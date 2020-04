¿Y los derechos de las víctimas?

El doctor Ricardo Monner Sans, Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, desde su hogar y transitando el aislamiento abordó la polémica acerca de las posibles excarcelaciones de presos, una acción muy cuestionada que busca su justificación en el peligro que podría representar el coronavirus al interior de los pabellones.

Si bien la pandemia de coronavirus ha producido el reclamo de prisión domiciliaria entre los presos y sus allegados, el Dr. Monner Sans indica que este es un problema inscripto en un conflicto mayor: “Argentina viene desatendiendo el tema carcelario, inclusive utilizando seccionales de policía para cuando estaban muy llenas las cárceles, violando el numero posible de personas condenadas alojadas en ellas”.

El reclamo puede tener aires de legitimidad. Se ha visto el avance del virus causar estragos dentro de hogares para adultos mayores, psiquiátricos e incluso en algunas prisiones del mundo. Sin embargo, el abogado se preguntó si realmente los políticos se dignarán a dejar de lado sus intereses para hacer que las instituciones funcionen de la manera más idónea posible, abandonando las excusas que científicamente justifican sus accionares.

“¿Alguna vez no hay que hablar de las cosas que deben ser? Más allá de la distinción del partido político, las brechas, las zanjas, de kirchnerismo, de macrismo, de radicalismo, de justicialismo. ¿Alguna vez alguien esto lo piensa en función de ejecución? Yo se que en medio del virus traer al ruedo esto pareciera un desacople, pero yo creo que el virus hubiera sido menos importante, si esto hubiera sido atendido 20/25 años atrás. Entonces lo que está pasando es lo que tenía que pasar, pero con una consecuencia que me parece realmente relevante, incendios, motines, etc. y luego intentos de parlamento. Hasta donde los diarios han dicho, actas de compromiso entre la autoridad pública y los llamados ‘levantiscos’. Levantiscos que en una parte pueden tener derecho, pero no el consagrado en el código penal. Entonces se produce una suerte de absurdo que se irá repitiendo”, aseguró Monner Sans.

Respecto a quienes utilizan el derecho de los presos como un argumento para exigir su libertad, el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción dijo: “Lo que ocurre me aterra, porque vida humana que se pierda es un desproposito. Pero también si la lógica va a ser ‘bueno, dado lo que está ocurriendo abramos las puertas y que salgan todos. Entonces me pregunto ¿Las últimas normas desde hace 2 o 3 años de los derechos de las victimas, dónde quedan? Si uno se anoticia de que de pronto queda en libertad aquel violador que vive a metros de la casa de la mujer violada…”

Acerca de Monner Sans :

El Dr. Monner Sans lleva 57 años ejercitando la profesión de abogado de manera independiente, en el cual, fue precursor de más de 130 denuncias penales vinculadas a la corrupción.

Entre ellas están:

Venta ilegal de armas a Ecuador por parte de Carlos Saúl Menem, negociados en manos de María Julia Alsogaray, caso Amado Boudou y la deuda que Etchegaray le perdonó al empresario Cristóbal López.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.