Hackers atacan sitios israelíes y amenazan la privacidad de sus usuarios

Varios sitios web israelíes fueron blanco de un ataque cibernético el jueves, y sus páginas de inicio fueron reemplazadas por un video y mensaje antiisraelí en hebreo y en inglés: “La cuenta regresiva de la destrucción de Israel comenzó desde hace mucho tiempo”.

La parte inferior de la página acreditó a un ignoto grupo llamado “Hackers_Of_Savior” por el ataque. El título de la página se cambió a “Prepárese para una gran sorpresa” en hebreo.

“Este es un ataque combinado que intenta no solo dañar los sitios israelíes y perturbar el funcionamiento de la economía, sino que también trata de obtener información personal de los usuarios que ingresan a estos sitios a través del control de las cámaras de los usuarios, lo que permitiría la grabación de datos personales información e imágenes de miles de israelíes”, según Avitar Gat, operador de sistemas digitales de la agencia de relaciones públicas Zeliger Shomron.

Lotem Finkelstein, jefe del Departamento de Inteligencia Cibernética de Checkpoint Software Technologies, explicó que cuando comenzó el Día de Al-Quds el jueves, los piratas informáticos del mundo musulmán, incluidos Turquía, África del Norte y la Franja de Gaza, comenzaron a organizarse para atacar sitios israelíes y reemplazarlos con el video y texto anti-Israel. Todos los sitios estaban almacenados en el mismo servidor en la nube, aparentemente formando un punto débil que permitía dañarlos.

"תתכוננו להפתעה גדולה": זה הסרטון שהושתל בעמודי הבית של האתרים שנפרצו במתקפת הסייבר ממדינות מוסלמיות @Shira_HN pic.twitter.com/0ANjMizCvi — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2020

El ataque ocurrió cuando Israel celebró el Día de Jerusalén en el 53 aniversario de la reunificación de la capital, y mientras activistas antiisraelíes se preparaban para el Día Al-Quds, que está marcado con eventos antiisraelíes en todo el mundo.

“Aunque hay una gran cantidad de sitios en este servidor, en general es un rango pequeño”, explicó Finkelstein, y recomendó que los sitios utilicen productos de seguridad activos y actualizados y que los usuarios no permitan que los sitios afectados accedan a sus cámaras.

El ataque fue realizado por nueve atacantes que han estado operando desde abril, según Checkpoint. Sus perfiles parecen conectarlos con Turquía, África del Norte y la Franja de Gaza. “Esto no significa que no haya más, pero no sabemos confirmar una operación iraní en esta etapa”, dijo.

Entre los sitios objetivo: uPress, un servicio de alojamiento de sitios web de WordPress; Bang y Olufsen Israel, una marca de ropa; Bet Gabriel, un centro cultural; Yad L’Ahim, una organización religiosa judía ortodoxa; Hashavshevet, una empresa que ofrece software de contabilidad e inventario; varias escuelas secundarias judías religiosas y programas posteriores a la escuela secundaria; una subpágina del sitio web hebreo de United Hatzalah; y el fotógrafo israelí Israel Bardugo.

Bardugo tuiteó una captura de pantalla del sitio, escribiendo que “los iraníes hicieron algo significativo anoche y entraron en mi sitio web. Está bajo control, no se preocupe si nos compró algo recientemente”.

Una declaración en el único video de YouTube del grupo, también en inglés, declaró: “Nos reunimos aquí para vengarnos de los crímenes sionistas contra los palestinos que han muerto o han perdido la vida, las familias y los terrenos”.

El ataque se produce después de que Irán supuestamente atacó los sistemas de agua israelíes con un ataque cibernético en abril, y Israel supuestamente respondió lanzando un ataque cibernético en el puerto iraní Shahid Rajaei , ubicado cerca del estrecho de Ormuz.

El 11 de mayo, Mohammad Rastad, director gerente de la Organización Marítima y de Puertos (PMO), anunció que un ataque cibernético logró dañar una serie de sistemas privados en el puerto, confirmando que el ataque fue realizado por una entidad extranjera, según Fars Agencia de noticias.

El profesor Yitzhak Ben Israel, jefe del Centro Interdisciplinario de Investigación Cibernética de Blavatnik en la Universidad de Tel Aviv, enfatizó que “no hay razón para estresarse por el ciberataque actual. Este es un ataque simple que puede resolverse rápidamente con la copia de seguridad del sitio . Este es un ataque de “DeFacing”, que no roba información ni la controla, sino que simplemente cambia la cara del sitio web, cada persona de TI puede y necesita saber cómo devolver el sitio a cómo era rápidamente “.

“Todos sabemos desde hace una década que el ciber es la nueva dimensión de la guerra en el siglo XXI, esto no sucedió esta semana o el mes pasado”, dijo Amos Yadlin, director ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv y ex jefe de Inteligencia Militar de las FDI, a 103FM el jueves.

“Israel trató de explicarle a Irán que en el cibernético son mucho más vulnerables que nosotros y, por lo tanto, realmente vale la pena que mantengan la infraestructura civil fuera del conflicto”, explicó Yadlin, señalando un ciberataque reciente en un puerto iraní que fue culpó a Israel. “Israel definitivamente tiene habilidades adicionales [e] insinuó a los iraníes que vale la pena que lo piensen dos veces”.

Yadlin agregó que la guerra cibernética no solo se responde con ataques cibernéticos. “Alguien podría atacar con ciberseguridad y responder físicamente y viceversa. Si los iraníes pensaran disparar cohetes contra áreas civiles en Israel, podría ser que la respuesta no serían cohetes, sino cibernéticos”.

En referencia al ciberataque en el puerto iraní, Yadlin aclaró que todavía no estaba seguro de si Israel realmente estaba detrás de él o no.

Según The New York Times , el ataque al puerto iraní fue una respuesta directa a un ataque cibernético contra la infraestructura hídrica israelí, y estaba destinado a enviar un mensaje a Irán de que no deberían intentar atacar la infraestructura de Israel.

El presunto ataque cibernético iraní contra las instalaciones de agua y alcantarillado israelíes tuvo lugar el 24 de abril. El ataque provocó que una bomba en un sistema de agua municipal en la región central de Sharon de Israel dejara de funcionar. Las operaciones se reanudaron poco después, pero se registró como un evento excepcional, según el Times .

Una compañía de seguridad que investiga el incidente descubrió que el malware causó el cierre, y el incidente fue reportado a la Dirección Nacional Cibernética de Israel y otras agencias de inteligencia israelíes. Las autoridades israelíes descubrieron que el malware provenía de una de las ciberunidades ofensivas del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Iraníes (IRGC). El ataque y la calidad del ataque fueron descritos como “miserables” por los funcionarios de inteligencia, informó el Times .

