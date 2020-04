¿Quieres revertir el cambio climático? Empieza por este artículo

Por: Sol Reiman.

¿Por qué las temáticas ambientales no son en la actualidad no es un tema prioritario? En general, por falta de información. Imaginen lo que pasaría si a todos los individuos del mundo nos dijeran de frente, que si en todo el mundo se cambia un poquito la forma en la que se hacen las cosas, solucionaríamos un problema. y si además nos dicen que en cambio si continuamos haciendo de cuenta de que no pasa nada, en sólo diez años comenzará un proceso sin vuelta atrás, con temperaturas más altas de las normales de forma irreversible. Imaginen lo que pasaría si las personas realmente comprendieran la magnitud de los efectos del cambio climático. Son efectos que hoy ya se ven y no nos damos cuenta ¿Qué sucedería si en el mundo cada uno de nosotros conociera y comprendiera el problema ambiental? Me parece clave que entendamos entonces, más allá de los startups israelíes ecológicos que pueda contarte, más allá de contarte el proceso del plástico desde que fue volcado a la producción masiva, que quede claro qué es el cambio climático y sus consecuencias. Y lo puedo explicar, literalmente, en menos de cinco minutos.

El Calentamiento Global es un proceso natural por el cual se mantienen gases en la atmósfera terrestre, llamados “de efecto invernadero” que retienen las temperaturas, y así hacen habitable nuestro planeta.

Estos gases se emiten de forma natural, y su concentración creciente provoca el aumento de retención de temperatura, el proceso que estoy explicando.

Son gases como el dióxido de carbono, presente cada vez que respiramos, y que de chiquitos aprendemos que es parte de un ciclo, en el que las plantas aprovechan este dióxido de carbono para realizar fotosíntesis. Yo creía que era como que se alimentan de lo que a nosotros ya no nos sirve para respirar, entonces sería algo así como un ciclo cerrado. Pero resulta que cada vez hay menos plantas, porque hay un proceso de deforestación enorme en todo el mundo, por el que se gana terreno eliminando espacios verdes, con esas plantas que tienen esa función tan importante de utilizar estos gases. Quiero tierarte una cifra para que entendamos bien este proceso de deforestación, y para no sonar como una más que se queja sin saber, porque ve una foto del incendio de Australia. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 1990, el porcentaje de área de bosques en el mundo era de 31.6% respecto del área de toda la tierra. En 2016, esta cifra disminuyó un 1%, eso es, de 41 millones kilómetros cuadrados destinados a bosques en 1990 (la tierra tiene apróx 150 millones de km cuadrados) , para 2016 se perdieron más de 1 millón de kilómetros cuadrados de bosques. Para 2016, o sea que probablemente a ese mismo ritmo, vayamos ya por el millón y medio en sólo treinta años. Loco, ¿No? Y este dato es sólo una referencia, porque el espacio verde en el mundo no son sólo bosques, pero pensemos ahora que todo tipo de espacio verde con capacidad de reducir la concentración de niveles de dióxido de carbono está disminuyendo, porque las ciudades crecen, porque se necesitan tierras para agricultura, ganadería, industrias, para depositar nuestra basura. Entonces, hasta acá dije que cada vez tenemos menos métodos naturales de absorver gases de efecto invernadero, que generan calentamiento global. A la par, los humanos no emitimos dióxido de carbono sólo cuando exhalamos. Lo hacemos todo el tiempo. En el motor del auto, en el sistema de producción de todos los elementos que usamos para vivir, en la energía que consumimos, en la basura que larga gases, en hacer llegar nuestra comida desde otro país hasta nuestra mesa. Te tiro otro dato interesante. A simple vista, el dióxido de carbono es un gas, algo invisible, pareciera sin peso. Resulta que hay mecanismos para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad que hagamos. Estuve calculando cuánto emite una persona que viaja a Punta del Este por ejemplo. Son 0.2 toneladas de Co2 un vuelo Buenos Aires- Punta del Este. ¿Sabés cuánto dióxido de carbono libera una persona en un viaje ida y vuelta Buenos Aires Madrid? Casi 6 toneladas de Co2 POR PERSONA. O sea 6000 kg de Dióxido de Carbono.

Entonces, liberamos cada vez más gases de efecto invernadero y, a pesar de las innovaciones tecnológicas, ninguno tiene hoy en día un absorbedor de gases en nuestra casa. Y los absorvedores naturales, la flora, es cada vez menor. Nos encontramos en un problema, algo no cuadra.

Y esto comienza a expresarse en resultados, en incendios que no se pueden apagar porque la temperatura es demasiado seca. En niveles del agua que suben, que desde un piso alto de un departamento pueden parecer insignificantes, pero mismo acá en Buenos Aires sabemos la cantidad de casas arruinadas que implica una inundación. De semanas afectadas. Si se me mojan todos los apuntes de la facultad no apruebo.

Este es un aspecto del cambio climático. En cada aspecto de nuestra vida vamos a encontrar elementos que liberan gases de efecto invernadero, y a la vez posiblemente se nos ocurren incluso a nosotros, si pensamos un poco, formas de disminuir esa emisión de gases. Tenemos un ejemplo clarísimo en el contexto actual. El teletrabajo, home office, disminuye el nivel de emisión de gases que generábamos yendo a trabajar en auto desde casa.

No quiero cerrar con impotencia, el primer paso para cambiar este proceso es informarse y ahora todos los oyentes saben un poquito más. Cuentenles a sus conocidos, que todos empiecen a entender. Y vamos a seguir hablando de formas y escenarios que deberían suceder para revertir esta situación.

