¿Abuelito yo?

Cuidemos a nuestros Abuelitos, perdón a nuestros viejitos, queremos decir a los ancianos, mejor dicho, a los de 60 años, nos referimos a los vulnerables etc. etc.

Estos son algunos de los titulares que aparecen en los discursos incoherentes de los mandatarios y de los medios de expresión.

Hace ya dos meses que estamos en casa por cárcel, solo por el delito de ser adultos mayores (termino más realista y decente)

A esta altura del partido de haber vivido toda mi experiencia de vida en libertad a pesar de situaciones de gobiernos tiránicos, o populistas y corruptos gobernantes, sin generalizar pues los hubo bien intencionados pocos y de corto tiempo, siempre he decidido mi destino a pesar dificultades. Triunfos, tristezas y alegrías.

Hoy resulta que soy vulnerable, lógico que si, pero nada tiene que ver con la libertad de decidir sobre cómo debo cuidarme de la contaminación, siempre siguiendo las pautas básicas de la prevención Que diferencia existe que hoy se liberen a edades determinadas y progresivamente industrias, comercios, peluquerías etc.

Acabo de terminar de leer el libro titulado El precio de la vida de Judith Viorst. Que me hace reflexionar frente a la vejez.

Hace unos años visité en las altas fiestas la sinagoga de Lamroth hakol. Luego de pasar por la seguridad, entre como buen judío al templo y me senté junto a una señora de edad indescifrable, hoy puedo decir, cerca de los noventa abriles, dicha dama me miró fijamente y me deseo llamándome por mi nombre Ángel Jag sameaj. Habían pasado más de 30 años (yo en esa época no era vulnerable) pero no reconocí a la venerable Dama ella es Irene que en abril cumplió felices algunos años más. Estoy seguro que Irene sabe muy bien cómo manejar su libertad y que riesgos puede correr.

Para dar ejemplos Goethe completo su famoso Fausto siendo en términos actuales un abuelito y Sófocles a los ochenta pirulos escribió Edipo. Los gobernantes de hoy que nos mandan a guardar que edad tienen.¿

En mi caso personal (y estoy seguro que todos ustedes que pronto llegaran a mi edad), tengo tantos proyectos que no tengo tiempo para envejecer, además tengo tanto que aprender.

Por lo cual no dejemos que ningún personaje nos diga que el logro de la vejez es el final de nuestra historia. El bagaje del pasado es nuestra fortaleza, siempre y cuando, no nos quedemos en el, sino proyectarnos al futuro

Esta crisis en la que estamos , no niego que es la oportunidad de crecer para una feliz etapa productiva.

Quiero volver mi libertad. a mi trabajo, formando personas responsables, comprometidas y honestas. Quiero volver a la piscina, a mi gimnasio, lo que se me cante en ganas.

Abuelito, sí, pero de mis nietos

Angel S. Calderon