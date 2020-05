Ministro de Salud de Israel y su primera decisión: no mas mascarilla para niños en durante la ola de calor

El recién nombrado Ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein ha levantado temporalmente el requerimiento de que los ciudadanos usen máscaras protectoras en espacios públicos abiertos y en las aulas hasta el viernes 22 de marzo, debido a la ola de calor.

Israel se encuentra en medio de lo que puede ser la ola de calor más larga y extrema que se haya registrado esta semana, con temperaturas que se espera que se mantengan constantemente alrededor de 104°F (40°C) durante un período de seis días.

“La protección contra el coronavirus debe ser tomada en serio”, dijo Edelstein en una declaración la noche del lunes. “Pero la ola de calor puede ser peligrosa en sí misma. Basado en las recomendaciones de los profesionales, decidí permitir que la gente se quite las máscaras siempre y cuando no estén en un área muy concurrida”.

Señaló que una cláusula en la orden original permite al ministerio de salud de Israel decidir si hay ciertas circunstancias en las que el requisito de llevar una máscara no tiene por qué aplicarse. La nueva orden permite específicamente a los estudiantes en escuela y a las personas que están en áreas abiertas o edificios sin aire acondicionado ir sin una máscara. En lugares cerrados o en lugares donde hay multitudes, se debe seguir usando una máscara.

A principios del lunes, la Asociación de Pediatría Ambulatoria de Israel dijo que debería haber flexibilidad cuando se trata de niños que usan máscaras y que podría estar bien eximirlos, al menos hasta el final de la ola de calor.

“La eficacia de las máscaras para prevenir la infección entre los propios niños no está clara y no hay evidencia en la literatura científica”, dijo una declaración de la asociación. “Más allá de eso, la impresión que se desprende de la mayoría de los datos es que los niños no están infectados de manera significativa”.

La declaración dice que, aunque la recomendación del Ministerio de Educación de usar máscaras debe ser respetada, “en la actual ola de calor, los niños que usan máscaras durante largas horas son poco prácticos y extremadamente difíciles”.

