Embajadores en Linea: “El Mercosur es para la Argentina un destino manifiesto”

El equipo integrado por Mariano Caucino, ex embajador de Argentina en Israel, Emilio Perina, exdirector del Archivo General de la Nación y Leandro Goroyesky, ex Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), contaron con la participación de la historiadora Camila Perochena y el ex vicepresidente y ex canciller Carlos Ruckauf.

Camila Perochena analizó los usos del pasado y la aproximación que han hecho del pasado reciente los gobiernos argentinos. Por su parte, el ex vicepresidente expresó que “El MERCOSUR es para la Argentina un destino manifiesto”.

Así mismo, Ruckauf aseguró que “en el 2001 cuando me tocó acompañar a Lavagna para renegociar la deuda, teníamos el apoyo de Europa mientras que hoy Europa se tiene que ayudar a si misma”. Finalmente, Carlos Ruckauf recordó que “en Brasil en ese momento había un estadista de la talla de Fernando Henrique Cardoso”.

