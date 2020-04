¿Qué futuro le depara al Brexit?

Por: Ezequiel Naidich

El 31 de enero comenzó el proceso de transición del Brexit, donde Londres y Bruselas negociarían los acuerdos del brexit para hacer una salida ordenada. La negociación ya estaba planificada en una agenda ajustada. Si ya se consideraba difícil que tal planificación efectivamente se cumpliera, ahora es imposible.

El coronavirus irrumpió en la agenda y ocupa la atención de los políticos. Los representantes del Reino Unido y la Unión Europea dicen que las negociaciones continúan tal como antes, y desde Londres afirman que la salida definitiva se mantendrá el 31 de diciembre, como pactado.

Pero la segunda y tercera ronda de negociación fueron suspendidas. Las medidas de prevención dificultan los encuentros, y ambos David Frost, por el Reino Unido, y Michel Barnier, por la Unión Europea, estuvieron presentando síntomas por unos días, aunque ya se recuperaron y continuaron trabajando.

El tiempo perdido no se recupera. El 20 de abril se espera que comience una ronda virtual, lo cual también presenta sus complicaciones. Barnier tampoco puede seguir viajando para entrevistarse con cada Jefe de Estado europeo, dificultando más mantener la unidad de la Unión en la negociación.

En este contexto, el Reino Unido insiste en su salida definitiva el 31 de diciembre. Pero ya son varios los que le recomiendan a Londres que pida una nueva extensión a Bruselas. Esto surge porque de no pedir una extensión, y de continuar las discrepancias entre ambas partes, el Brexit se llevaría a cabo sin acuerdo, durante una recesión mundial no vista desde hace un siglo. Empresas británicas, la Unión Europea, e incluso el FMI aconsejan al gobierno británico que pida una extensión. No obstante, el gobierno dirigido por Boris Johnson, que se está recuperando de Covid-19, se mantiene firme en su decisión. A este ritmo, el coronavirus podría causar un Hard-Brexit, o salida sin acuerdo.

