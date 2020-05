“No hay un plan estratégico comunitario para solucionar la crisis económica”

Sergio Brukman, presidente de Fundación Judaica, la cual nuclea instituciones, templos y escuelas judías, brindó un panorama de como se encuentran las diferentes organizaciones en medio de la crisis económica generada por el coronavirus y la cuarentena obligatoria.

La fundación se encuentra claramente preocupada por la realidad que esta viviendo cada institución. Si bien a nivel actividades, las herramientas de tecnología han permitido que los participantes de estas se mantengan activos, con maestros que han aprendido “de un día para el otro” a brindar clases sin demasiada preparación tecnológica, la sustentabilidad esta en seria crisis y se empieza a sentir fuertemente.

“El presupuesto escolar, el 80%, es básicamente pago de costos salariales, y lo que entendimos que tenemos que hacer como escuela comunitaria, aplicando los valores de nuestra tradición, es primero ayudar a los que realmente no pueden”, explicó Brukman.

Por lo pronto, los directivos se reúnen para escuchar propuestas con el objetivo de sostener entre todos, las instituciones que nuestros bisabuelos construyeron y que hoy estan en graves peligros.

En cuanto a datos duros, ya existe entre un 40% y un 50%, que en este primer mes de cuarentenano puede pagar el colegio y aún resta ver como seguirá esto porque la solución no sera veloz y “con el correr de los meses se va a deteriorar más”, advierte el presidente de Judaica.

En momentos donde mayor ayuda y organización se necesita, Brukman analiza que las instituciones centrales de la comunidad no están actuando con la preocupación y el riesgo existente y es preocupante que no haya ninguna acción conjunta para enfrentar esta crisis. “No hay liderazgo”, dice Brukman y agrega que las centrales no trabajan en conjunto, en comunidad.

Reconociendo que los donantes también están golpeados, Brukman se lamenta que no haya un comité de crisis que este trabajando, así como recuerda que se creo en el año 2001, cuando la crisis argentina hizo estragos, pero la rápida reacción permitió que no fuera catastrófica para las instituciones judías.

Por el momento, hubo algunas reuniones en DAIA quienes citaron a las escuelas y templos pero a fin de presentar algunas solicitudes a nivel gubernamental ya que, las escuelas por ejemplo, al no ser Pymes, no están incluidas en las medidas de ayuda del gobierno para créditos y subsidios. Sin embargo, Brukman insiste en que no hay un plan estratégico para que, entre todos, pensemos como solucionar.

“Ya es tiempo que empecemos a mirar con un poquito más de panorama a corto plazo que será duro”, analiza y critica que “no se esta teniendo conciencia del daño que podemos llegar a tener”.

En 2001 Israel brindó su ayuda pero en esta oportunidad, mas allá de alguna intención, Brukman reclama que primero tenemos que mostrar la ayuda entre nosotros. “La comunidad judía tiene sus propios donantes, su estructura, no es una comunidad donde deberíamos mirar hacia afuera y pedir siempre afuera y no para adentro. Entendemos la sensibilidad de Israel, pero tenemos que mostrar coherencia y trabajo en conjunto sino nadie va a confiar en nosotros para ayudarnos”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.