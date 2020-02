Francia está reintroduciendo discretamente el delito de blasfemia

Francia acababa de celebrar el quinto aniversario de la masacre en su revista satírica Charlie Hebdo cuando se sumió en un caso similar. El 18 de enero, Mila O., una francesa de 16 años, hizo comentarios insultantes sobre el islam durante una retransmisión en directo en Instagram.

Mila prosiguió, diciendo entre otras cosas:

¿Sabes lo que es la libertad de expresión? Yo no dudo en decir lo que pienso. Odio la religión. El Corán es una religión de odio; sólo hay odio en él. Eso es lo que pienso. Digo lo que pienso (…) El islam es una m*erda (…) Yo no soy racista en absoluto. Simplemente no se puede ser racista contra una religión (…) Digo lo que quiero, digo lo que pienso. Tu religión es una m*erda. Le enseñaría el dedo al g*lip*llas de tu dios.