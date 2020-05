Lalo Schifrin: El músico que ganó un Oscar por su trayectoria y compuso la canción de “Misión imposible”

Boris Claudio Schifrin (conocido como Lalo) nació en Buenos Aires el 21 de junio de 1932. Es un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino, nacído en una familia judía. Es conocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas y series de televisión, especialmente el tema principal de Misión imposible. A lo largo de su carrera recibió cuatro Premios Grammy, un Premio Cable ACE, seis nominaciones del Premio de la Academia y cuatro al Premio Emmy. Posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. El compositor argentino recibió el Premio Óscar en 2018, como reconocimiento a su exitosa trayectoria profesional.

Animado por su padre, violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los 6 años. Cursó su secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1952, entró a estudiar en el Conservatoire de Paris y participó de la vida jazzística nocturna parisina (a la que era muy aficionado entonces el escritor argentino Julio Cortázar).

Tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una big band. En 1956 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que venía acompañado de Quincy Jones; ambos compartieron un encuentro fortuito en el que improvisaron junto a Schifrin y su joven amigo Astor Piazzolla. Gillespie luego le encargó que escribiera para él. El trabajo fue una suite de cinco movimientos, titulada Gillespiana, que terminó en 1958.

Ese año se convirtió en el arreglista del músico español Xavier Cugat.

En 1960 se trasladó a Nueva York y se unió al quinteto de Gillespie que, tras grabar “Gillespiana”, obtuvo un gran éxito. Schifrin se convirtió en el director musical de Gillespie hasta 1962.

A partir de ese año se centró en su carrera como compositor y director, casi siempre con una orientación de jazz latino y de bossa nova; aceptó, además, en 1963 su primera colaboración con el mundo del cine. Schifrin se traslada a Hollywood, consiguiendo grandes éxitos con sus temas para series como Misión Imposible (1966), Mannix (1967), y Starsky y Hutch (1975-76).

También compuso la música de la película de culto de George Lucas THX 1138 (1971). Durante la década de los setenta, escribió la música para películas como The Cincinnati Kid, Bullitt, Cool Hand Luke, Harry el sucio y Enter the Dragon.

Como músico de jazz, escribió la suite Jazz Mass en 1965, y se aproximó al jazz-funk con su disco de 1975 Black Widow. En 1985 recibió el Premio Konex – Diploma al Mérito como uno de los mejores jazzistas de la Argentina. Continuó con su trabajo para el cine a lo largo de la década de los noventa.

Grabó, además, una serie de discos de jazz orquestal llamados Jazz Meets the Symphony, y se convirtió en el principal arreglista de Los Tres Tenores, lo que suscitaría su actual interés por la música clásica.

En 2016 la Cinemateca Francesa le rindió tributo con la edición de The Sound Of Lalo Schifrin, una caja de cinco CD. Además, fue el invitado especial de la tercera edición del Festival de Cine y Música de Películas de La Baule, con un concierto en su honor. “Yo tengo un don. No sé quién me lo dio, pero tengo mucha suerte: a veces, veo una imagen y ya me imagino la música” dijo Schifrin en un reportaje.

El 17 y 18 de enero de 2020 se realizaron en su homenaje dos conciertos denominados Tributo a Lalo Schifrin en el Symphony Space de Nueva York, promovidos por la Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO) de Arturo O’Farrill. En el programa se incluyen su Suite Gillespiana, obras de Emilio Solla, Pablo Aslan, Guillermo Klein, Sofía Rei, Richard Nant y Horacio Salgán y se estrena “Lalo cura la locura” de Gabriel Senanes, con dirección del propio compositor.

Articulo cedido a Radio Jai por el grupo de Facebook “PERSONALIDADES JUDIAS DE TODOS LOS TIEMPOS”.

Autorizada la reproducción por Radio jai citando las fuentes