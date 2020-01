Un jeque yihadista pide la destrucción de Israel mientras vive de una pensión estatal en Jerusalem

El jeque Azzam Amira, residente de Tzur Baher, en Jerusalem Este, es uno de los líderes del partido extremo “Tahir”, que pide el establecimiento de un califato islámico y la destrucción del Estado de Israel, y recibe una pensión del Ministerio del Interior. Hasta hace poco, y a pesar de dirigir el Partido Tahir durante años, Amira recibió un salario del Ministerio del Interior. La pension le es justificada con que, en el pasado, el jeque sirvió como consultor en el Ministerio del Interior y representó a los residentes frente a la oficina.

El jeque Azzam Amira, un residente de Jerusalem Este, se destaca como el hombre “Tahrir” más activo y ocupa posiciones extremas e inusuales, incluso para el gusto de los clérigos musulmanes en el este de la ciudad. En publicaciones recientes, ha sido descrito como “el jefe de Palestina”.

Banderas negras, diseñadas como banderas del “Estado Islámico” (Daash) están presentes en su oficina.

En su predicación extrema, llama a sus creyentes a unirse y establecer un califato por “jihad”, para restaurar el respeto a los musulmanes y exterminar a Israel. El califato, según Amira, se supone que debe abarcar todos los países en los que existe el Islam y “eliminar los imperios a los que Israel pertenece”. “.

Los clérigos en el este de la ciudad, incluidos los miembros principales del Consejo Huqaf, le dicen a la agencia de noticias israelí TPS que “esta es una persona peligrosa que ha estado trabajando durante años, por medios violentos, para obtener el derecho de homilías en el Monte del Templo los viernes y las oraciones en masa y explotarlo”.

Debido a la oposición, permitió que el Amira pronunciara sermones en el Monte del Templo, realizó conferencias religiosas a través del video, en complejos de mezquitas en Jerusalem, Ramallah, Hebrón y Tulkarm. En los videos, retrata los violentos enfrentamientos entre la policía de Jerusalem y los fieles, y recientemente llamó “la liberación de Palestina y las mezquitas mediante el establecimiento de un califato”.

“También es una persona extrema en comparación con las organizaciones reconocidas”, dice RD. Residente de Tzur Bahar a TPS: Amira llama a abandonar la idea de que el musulmán debe mostrar cortesía y tolerancia a los no musulmanes y exige cobrar a los judíos y cristianos un impuesto de cráneo (jazia), como era costumbre en el Estado Islámico del Estado Islámico hasta hace poco.

Amira llama a matar “a cualquiera que no sea musulmán y también a un musulmán que no adopte este enfoque:” Los que no son musulmanes no merecen una vida cómoda y debemos matarlos “, dice Amira sobre cada etapa y en el Monte del Templo.

En sus discursos, Amira también ataca a Abu Mazen, quien, dice, “no representa al Islam” y los activistas de “Tahrir” también se han manifestado en contra de las elecciones de la Autoridad Palestina y los Acuerdos de Oslo. Recientemente, Amira atacó la adhesión de la Autoridad Palestina a la Convención sobre la igualdad entre mujeres y hombres de la CEDAW.

En general, la Autoridad Palestina, al igual que otros gobiernos árabes, incluidos Egipto y Jordania, es un objetivo legítimo para el “Tahrir”, debido a la forma en que retrasó el establecimiento del estado de Khalifa y el “día del juicio final”.

Amira también es miembro de los comités Sulha y es considerada una figura tradicional y aceptada en la ciudad. Recientemente fue arrestado por desenredar la sangre de la familia Abu Tir luego de la muerte de una niña que fue víctima de abuso sexual. Los funcionarios de Hamas están entre la familia Abu Tir.

Docenas de activistas de “Tahrir” en Jerusalem Este solían ejecutar “turnos modestos” y golpear a los jóvenes que fueron sorprendidos bebiendo alcohol o violando el deber de ayunar y las mujeres que no eran modestas. La gente de Hezb al-Tahrir golpeó al Ministro de Relaciones Exteriores egipcio durante su visita a la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalem Este.

“Hizb al-Tahir” es un partido fundamentalista, originalmente fundado como un movimiento islámico palestino en 1953 y actualmente con sede en Londres. La parte no reconoce las leyes estatales, ni árabes ni occidentales, y busca establecer un estado de derecho. Sus objetivos son hacer que los musulmanes vuelvan a vivir de acuerdo con las leyes de la religión (Sharia) y la difusión de la religión islámica (Da’aw) en todo el mundo. Esto no puede lograrse sin la unificación de todos los musulmanes del mundo en un solo estado, el estado de Khalifa.

Los funcionarios de Tahrir dejan en claro que la diferencia entre el partido y al-Qaeda de Osama bin Laden es meramente táctica, y que comparten el deseo de califato islámico en la yihad.

Respondiendo a los comentarios aquí, el Ministerio del Interior dice que “Shaykh Aamam Amira solía trabajar como empleado del Ministerio del Interior y hoy, después de completar su servicio como funcionario, tiene derecho a una pensión bajo las reglas, que, por lo tanto, y como persona privada, no vemos margen para consideración”.

Con información de Canal 20.