que fue uno de los más afectados en América Latina, recién ahí se dieron cuenta que teníamos que actuar y comprar tests”, aseguró el doctor.

Trenagh explicó que “para controlar una pandemia primero hay que tener comprometida a toda la comunidad y darse cuenta qué estamos enfrentando. Así la sociedad puede cumplir con la distancia social, el uso de barbijos, el lavado de manos, y por otra parte tener los materiales para hacer la mayor cantidad de testeos posibles”.

El contagio ha subido en forma exponencial en las últimas semanas. Lo que el testeo nos brinda es la cifra real de cuántos contagiados hay. “En la medida que hacíamos pocos testeos no sabíamos cuantos enfermos había, sobre todo los que no tenían síntomas. Entonces no podíamos hacer un control, un seguimiento o barreras de contención para que se contagie menos gente”.

Como ejemplo, el doctor muestra el caso de Nueva Zelanda que fue el primer país del mundo en controlar el coronavirus. “Ellos testeaban ante cualquier síntoma, no era necesario tener fiebre, y si el resultado era positivo pasaba a aislamiento. Hacían el diagnostico muy rápido y también el seguimiento de todas las personas que habían estado en contacto con el infectado en la última semana. Es la única forma de controlar el virus”.

El testeo y el aislamiento de los que dan positivo, más el estudio de contactos cercanos, es clave. En Argentina se hicieron menos de la octava parte de los test que hizo Chile, a pesar de la cantidad de casos graves que tuvieron, más la poca previsión para tener camas de terapia y respiradores. Chile estaba por solicitar a la Argentina lugar para internar a sus enfermos para no tener que hacer lo que hicieron en Italia o España, de decidir a quién atender.

El gran problema del rebrote en Buenos Aires es en el AMBA. En el resto del país, excepto Chaco, han tenido cifras aceptables. “Nosotros hemos aplanado la curva y recién en estas últimas semanas se ha disparado, sobre todo en Buenos Aires. Yo creo que mucha gente le ha perdido el respeto a la pandemia y no usan barbijo ni respetan el distanciamiento social. Todos esos son factores que disparan los contagios. Hay que concientizar a toda la población que no hay que estar atemorizado pero si hay que respetar este tipo de enfermedad”, finalizó el Dr. Trenagh.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente