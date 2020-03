El instituto Davidson reconoce a estudiantes argentinos

El equipo argentino que participó el 24 de marzo en el Torneo Internacional de Física fue el más votado por el público, entre los 15 proyectos que compartieron una competencia virtual organizada por el Instituto Davidson, el brazo educativo del Instituto Weizmann de Ciencias.

El primer puesto del certamen fue para un equipo de Eslovenia. Unos días atrás, cada grupo de estudiantes del nivel secundario había recibido una rúbrica para ponderar el trabajo de sus pares, repartidos en Argentina, Canadá, Eslovenia, España, Gran Bretaña, Hungría e Israel. Entre los estudiantes, el equipo esloveno también fue elegido como el mejor proyecto; y el equipo argentino quedó muy bien posicionado, en la mitad de la escala.

Según el cronograma original, en marzo se realizaba la 25ª edición del Torneo Internacional de Física en el Instituto Weizmann de Ciencias, en Rejovot, Israel. La propagación del Covid 19 cambió los planes: el torneo pasó a modo virtual. Cada equipo tuvo que presentar su proyecto en un video. En medio de los preparativos, las medidas de aislamiento sumaron complejidad operativa al equipo de Villa Lugano. Sin embargo, continuaron la propuesta y completaron con éxito el recorrido.

“En la historia, muchos grandes descubrimientos no surgieron precisamente en tiempos de confort. Fue la adversidad la que impulsó la búsqueda y se tradujo en oportunidad. Este equipo de estudiantes de la Escuela Técnica de la UBA da cuenta de ello: ante el contexto complejo de cuarentena no bajaron los brazos; siguieron adelante con el Torneo Internacional de Física”, destacó Hugo Sigman, presidente de los Amigos Argentinos del Weizmann.

“En la competencia online me sentí nervioso y ansioso a la vez por no saber como nos íbamos a comunicar y tener siempre la expectativa de ver si nuestro esfuerzo iba a rendir y a dar sus frutos, ya que durante todos estos meses nuestro equipo trabajó muy duro y eso nos unió a todos. Estoy feliz porque este proyecto me permitió conocer a fondo gente que no conocía y formar un lazo como equipo”, dijo uno de los estudiantes del equipo, Luciano Sejas Paiti.