Hamas puede estar vitoreando, pero se está retorciendo de dolor

Por Ehud Yaari

Todo lo que se dice de que Hamas emerge de la guerra con la sartén por el mango contradice las realidades sobre el terreno, donde el grupo ha perdido sus capacidades militares, no tiene esperanzas de una ayuda externa sustancial y no ha logrado incendiar Cisjordania.

Los signos del arrepentimiento de Hamás por haber iniciado esta guerra el 7 de octubre ya son visibles. El oficial militar de más alto rango del grupo en la Franja de Gaza que ha sobrevivido a la guerra, el comandante de la brigada de la ciudad de Gaza, Izz al-Din Haddad, ya ha comenzado a mentir sin pestañear, diciendo que Hamas no tuvo más remedio que lanzar un ataque preventivo contra Simjat Torá debido a la inteligencia que había obtenido de la Unidad 8200 que indicaba que Israel estaba a punto de atacar Gaza con toda su fuerza inmediatamente después de la festividad de Sucot. En otras palabras, dijo que no era que Yahya al-Sinwar y Muhammad Deif hubieran soñado con hacer historia en las garras de los delirios de grandeza, sino que se habían visto obligados a atacar primero. Sabe que nadie, ni siquiera dentro de Hamás, va a creer eso.

Todas las historias sobre cómo Hamas se ha recuperado rápidamente, ha repuesto sus filas agotadas con nuevos reclutas y ha reanudado el gobierno deben tomarse con un grano de sal. No ha renovado ninguna de sus capacidades militares y, por el momento, aún no ha reformado sus batallones. Tampoco ha reanudado la producción de cohetes ni los trabajos de construcción de túneles. Los nuevos reclutas en los campamentos de desplazados no han recibido ninguna capacitación real. Sí, Hamás ha enviado a sus agentes de policía a las calles, ha seguido robando algunos de los camiones de ayuda humanitaria y ha disparado a sus oponentes, pero sus aparatos civiles, incluidos los municipios, están operando sólo a una escala muy limitada.

Es importante destacar que la población local ha aprendido que puede odiar a Israel y despreciar a Hamas. Innumerables tuits y videos muestran que ese es el caso, y los trabajadores humanitarios extranjeros lo han informado de manera similar. Varios clanes en el sur de Gaza han formado bandas armadas que están preparadas para enfrentarse a los operativos de Hamas.

Los desafíos a los que probablemente se enfrentará Hamás en el futuro son formidables. El grupo puede tener una gran cantidad de dinero, pero ha obtenido ese dinero mediante la venta de bienes a expensas de la población civil. Todo el mundo lo sabe. Está claro para los funcionarios de Hamás que no se va a dar ninguna suma seria de dinero para reconstruir la devastada Franja de Gaza mientras sigan teniendo el control del enclave. Prácticamente han estado rogando al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que asuma la responsabilidad de administrar Gaza, pero la Autoridad Palestina no entrará a menos que Hamas se desarme primero. Sin la participación de la Autoridad Palestina, ni los emiratíes ni los saudíes abrirán sus billeteras, e Israel no está dispuesto a dejar que Qatar se cuele en su camino. Hamas no tiene opción militar, y está claro para ellos que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán persiguiéndolos incluso después de que Israel se retire. El paso fronterizo de Rafah estará bajo la estricta supervisión de una empresa estadounidense, y los egipcios serán muy cautelosos allí.

Los funcionarios de Hamás se han estado preguntando cómo van a hacer frente a estas tareas imposibles, y aún no han dado ninguna respuesta. Irán no se abalanzará en su ayuda, y Hezbollah está sumido en sus propios problemas. El nuevo régimen en Siria ni siquiera emitió una declaración en respuesta al alto el fuego declarado en Gaza, y no ha tenido ni una sola cosa amable que decir sobre Hamas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que el liderazgo de Hamas en el extranjero haya comenzado a ahogarse en un torbellino de desacuerdos, bajo un líder temporal casi desconocido (Muhammad Darwish) y un director de operaciones de segundo nivel (Zaher Jabarin) que está conspirando para obligar a los veteranos a renunciar para sucederlos. Su esperanza de incendiar Cisjordania se ha encontrado con la firme negativa de sus partidarios en las colinas de Hebrón, y con vigorosas operaciones antiterroristas por parte del Comando Central de las FDI, complementadas con arrestos de seguridad de la Autoridad Palestina.

En pocas palabras: para aquellos israelíes que ya han comenzado a llorar amargamente porque Hamas sobrevivió y supuestamente emergió con la sartén por el mango, deberían pensarlo de nuevo.

Ehud Yaari es Lafer International Fellow del Washington Institute y comentarista de Oriente Medio para el Canal 12 de la televisión israelí. Este artículo fue publicado originalmente en hebreo en el sitio web de N12 News y traducido al inglés por Israel News Today.

