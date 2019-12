Mas de 180 rabinos participaron del 16° Congreso Rabínico Internacional en Jerusalem

Con la presencia de más de 180 Rabinos de más de 35 países de todo el mundo, se llevó a cabo el 16° Congreso Rabínico Internacional en Jerusalem, “Desafíos Actuales: Familia y Libertad Religiosa”, el rabino Fishel Szlajen comentó acerca de este evento.

Fishel Szlajen aseguró: “Es un Congreso con una convocatoria impresionante, mas de 180 rabinos de más de 35 países de todo el mundo, con la duración de tres días, en alusión a la Familia, Ética y Libertad Religiosa.Hay varios paneles académicos y con especialistas del mundo para afrontar justamente desde el judaísmo estas nuevas problemáticas”.

Respecto a la mesa de ética militar, el rabino comentó que el ejército de Israel es uno de los más cuidadosos en cuanto a la ética bélica de todo el mundo. “El judaísmo está a la vanguardia de estos cambios”.

Por otra parte, Szlajen detalló que el judaísmo como cultura tiene que “legislar sobre los temas en los cuales no existe el tabú. Al hacer un tema tabú y no hablarlo, no se puede legislar”.

Por último, el rabino Fishel Szlajen, desde Jerusalem, expresó: “El desafió es encontrar la forma de poder llegar con esta tradición a todos, mas allá de sus ideologías”.

