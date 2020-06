Por: Sol Reiman

Hagamos memoria las últimas 3 cosas que hayamos comido que provengan de un paquete plástico: Queso, galletitas, la bandeja del delivery…

Ahora quizá incluso más que antes, nuestro consumo de plástico de un sólo uso como un problema difícil de evitar: Más ahora en contexto de pandemia, alternativas sustentables como comprar a granel, llevar nuestro propio tupper, quizá incluso nos puede parecer arriesgado. Cuanto menos salgamos mejor y eso lleva muchas veces a que ingrese más plástico a nuestros hogares que en contetos normales podríamos evitar: Bolsas descartables, paquetes diversos, envoltorios, films. Hoy vengo con otra buena noticia: Tenemos una alternativas al alcance de la mano, fácil, simple, y que ocupa poco espacio.

Hoy vamos a enfocarnos en una en particular: Las Botellas de Amor. Básicamente, consiste en ir llenando una botella o cualquier recipiente de plástico con todos los envoltorios y plásticos de un sólo uso que consumimos.

¿No alcanza con separar la basura? Está buenísimo separarla, esto es un paso diferente, que quizá nos permita llegar a resultados más concretos. ¿Cuántas veces nos preguntamos a dónde realmente tiran la basura que separamos? En muchos casos a pesar de que un edificio tenga dos tachos, no tienen tachos verdes cerca y termina todo en la misma bolsa. Además, las familias que al menos acá en Capital llevan la basura a puntos verdes o puntos verdes móviles en la vida cotidiana, durante la cuarentena no pueden realizarlo porque están cerrados. Entonces nos encontramos o con predisposición de separar residuos y sin poder asegurarnos de su tratamiento, o con bolsas de reciclables que no tenemos dónde depositar, o quizá con ganas de comenzar a separar, Y para los que nunca se lo plantearon, propongo que escuchen lo fácil que es dar el ejemplo a otras personas y reducir nuestro impacto ambiental.

Veamos el video de Candela, instagrammer en @tripping.ar, que incentiva desde su plataforma a otras personas a realizar pequeños cambios y también nos brinda su perspectiva sobre esta opción:

Entonces, ¿cómo se llena la botella de amor? Colocando en el recipiente limpio y seco todos los residuos plásticos, SÓLO DE PLÁSTICO, también limpios y secos. Como los vamos compactando, nos vamos a dar cuenta de que ocupan mucho menos lugar. Podemos guardar los reciclables en las botellas que vamos llenando sin ocupar espacio. Estas botellas se entregan en muchísimos puntos en todo el país, se pueden encontrar en @botelladeamor y son transformadas en madera plástica. Tienen una fundación en la que entregan muebles de madera plástica a quienes juntan determinada cantidad de botellas.

Es una forma muy simple de actuar frente a cifras impactantes como: En América Latina, el promedio de residuos que generamos por día es de 1 kg. Residuos son aquellos que no se aprovechan, de los cuales un 12% son plásticos. Son recursos, que terminan siendo tratados como residuos.

Asegurándonos de su reciclado, contribuimos a un ciclo cerrado de plásticos de un sólo uso. La botella de amor, este recipiente relleno de paquetes y demas plásticos de un sólo uso, Permite tratar a los reciclables como RECURSOS en vez de residuos.

Algunos ejemplos de lo que va a la botella: Paquetes de arroz, fideos, polenta, galletitas, snacks, paquetes de congelados, papel film, palitos de chupetines o envoltorios de golosinas, separadores de freezer.. Es una actividad ideal para hacer con los chicos. (NO VAN: Papel, cartón, telgopor, guantes, metal, globos, arena, telas, aluminio).

Quiero que cerremos con un aprendizaje que nos deja la empresa que genera madera plástica con estas botellas rellenas de plástico que si no podría terminar en la basura: Econciencia- logró reducir sustancialmente su gasto en insumos, y reducir el impacto ambiental. Se puede pensar en una economía circular y sustentable, es importante que dejemos de pensar a la preocupación por el medio ambiente como algo incompatible con nuestra vida cotidiana.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.