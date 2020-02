Marcus Loew: El pionero del cine estadounidense

Loew nació en la ciudad de Nueva York, en una familia judía pobre , que había emigrado unos años antes de Austria y Alemania. Las circunstancias lo obligaron a trabajar a una edad muy temprana y tenía poca educación formal. Sin embargo, comenzando con una pequeña inversión de dinero ahorrado en trabajos de baja categoría se asoció con Adolph Zukor y otros y adquirió un nickelodeon que fue el primer tipo de espacio de exhibición interior dedicado a mostrar películas proyectadas. Por lo general, instalados en locales convertidos en teatros pequeños y simples y cobraban cinco centavos por la admisión (un nickel) que florecieron entre 1905 y 1915. Con el tiempo estos Nuckelodeon se convirtieron en Loew’s Theatres en una cadena líder de salas de cine y vodevil en los Estados Unidos.

Para 1905, Marcus Loew estaba solo y su éxito eventualmente requirió que asegurara un flujo constante de productos para sus teatros. En 1904, fundó la People’s Vaudeville Company, una cadena de teatros que exhibía películas y espectáculos de variedades en vivo. En 1910, la compañía se había expandido considerablemente y pasó a llamarse Loew’s Consolidated Enterprises. Sus asociados incluyeron a Adolph Zukor , Joseph Schenck y Nicholas Schenck . Además de los teatros, Loew y los Schencks ampliaron el parque de atracciones Fort George en el alto Manhattan.

Para 1913, Loew operaba una gran cantidad de teatros en la ciudad de Nueva York, incluidos el American Music Hall , el Avenue A Theatre, el Avenue B Theatre, el Broadway Theatre (41st St.), el Circle Theatre y el Columbia Theatre en Brooklyn entre otros.

Loew prefirió permanecer en Nueva York supervisando la creciente cadena de teatros de Loew pero la producción cinematográfica había estado gravitando hacia el sur de California desde 1913. En 1917 unió varias empresas bajo el nombre de Loew’s, Inc. En 1920, Loew compró Metro Pictures Corporation . Unos años más tarde, adquirió una participación mayoritaria en Goldwyn Picture Corporation, que tenía problemas financieros y que en ese momento estaba controlado por el empresario de teatro Lee Shubert . Goldwyn Pictures era propietaria de la marca registrada y propiedad de estudio ” Leo the Lion ” en Culver City, California . Pero sin su fundador Samuel Goldwyn , el estudio Goldwyn carecía de una buena administración. Loew recordó haber conocido a un productor de cine llamado Louis B. Mayer que había estado operando un exitoso, aunque modesto, estudio en el este de Los Ángeles. Mayer había estado haciendo melodramas de bajo presupuesto durante varios años, comercializándolos principalmente a mujeres. Loew quería a Mayer y su jefe de producción, el ex ejecutivo de Universal Pictures , Irving Thalberg . Nicholas Schenck fue enviado para finalizar el acuerdo que finalmente resultó en la formación de Metro-Goldwyn Pictures en abril de 1924 con Mayer como jefe de estudio y jefe de producción de Thalberg. Loews Inc. actuó como el financiero de MGM y retuvo el control durante décadas.

Aunque inmediatamente tuvo éxito, Loew no vivió para ver la potencia en la que se convertiría MGM. Murió tres años después en 1927 de un ataque al corazón a la edad de 57 años en su casa de campo en Glen Cove, Nueva York . Al informar de su muerte, Variety lo llamó “el hombre más querido de todos los espectáculos de todos los tiempos”. Fue enterrado en el cementerio de Maimónides en Brooklyn . Por su contribución muy significativa al desarrollo de la industria cinematográfica, Marcus Loew tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1617 Vine Street. Hasta el día de hoy, el nombre de Loew es sinónimo de salas de cine.

