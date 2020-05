“La de Zannini es una de las tantas presentaciones para impedir, o dilatar la realización del juicio oral”

La diputada Mariana Stilman de la Coalición Cívica abordó en Radio Jai varios de los temas del ámbito judicial, como el pedido de Zannini de nulidad de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán y el `apriete´por parte del gobierno de Macri en la causa de encubrimiento del atentado a la Amia.

“Zannini está imputado en la causa y la presentación la realiza en ese carácter, y es una de las tantas presentaciones que viene haciendo como para impedir, o al menos dilatar la realización del juicio oral en beneficio de esta situación y todos los imputados. En este caso en particular, las querellas estaban pidiendo solicitar a la justicia que Noble (exdirector de Interpol) no fuera citado como un simple testigo, porque cuando fue elevada la causa a juicio ellos pidieron que fuera citado como testigo, y no como el anterior titular de la institucion de policía internacional”, explicó Stilman. Finalmente la justicia le dio la razón a la querella en este punto y ahora se está investigando el accionar como posible coparticipe del tema del Memorándum.“Lo que está planteando es un sinsentido, ya Noble no es más funcionario de Interpol”, agregó.

Respecto del audio de la exvicepresidenta Gabriela Michetti increpando a Mario Cimadevilla, la diputada dijo: “A mí me tocó protagonizar esta situación porque en ese momento no estaba como funcionaria, era una técnica puesta a cargo en la querella en la causa de encubrimiento 1 de AMIA. En el momento de presentar mi renuncia ante el ministro y ante el tribunal, tenía que dar las explicaciones, y en ese momento la Dra. Carrió también luego de mi renuncia definitiva, planteó el pedido de juicio político del ministro (Garavano) y todo lo que ya trascendió. Esto, evidentemente, ahora se toma porque sirve para abonar determinados posicionamientos políticos en cuanto a la intervención de Cambiemos en la justicia”.

“Todos, evidentemente, con el tema AMIA tienen algo que responder ante la sociedad y ante los familiares, y estamos hablando de la causa del Memorándum. Tenemos en juicio a una expresidente, actual vicepresidente de la nación, en el encubrimiento, y llevamos a juicio al expresidente Carlos Menem”, opinó.

“Lo de Zannini es una muestra más de lo que viene siendo. Se empezó con el tema de los testigos protegidos, se los desprotegió y se los expuso. Ahora también la intervención de la oficina anticorrupción. Aparte de su estructura, que entiendo que deber ser mejorada para que tenga la independencia adecuada, tenemos a un funcionario político que está diciendo que va a desistir de causas de suma trascendencia. A mí me llamó mucho la atención la frase que dijo el titular de la Oficina Anticorrupción: ‘nosotros pretendemos intervención restrictiva’, ser sobrios, poco proactivos en el ejercicio de la querella; eso es lo primero que me habían dicho a mí”, relató Stilman.

“Los funcionarios públicos tenemos que aprender que cuando estamos en el lugar tenemos un rol que lo tenemos que cumplir como se debe, sin condicionamientos, sino nos tenemos que apartar”, expresó.

La diputada expresó preocupación por el avance en la llamada `reforma de la justicia´.“En el tema reforma de justicia, nosotros tenemos ya muchos antecedentes, a Menen, la creación de la Cámara de Tasación Penal. Cristina quiso establecer las cámaras de tasación en todos los fueros para tener la posibilidad de decidir en todos los temas, por ejemplo seguridad social. No lo logró, hubo un planteo de inconstitucionalidad, y ahora fue aprovechando la renuncia de aquellos que prefirieron acogerse a el sistema actual jubilatorio y no al que se sanciono luego por el oficialismo”.

“Tenemos que ser absolutamente honestos, y ver lo que pasó, porque esta película ya la vimos, estamos asistiendo a una parte 2 muy mala”, concluyó.

