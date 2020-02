Frente Ecológico que Israel debe combatir

Como combatiente en el Tzahal, día y noche uno mantiene presente su objetivo como soldado: defender a Israel.

¿Y para que debemos defender a Israel?

Los judíos hemos herrado entre las naciones durante dos acerbos milenios, lejos de nuestra Tierra prometida, y por lo tanto estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para así conservar este anhelado Estado que al fin tenemos. Así que debemos servir en un ejército: para asegurarle este Estado a las futuras generaciones de nuestro Pueblo.

No obstante, cuando una persona termina su servicio militar ¿hay acaso más maneras de seguir “protegiendo” a Israel?¿o es estrictamente necesario servir en las FDI, llevando arma y uniforme, para lograr este objetivo? Es decir ¿acaso exclusivamente los soldados pueden asegurar el futuro del Estado Judío? La respuesta es que por supuesto que no, también en la vida civil hay un sinfín de formas de proteger el futuro de Am Israel.

Para asegurar el futuro de Israel no hace falta ser un político, ni un genio de la Hasbara esclareciendo nuestra imagen frente a los intoxicados medios de comunicación, ni hace falta crear un StartUp innovador aportando así billones de dólares a la economía israelí. Pienso que simplemente haciendo acciones éticas durante el día a día, y con buenos hábitos, fortalecemos nuestra continuidad como Nación.

Uno de los campos que sin duda conservará el futuro de la Tierra de Israel, literalmente, es la ecología. Sé que no es un tema muy popular (y en mi opinión se ha dejado mucho de lado), pero no tengo duda que al cuidar el medio ambiente en la tierra de Israel estamos cuidando de forma directa este territorio por el cual hemos luchado y esperado por tantos siglos.

Desde ahorrar agua (que es tan escasa por aquí) hasta simplemente arrojar la basura en su lugar (y no en la calle o en la naturaleza), con la ecología estamos elaborando al Israel del mañana. Por medio de un simple accionar ecológico en Israel, les estamos garantizando a nuestros descendientes un Eretz Israel habitable y seguro.

Pienso que no se puede ser sionista sin ser ecologista.

Es decir, al adoptar prácticas a favor del medio ambiente estaríamos cumpliendo algo similar a lo que es el objetivo principal del ejercito israelí: preservar a Israel para garantizarle el futuro de nuestro Estado; solo que sin la necesidad de combatir. Nuestras acciones como individuos de hoy -cuidando Eretz Israel- desencadenarán un impacto significativo a las generaciones venideras.

Que Hashem le de fuerza a nuestros soldados que día y noche cuidan a nuestra Nación frente a los que nos quieren hacer daño. Y que Hashem nos de fuerza a cada uno de nosotros para que tengamos buenas costumbres y así, al igual que los grandes pioneros que crearon el Estado de Israel lograron heredarnos este paraíso, nosotros logremos heredar el mejor Estado posible a nuestros descendientes en Eretz Israel, amén.

כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה

Por Yaacov Amar Rothstein, Shvat 5780, Beer Sheva, Israel.