De la ciencia ficción a la realidad: el viaje espacial con SpaceX – Diego Janches

El Dr. Diego Janches, científico de la División de Heliofísica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, comparte su perspectiva sobre los avances recientes en la tecnología espacial, destacando los logros de SpaceX. “Lo que antes era ciencia ficción ahora uno lo piensa casi como una realidad que nos puede tocar a todos”, afirma Jaches, subrayando cómo la reutilización de cohetes ha transformado el panorama de los viajes espaciales. Este avance no solo promete reducir costos, sino que también facilita la participación de ciudadanos en experiencias espaciales, aunque actualmente “es muy caro” y requiere de considerables recursos financieros.

En el contexto de la colaboración entre SpaceX y la NASA, Jaches aclara que “SpaceX no compite con la NASA; simplemente trabaja con ella”. Este enfoque ha sido fundamental para el desarrollo de tecnologías que benefician no solo a Estados Unidos, sino también al avance del conocimiento científico global. La trayectoria de SpaceX ha permitido el regreso de astronautas al espacio desde suelo estadounidense, una hazaña que no se lograba desde hace décadas.

El espacio cercano que se encuentra a una distancia de entre 400 y 2000 kilómetros está poblado de satélites y otros elementos enviados desde la tierra. Incluso hoy hay que hablar de un “basurero espacial”. Llegar ahí con la propulsión actual lleva unas horas. Llegar a la luna varios días.

Janches también menciona el futuro de la exploración lunar y marciana, destacando el programa Artemis de la NASA como un paso crucial hacia el regreso a la Luna y el establecimiento de una presencia permanente allí. “La exploración espacial son pasitos uno primero”, señala, refiriéndose a la importancia de cada avance en el camino hacia la colonización de otros planetas.

Para aquellos interesados en la fascinante intersección en la exploración del espacio, el Dr. Jaches invita a seguir la misión Europa Clipper, que busca signos de vida en la luna Europa de Júpiter. “Es una misión muy interesante”, concluye, sugiriendo que la curiosidad y el avance tecnológico continúan guiando a la humanidad hacia nuevas fronteras. No te pierdas la oportunidad de escuchar la entrevista completa y descubrir más sobre estos apasionantes temas.

Escuche la nota.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai