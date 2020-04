Estas son alguna de las razones por las que Israel va a seguir cumpliendo años

– Es uno de los países mas chiquitos del mundo y sus habitantes representan tan solo el 1/1000 de la población mundial.

– Acaba de cumplir 72 años de vida, esta bajo amenaza y ataques desde el mismísimo día que nació (y mucho antes).

– Es el país que mas inmigrantes absorbió en todo el mundo con un 470% de su población inicial.

– Es el único país que resucito un idioma no hablado.

– Es el país que en proporción con el numero de habitantes gano la mayor cantidad de premios Nobel, en números absolutos gano mas que China, Brasil, México y Japón juntos.

– Tiene una esperanza de vida de 80.7 años, número 8 en el mundo, delante de Alemania, USA o Inglaterra.

– En los últimos años Israel postula películas para los premios Oscar como mejor películas extranjeras entre mas de 200 países competidores. Es uno de los países que mas series de televisión produce.

– Es el país que mas árboles ha plantado en números absolutos para cubrir su 60% de territorio desértico.

– Mas del 93% de sus habitantes tiene en sus casas energía solar, el mayor porcentaje en el mundo.

– Los institutos de investigación ubican a Israel como la tercera potencia mundial en ciencias.

– Israel ocupa el segundo lugar en Investigación Espacial.

– Ocupa el primer lugar en publicación de artículos científicos con una gran diferencia al segundo (USA).

– Ocupa el tercer lugar mundial en emprendimientos (espíritu empresarial) femenino.

– El capital de riesgo que se invierte en Israel es el mayor del mundo en proporción a su población, 30 veces mas que toda Europa junta.

– Es el país que mas patentes (inventos) desarrolla en el mundo.

– Es el país que mas desarrolla equipamiento medico o medicinal.

– Es el país que fuera de USA tiene empresas anotadas que negocian en Nasdaq, mas que toda Europa, India, China y Japón juntas.

– Numero 1 en empresas Start Up de alta tecnología en proporción a la población, segunda en números absolutos después de USA.

– Israel es el único país que volvió a su tierra después de mas de 2000 años de exilio (obligado).

Hay en el mundo 26 países declarados musulmanes, 18 países declarados cristianos y solo uno Judío, Israel.

Ah! Me olvidaba una cosita chiquita …. Israel tiene un ejercito de defensa … Para muchos, el mejor del mundo.

Por lo visto, estamos haciendo bien las cosas en Israel, no por todo lo que escribí anteriormente, sino porque estamos unidos, llenos de valores y educando con las mejores herramientas humanas a las próximas generaciones.

Feliz cumpleaños Israel! 72 años es solo el prologo !

Reproducción autorizada por Radio Jai