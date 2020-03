“En EE.UU. hay una grieta muy grande entre dos modelos de ver al mundo”

En la ciudad de Washington en el marco de la conferencia AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), se encuentra el rabino Manes Kogan, quien relató lo que allí se ha vivido entre los diferentes participantes, en visperas del “supermartes” y las elecciones estadounidenses.

“El tema más importante, es el de las elecciones venideras en Estados Unidos, todos hablan del tema, en los pasillos, en definitiva es de lo que más se habla en el país”, describió Manes y agregó que si bien hubo muchas elecciones que fueron decisivas, esta se ve como una elección muy importante. “En parte porque existe también algo a lo que ustedes están acostumbrados en Buenos Aires, que es una ‘grieta’ muy grande entre dos modelos de ver al mundo”, dijo.

Acerca de la posibilidad de que Bernie Sanders sea el representante demócrata en este “supermartes”, Manes opinó que en principio, el supermartes es más complejo de lo que se ve tal vez desde afuera, porque son varios los Estados; Sanders no es tan fuerte en todos los Estados por igual, incluso los que pierden, también envían representantes. Lo que sí sucede este martes, es que van a quedar menos candidatos, y será interesante quiénes serán los “top tres”, o “top cuatro” que es lo que se va a definir. En cuanto a Sanders, es un signo de interrogación, no se sabe si va a llegar ser el representante demócrata. Explicó que muchos que no suscriben a su punto de vista, se van a volcar hacia el centro, ya sea hacia un voto independiente, o incluso hacia Donald Trump. Muchos judíos no se ven a sí mismos votando a Trump pero tampoco se ven eligiendo a Sanders.

El problema del antisemitismo

Sobre el antisemitismo en Estados Unidos y su relación con Israel, vinculado con las manifestaciones y ataques en varios lugares del país, Manes opinó que “el tema estuvo menos en el mapa de lo que se podía esperar”, tal vez porque desde esos ataques, las cosas se calmaron un poco, también porque los últimos que se produjeron en Nueva York y en Nueva Jersey, respondieron a parámetros distintos: No provinieron de la supremacía blanca, no fueron de la izquierda ni la derecha. Por eso, cree el rabino, que está presente en los discursos pero no como algo central en la conferencia como puede ser visto desde afuera.

“El tema de Israel volvió, el antisemitismo está en el background, todos hablan de combatir el antisemitismo, pero no es el punto principal de la conferencia”, sostuvo.

Sobre la reacción de los asistentes al plenario frente a los resultados electorales en Israel, Manes explicó que cuando llegaron los datos, (lunes por la noche) el Plenario ya estaba cerrado, pero que la gente se percibe expectante, que hay un deseo en AIPAC de que tanto los que ganen en Israel como en Estados Unidos, puedan cerrar esta grieta, que no ayuda a AIPAC, una organización bipartidaria cuya idea principal es unir a la gente en apoyo a Israel. “La gente está preocupada por cómo va a jugar con un nuevo gobierno de Netanyahu, pero que tampoco ya imagina una cuarta elección”, señaló

Un rabino argentino en Nueva york

El rabino Kogan lidera una comunidad de judíos norteamericanos en su mayoría, situada en Queens, “a 15 minutos de Flashing Meadows para los amantes del tenis”, apuntó. La componen alrededor de 350 familias en el que el modelo de judaísmo, (el Conservador de Estados Unidos) es diferente al argentino. No está centrado en el Cabalat Shabat, ni en las ceremonias de Bar o Bat mitzvá. Está establecido en una rutina en la que el sábado por la mañana es el servicio central y el más importante. Hay mucha actividad semanal con muchos y variados espacios de estudio.

Manes expresó su alegría al contar que en AIPAC convergieron 12 o 13 rabinos argentinos, muchos de ellos que viven y realizan su labor en Estados unidos y que fue una oportunidad linda para encontrarse y contó con emoción que fueron juntos a ver al Embajador de la Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello.

El rabino Kogan que reside en Nueva York hace 14 años, luego de servir a las comunidades de República Dominicana y Virginia, nos dejó una cálida invitación para conocer las distintas comunidades judías en Estados Unidos. “Vengan, se van a sentir muy a gusto”, expresó.

