Pawel Frenkiel: El injusto olvido de un héroe del levantamiento del gueto de Varsovia

Pawel Frenkel era un oficial del ejército polaco, líder juvenil judío en Varsovia y uno de los principales comandantes de la Unión Militar Judía , o el ŻZW, movimiento que respondía a la agrupación de derecha Beitar liderada por Zeev Jabotinsky. Aunque fue uno de los líderes más importantes del Levantamiento del Ghetto de Varsovia y la resistencia judía en los meses anteriores a abril de 1943, Frenkiel es también uno de los menos conocidos por los historiadores, y tanto su vida anterior como su destino final son objeto de cierta controversia.

Paweł Frenkiel nació en Varsovia, Polonia. A los 18 años se unió al movimiento juvenil sionista revisionista Betar. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la conquista alemana de Polonia y el comienzo de las represiones alemanas contra la población judía de Polonia, se unió a la Unión Militar Judía y se convirtió en uno de sus miembros de más alto rango y comandó personalmente una de las compañías armadas de combatientes durante el Levantamiento del Ghetto de Varsovia de 1943. Fue asesinado en acción mientras defendía la sede de la Unión Militar Judía en la Plaza 7 de Muranów . Allí se colocó una placa “En homenaje a Pawel Frenkel, Comandante de la Organización Militar Judía en el levantamiento del Ghetto de Varsovia”.

Frenkiel dirigió la batalla central del levantamiento en la Plaza Muranowski. En esa batalla desesperada se luchó por el honor del pueblo judío. Allí la bandera sionista y la bandera polaca se desplegaron en el techo del edificio más alto de la plaza como símbolo del levantamiento contra los alemanes.

Dos meses después del estallido del levantamiento, Frenkel y sus combatientes, acorralados por las fuerzas alemanas, libraron la última batalla del levantamiento del Ghetto de Varsovia. Frenkiel había sido miembro de Betar, la organización juvenil de Jabotinsky en Polonia, y había sido reclutado en la milicia pre-estatal de Israel, Etzel, que había establecido una red de células subterráneas en la Polonia de antes de la guerra. Pero, ¿quién ha oído hablar de él y por qué se ha olvidado su nombre, o se ha borrado deliberadamente de las páginas de la historia?

En los años previos al establecimiento del Estado de Israel, y durante casi 20 años a partir de entonces, el Partido Laborista controló en gran medida la educación e influyó en la formación de la memoria colectiva, y no le interesaba glorificar a aquellos combatientes del levantamiento del Ghetto de Varsovia que habían sido adherentes de Jabotinsky. El Partido Laborista adoptó voluntariamente la narrativa del levantamiento que fue llevado a Israel por “Antek” Zuckerman y Zivia Lubetkin, sobrevivientes de la Organización de Lucha Judía liderada exclusivamente por Mordechai Anielewicz, una narrativa que dejó poco espacio para el papel desempeñado por Frenkiel y sus combatientes. .

Recientemente se ha sugerido que el papel desempeñado por Marek Edelman en la sublevación no había sido reconocido por completo en Israel. Edelman era miembro de la Organización de Lucha Judía de Anielewicz que luchó valientemente en el área del taller de maquinistas durante el levantamiento. Pero había sido miembro del Bund antisionista, que era el socio principal de la organización de Anielewicz, y el crédito principal por el levantamiento se le ha dado naturalmente en Israel a los grupos sionistas de esa organización.

Edelman, un Bundista en sus últimos días y un feroz oponente del movimiento Jabotinsky, dejó que sus inclinaciones ideológicas lo superaran a la hora de hablar sobre el levantamiento. A lo largo de los años, no perdió la oportunidad de negar que Frenkel y sus combatientes contribuyeron significativamente al levantamiento del Ghetto de Varsovia. No eran más que “una pandilla de porteros, contrabandistas y ladrones”, dijo. Bundistas o sionistas socialistas, no importó cuando se trataba de borrar a los combatientes de Pawel Frenkiel en el gueto de Varsovia.

Emanuel Ringelblum, un sionista marxista que relató la vida en el gueto de Varsovia, quedó impresionado por la precisión militar y la actitud que notó durante su visita al cuartel general de Frenkiel en 7 Muranowska Street.

Una animosidad basada en diferencias ideológicas impidió que las dos organizaciones clandestinas se unieran en el gueto de Varsovia y continuó después de la guerra, en un intento de manipular la narrativa del levantamiento del gueto de Varsovia para satisfacer objetivos políticos.

Pawel Frenkiel y sus luchadores fueron las víctimas de este intento de controlar el pasado. Ya es hora de dejar las cosas claras.

Yad Vashem, la institución oficial israelí que se encarga de promover la memoria del Holocausto, explica así la rivalidad entre los dos grupos en su entrada sobre la Unión Militar Judía:

La ZZW [siglas polacas de la Unión Militar Judía] tenía vínculos con el Ejército Polaco del Interior y recibía armas de militares polacos. Sin embargo, la ZZW no tenía buena relación con la Organización de Combate Judía [grupo liderado por Anielewicz, ZOB en sus siglas polacas], la organización clandestina judía más importante. La ZZW aseguraba que la ZOB rechazó incorporarles en la estructura del grupo, mientras que la ZOB sostenía que la ZZW pretendía tomar el control de la operación lo que provocó más tensión entre ellos. Con todo, los dos grupos hicieron las paces a tiempo para actuar conjuntamente en el Levantamiento del Gueto de Varsovia. Los miembros del ZZW libraron de manera heroica una de las batallas más importantes del levantamiento; después, escaparon a través de un túnel a la parte aria, donde muchos murieron luchando contra los soldados alemanes.

El desprecio del papel de la Organización Militar Judía de Frenkel en el que es el mayor acto de resistencia judía contra los nazis del Holocausto no se limitó a los combatientes de la Organización de Combate Judía de Anielewicz y Edelman, que sí recibió desde el final de la II Guerra Mundial el crédito que merece por los hechos del gueto de Varsovia.

El portal de noticias israelí Ynet: “En los tiempos del Gobierno del Mapai, todas las acciones de la Organización Militar Judía fueron silenciadas, y durante décadas sus más audaces hazañas no fueron reconocidas”. El Mapai, o Partido de los Trabajadores de Israel, es el precursor del actual Partido Laborista, y dominó de forma abrumadora la vida social y política de Israel hasta la primera victoria electoral del sionismo de derechas de la mano de Menájem Beguin, en 1977.

La injusticia cometida con Frenkiel y los demás hombres y mujeres que combatieron con ellos comenzó a corregirse en los años 60 del siglo pasado con la publicación de Masada of Warsaw, de Jaim Lazar. En el año 2000 llegó otro trabajo que hacía justicia a la Organización Militar Judía: Flags over the Warsaw Ghetto, de Moshé Arens.

Es hora de hacer justicia y reconocer a todos quienes lucharon valientemente en el gueto de Varsovia sin importar si provenían de ideología de izquierda o de derecha. Toda la gloria y reconociendo a Pawel Frenkel y sus hombres!

