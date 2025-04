REHENES – Los hermanos David y Ariel Cunio y la dedicatoria a la Berlinale

David, de 34 años, y Ariel, de 27, son parte de una gran familia argentina que echó raíces en Nir Oz en 1986, cuando sus padres, Silvia y Luis Cunio, dejaron Buenos Aires para construir una nueva vida en Israel. La pareja crio a sus cuatro hijos en el kibutz: Lucas, David y los gemelos Eitan, y Ariel.

En 2013, los gemelos David y Eitan aparecieron en la pantalla grande como los protagonistas de la película Youth, dirigida por Tom Shoval. La película contaba la historia de dos hermanos que, en un momento de desesperación económica, llegan a secuestrar a una niña para ayudar a la familia.

David, dicen amigos y familiares, es un hombre sensible, reflexivo, atado a su familia. Después de la experiencia en el set había seguido trabajando en el mundo del cine. Vivía con su esposa Sharón y sus hijas gemelas, Yuli y Emma.

Ariel, el menor de los hermanos, es un joven curioso y amable y compartió su vida con Arbel Yehoud, quien también creció en Nir Oz. “Se conocían desde que nacieron”, recordó Neta, el hermano de Arbel. Los dos compartían muchas pasiones, incluida la fascinación por las estrellas. A mediados de octubre estaban planeando una velada con un amigo para mirar el cielo. “Todavía estoy aquí esperando”, comentó Arbel hace unas semanas.

El 7 de octubre de 2023, los dos hermanos fueron secuestrados por Hamás durante el ataque al kibutz Nir Oz. David fue llevado junto con Sharón, las niñas, su cuñada Danielle y su sobrina Emilia. Ariel fue secuestrada junto con Arbel. Las mujeres y las niñas fueron liberadas en los meses siguientes. David y Ariel han estado en manos de terroristas durante 549 días.

Eitan Cunio, el gemelo de David, se salvó atrincherándose con su esposa e hijas en una habitación sellada, mientras la casa estaba en llamas. Fue rescatado gracias a la intervención del equipo de emergencia del kibutz.

“Hace un año y medio que no veo a mis hijos. No duermo. Vivo con un solo pensamiento: traerlos a casa”, dijo su madre Silvia al periódico Maariv.

El 6 de octubre, toda la familia se reunió en casa: “Éramos 20. El 7 de octubre éramos doce. A las 8:08 Ariel me escribió: “Hemos entrado en una película de terror”. David la actualizó casi hasta el punto de secuestrarla. “Están entrando a nuestra casa”, fue su último mensaje.

Durante semanas no se supo nada, luego la confirmación: casi la mitad de la familia estaba prisionera en Gaza.

Una parte fue liberada entre noviembre de 2023 y enero de 2025, pero no David y Ariel.

Es en este vacío donde nació A Letter to David, la nueva película de Tom Shoval. Doce años después de Youth, el director ha vuelto a contar la historia de la familia Cunio con un documental íntimo, presentado en la pasada Berlinale. En una entrevista con el Times of Israel, Shoval lo llamó “una carta abierta a un amigo que se ha convertido en parte de mi vida y memoria”.

La película recopila imágenes de archivo filmadas en el kibutz, imágenes de Youth, pero también videos privados de la familia Cunio. Escenas de la vida cotidiana, la mesa de los sábados por la noche, David y Eitan en la adolescencia, Ariel todavía un niño. “No quería mostrar solo la destrucción”, explicó Shoval, “sino la belleza del kibutz, de su comunidad, de la vida que habían construido”.

Durante los días de proyección de la película, la familia recibió una nueva señal de vida de David, según informó Un rehén liberado. Fue la primera confirmación directa después de meses de silencio.

“No sabía que Tom estaba haciendo esa película”, señaló su madre. “Fue conmovedor. Mostraba imágenes que mis hijos habían tomado hace diez años. Ver los movimientos de David y Eitan, escuchar sus voces… Fue conmovedor y escalofriante al mismo tiempo”.

Su llamamiento al gobierno israelí es de pocas palabras: “Detengan todo lo demás, detengan la guerra, detengan los presupuestos. Ocúpate solo de los rehenes. Cada día que pasa empeora su salud, los aleja de nosotros. No tendremos verdadera libertad hasta que mis hijos y todos los demás secuestrados regresen a casa. No hay nada más importante que esto”.

