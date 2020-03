Los niños no se contagian menos que los adultos

El brote de coronavirus inició en la región de Hubei, China, en diciembre del 2019.

Cuando se descubrió que se trataba de la propagación de un nuevo virus peligroso para los seres humanos, que luego se convirtió en una epidemia, los investigadores empezaron a recolectar información sobre la enfermedad, que causa daños en las vías respiratorias especialmente.

Los investigadores descubrieron que mientras las personas de más de 60 años o que presentan alguna patología tienden a desarrollar complicaciones y la tasa de mortalidad en estos casos es especialmente alta, la situación de los niños es opuesta. De hecho, casi no se registraron fallecimientos de infantes a causa de la enfermedad.

Una de las hipótesis de los investigadores era que los niños tendían a contagiarse menos el coronavirus, o bien que eran menos susceptibles al mismo.

No obstante, según los resultados de un estudio publicado en el archivo de investigaciones MedXRIV, todo parece indicar que, en efecto, los niños tienen menos tendencia a desarrollar síntomas significativos, pero no se contagian el virus menos que los adultos

Entre el 14 de enero y el 12 de febrero, especialistas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Shenzhen, China, recolectaron información de 391 pacientes (187 hombres y 204 mujeres) que contrajeron el coronavirus.

Los científicos descubrieron que el tiempo promedio de incubación de la enfermedad fue de cinco días y que la mayoría de los pacientes desarrollaron síntomas dentro de las primeras dos semanas como máximo. Los infectados de entre 50 y 59 años necesitaron 32 días desde que contrajeron el virus hasta que lograron recuperarse. Sin embargo, las personas de entre 20 y 29 años precisaron de 27 días para curarse. Sólo 1.3% de los últimos fallecieron a causa de la enfermedad.

Cuando los examinadores analizaron la tasa de contagio por edad, hallaron que la gravedad de la enfermedad en los niños es, en efecto, significativamente más baja que en los adultos. A pesar de ello, el porcentaje de contagio es similar al del resto de la población. Además, se descubrió que incluso si los infantes no presentan síntomas del virus, no significa que no lo contrajeron, por lo que podrían ser portadores silenciosos de la enfermedad y contagiar a otros.

Con información de Ynet Español.