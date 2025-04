¿Qué pasa después de Hamás? La pregunta que Israel aún no puede responder

Mientras se intensifican los combates en Gaza, el foco político y diplomático en Israel se concentra en torno a una propuesta reciente de Hamás: liberar a todos los secuestrados a cambio de la retirada total del Ejército israelí del enclave. La oferta, que aún no ha sido aceptada ni rechazada oficialmente, moviliza a mediadores internacionales como Egipto, Qatar y Estados Unidos, quienes presionan a las partes para alcanzar una resolución humanitaria.

Sin embargo, desde el liderazgo israelí se prioriza un posible acuerdo parcial, que implicaría la liberación escalonada de los secuestrados a cambio de pausas temporales en los enfrentamientos. Esta postura genera críticas tanto a nivel local como en el exterior, en especial porque se percibe una ausencia de estrategia a largo plazo respecto a lo que ocurrirá en Gaza una vez debilitado el control de Hamás.

En el terreno político, se profundizan las tensiones internas. Sectores del gobierno israelí acusan al primer ministro de no tener una visión clara para la posguerra y de evitar tomar decisiones definitorias para no comprometer alianzas políticas delicadas. Esta indefinición plantea preguntas sobre la sostenibilidad del esfuerzo militar si no se acompaña de una planificación civil y diplomática efectiva.

El escenario actual refleja una encrucijada compleja: la presión de las familias de los secuestrados, la amenaza persistente del terrorismo, el desgaste militar y la incertidumbre sobre el futuro de Gaza. Mientras tanto, las decisiones —o la falta de ellas— comienzan a trazar un nuevo mapa político y moral dentro de Israel.

Conducen: Jesica Neuah, Jonathan Meta y Edy Junovich

