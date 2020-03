AMIA desmiente la versión de un empleado en cuarentena por Coronavirus

AMIA comunica que un empleado de la institución se presentó ayer en el Instituto Malbrán, espontáneamente, para informar que el domingo pasado había compartido el vuelo con la persona que permanece internada, en la ciudad de Buenos Aires, luego de habérsele confirmado el diagnóstico de coronavirus.

Durante el vuelo, el empleado de AMIA viajó en clase turista y estuvo sentado a muchas filas de distancia de la primera clase. No presenta síntomas y desde el Instituto Malbrán le señalaron que no debe adoptar ninguna medida específica.

De manera preventiva, AMIA pidió al empleado que durante el día de hoy realice otras consultas con especialistas en infectología.

En este sentido, AMIA desmiente en forma categórica que el empleado de la institución se encuentre en cuarentena y aclara que no hay ningún motivo para generar alarma o preocupación.