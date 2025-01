Cómo los manifestantes “pro-palestinos” están dañando a los palestinos

Por Khaled Abu Toameh

Los organizadores y líderes de las protestas antiisraelíes en Estados Unidos y Canadá, incluso en los campus universitarios, siguen ignorando el sufrimiento real de los palestinos que viven bajo la autoridad de la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania y del grupo islamista Hamas, respaldado por Irán, en la Franja de Gaza.

Estos palestinos viven bajo dos dictaduras corruptas, que colocan los intereses de sus líderes por encima de los del pueblo.

Nunca escuchamos las voces de estos manifestantes cuando la Autoridad Palestina (AP) y Hamas cometen violaciones de los derechos humanos contra sus propios ciudadanos.

Las violaciones masivas cometidas por los líderes palestinos contra su propio pueblo en los últimos 30 años incluyen una represión despiadada contra periodistas, opositores políticos, activistas de derechos humanos, abogados y estudiantes universitarios.

Es difícil decir que los manifestantes antiisraelíes no están al tanto de estas violaciones. Han sido ampliamente documentados por grupos de derechos humanos palestinos y extranjeros.

¿Hay medios de comunicación libres en Palestina? No. ¿Existe un parlamento que funcione? No. ¿Hay elecciones generales? No. ¿No se castigan las protestas contra los abusos de los dirigentes?

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en 2006 y las últimas presidenciales en 2005. Esto significa que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, está a punto de entrar en el 19º año de su mandato de cuatro años.

A pesar de que las organizaciones palestinas e internacionales de derechos humanos expresan su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por la Autoridad Palestina y Hamás, no vemos ni escuchamos ninguna protesta en los campus universitarios de Estados Unidos, Canadá o Europa.

Los llamados individuos y grupos pro-palestinos en Occidente hacen deliberadamente la vista gorda ante la difícil situación de los palestinos que viven bajo la autoridad de la Autoridad Palestina y Hamas. ¿La razón? Mientras Israel no pueda rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos, a los manifestantes “pro-palestinos” no parece importarles. A los ojos de la mayoría de los medios de comunicación internacionales, estos abusos implacables contra el pueblo palestino nunca tuvieron lugar.

Los periodistas extranjeros que cubren el conflicto palestino-israelí tienden a hacer la vista gorda cuando los palestinos se quejan de la opresión de la Autoridad Palestina y de Hamas. Estos periodistas parecen estar ocupados buscando exclusivamente información que pueda dar una imagen negativa de Israel. Sólo les interesa la información que tiene una dimensión antiisraelí.

Es cuestionable si los manifestantes son verdaderamente pro-palestinos o si simplemente están buscando una forma “respetable” y políticamente correcta de expresar su odio hacia los judíos.

Si los activistas “pro-palestinos” en Estados Unidos y Canadá hubieran prestado atención a las medidas represivas de Hamas contra su propio pueblo en la Franja de Gaza, los palestinos de esa región estarían hoy en una posición mucho mejor. Se habrían beneficiado de un verdadero sistema educativo en lugar de un sistema diseñado para adoctrinarlos a través del odio. Según los informes, se les enseñaron habilidades que les permitirían encontrar trabajos lucrativos. Habrían disfrutado de una gobernanza responsable, libertad de expresión y de prensa, e igualdad de justicia ante la ley, libertades de las que los manifestantes disfrutan libremente, pero que parecen dar por sentadas.

¿Hemos escuchado alguna vez una palabra de estos activistas cuando Hamás estaba privando a su pueblo de la ayuda internacional y desviando fondos internacionales para construir una vasta red de túneles y fabricar armas en lugar de crear un “Dubái en el Mediterráneo”? Ni una sola vez.

¿Hemos escuchado alguna vez una palabra de estos manifestantes santurrones cuando la policía y los milicianos de Hamas golpean, arrestan y disparan a los residentes de la Franja de Gaza que salieron a las calles para protestar contra las dificultades económicas o cuando los periodistas fueron arrestados, torturados o asesinados? Nunca.

Lo mismo ocurre con los palestinos de Cisjordania. Rara vez, si es que alguna vez, hemos escuchado a individuos y grupos “pro-palestinos” en Occidente denunciar la corrupción financiera y administrativa de las instituciones de gobierno de la Autoridad Palestina. Los propalestinos de Cisjordania saben muy bien lo que les podría pasar si lo hicieran.

En las últimas semanas, agentes de seguridad de la Autoridad Palestina mataron a tiros a seis palestinos en el campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania. Una de las víctimas, la periodista Shatha al-Sabbagh, habría sido asesinada a tiros por un francotirador de la Autoridad Palestina mientras se encontraba frente a su casa en el campamento.

También hay numerosos informes de violaciones de los derechos humanos por parte de la Autoridad Palestina, incluidas palizas, torturas y detenciones arbitrarias.

Todavía estamos esperando a ver si los activistas “pro-palestinos” en los campus universitarios occidentales organizarán una manifestación contra la represión de la Autoridad Palestina. Nadie organizó este tipo de protestas cuando los agentes de seguridad de la Autoridad Palestina mataron a golpes al destacado activista palestino de derechos humanos Nizar Banat en 2021.

Probablemente sea poco realista esperar que los manifestantes “pro-palestinos” denuncien las violaciones de los derechos humanos cometidas por la Autoridad Palestina y Hamás. Básicamente, uno podría pensar que estos profesores y estudiantes no se preocupan realmente por los palestinos, sino sólo por el odio a los judíos.

Los individuos y grupos “pro-palestinos” deberían tratar de entender que al ponerse del lado de Hamas, están perjudicando a la gente a la que dicen apoyar, los palestinos, no ayudándoles. También deberían tratar de entender que al dirigir su odio contra Israel, están alentando a Hamas y a los radicales palestinos a aumentar sus abusos.

Los activistas “pro-palestinos” siguen demostrando que todo lo que tienen que ofrecer es odio a los judíos y a Israel.

Los verdaderos defensores de los “pro-palestinos” son los que quieren una buena vida para los palestinos, no los que les animan a unirse a un brutal y corrupto Hamás.

¿Alentarían al pueblo iraní a someterse a los ayatolás, o los uigures se unirían al Partido Comunista Chino?

En lugar de sentarse cómodamente en un campus donde nadie los arrestará, torturará o matará por hablar, estos activistas deberían instar a Hamas a liberar a los 100 rehenes israelíes que ha estado reteniendo en la Franja de Gaza desde las atrocidades del 7 de octubre de 2023. Esta sería la forma más rápida y efectiva de poner fin a la actual guerra en la Franja de Gaza. El verdadero mensaje es este: si no quieres que maten a tu gente, no empieces una guerra.

En lugar de pedir boicots y sanciones contra Israel, los estudiantes “pro-palestinos” podrían invitar a israelíes y palestinos a sus campus para construir, no destruir, puentes entre los dos pueblos. Si estos manifestantes occidentales realmente quieren ayudar a los palestinos, en lugar de enviarles mensajes de odio, podrían ofrecerles buenos salarios y empleos.

Desafortunadamente, las protestas “pro-palestinas” han resultado ser nada más que una puerta trasera para propagar el odio, deslegitimar a Israel y demonizar a los judíos.

Khaled Abu Toameh es un galardonado periodista radicado en Jerusalén.

Fuente: JForum

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai