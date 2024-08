Los Hacedores del Mal

El miércoles pasado, abordé lo que denomino la “Génesis del Mal”, y hoy lo haré sobre los personajes que han sido fundamentales en la creación, estructura y actividad, de una de las organizaciones terroristas más fanáticas y virulentas, el Movimiento de Resistencia Islámica, Harakat al Muqáwama al Islamiya, más conocida por su acrónimo, HAMAS, fundada el 10 de diciembre de 1987, su matriz ideológica es la Hermandad Musulmana, es decir, el Islamismo radical salafista, el nacionalismo palestino y el yihadismo, y tiene su brazo militar, las Brigadas Ezzeldin al Qassam.

Su fundador fue, el jeque Ahmed Yassim, nacido en1937 y murió el 22 de marzo de 2004, político e imán palestino, discípulo de Sayyid Qutb, fue el líder espiritual de HAMAS, estudió en la Universidad Al Azhar, en El Cairo, Egipto, que era el epicentro de la insurgencia islamista, fundada por la Hermandad Musulmana, a la que se unió. Regresó a Gaza y trabajó como maestro en una escuela de Rimal, se casó en 1960 con Hamida Yassim con quién tuvo 11 hijos, Yassim expresaba que la tierra Palestina está consagrada a los musulmanes hasta el Día del Juicio, y que la supuesta paz, no es paz, ni sustituye a la Yihad.

En 1991, fue condenado por un tribunal israelí por los asesinatos de dos palestinos, supuestamente colaboradores de las FDI, y dos soldados israelíes, a la pena de cadena perpetua, pero en 1997, fue desterrado a Jordania en el marco de las negociaciones con el rey Hussein, y un breve tiempo después regresó a Gaza, las mencionadas negociaciones se dieron tras una fallida operación del Mossad, para eliminar a Khaled Meshal, líder político palestino exiliado en Jordania, y por el que fueron apresados dos agentes israelíes, los que fueron intercambiados por la liberación de Yassim y su destierro a Jordania.

De regreso a Gaza, continuó como líder espiritual de HAMAS, instando a realizar ataques suicidas contra objetivos militares y civiles israelíes. Durante el proceso de paz entre la ANP e Israel, fue puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades palestinas, pues proseguía promoviendo la resistencia y los ataques terroristas. En junio de 2003, en una operación de la FAI, con un avión F-18, contra un edificio donde se encontraba Yassim, éste sufrió heridas leves, siendo atendido en el hospital Al Shifa, en Gaza, tras lo cual expresó, que los ataques selectivos israelíes no acabarán con HAMAS, y que sus líderes están dispuestos a ser mártires y la Yihad y la resistencia palestina continuará. En marzo de 2004, cuando salía en las primeras horas de la mañana para el primer rezo del día, fue eliminado junto a dos custodios, en un ataque selectivo llevado a cabo por helicópteros de las FDI, resultando también 20 personas heridas, incluidos dos hijos de Yassim.

Abdel Azziz Al Rantisi, nació en 1947 y murió en abril 2004, fue co-fundador junto a Yassim de HAMAS, fue líder político y portavoz de la organización terrorista, padre de seis hijos, era médico pediatra y genetista, recibido en la Universidad de El Cairo, Egipto, donde se afilió a la Hermandad Musulmana radicalizándose, y en 1976, regresó a Gaza, y fue docente en la Universidad Islámica, en las cátedras de Genética y Parasitología.

En 1987, cuatro refugiados de Yabaliya, Gaza, murieron en un accidente vial, y Rantisi se reúne con Ahmed Yassim, y otras personalidades palestinas, como Abdel Fattah Dujan, el médico Ibrahim Yazur y otros, y ordenan que se saliera de las mezquitas al grito “Allahu Akbar”, y mostrar la resistencia palestina contra las autoridades israelíes, lo que dio lugar a la 1ra. Intifada, considerado cofundador con Yassim de la organización terrorista HAMAS.

En diciembre de 1992, fue expulsado al sur del Líbano, junto a otros 416 elementos de HAMAS y de la Yihad Islámica, y se convirtió en el portavoz de los expulsados, y en 1993, regresó a Gaza, siendo detenido reiteradamente por la ANP, por sus críticas hacia ésta y a la persona de Yasser Arafat. Sin embargo, siempre se negó a todo tipo de proceso de paz con Israel, y siguió promoviendo la continuidad de ataques terroristas, lo que sostuvo entre la dirigencia de HAMAS como en el extranjero, y ante la ANP, controlando la cúpula de su organización.

Cuando en 1997 regresó Ahmed Yassim, trabajaron juntos en consolidar el liderazgo jerárquico y reestructurar y fortalecer los cuadros de la organización, y tras la eliminación de Salah Shehade, líder de las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo militar de HAMAS, en el 2002, se convirtió en líder del buró político y continuó siendo el portavoz, hasta su muerte en abril del 2004, durante un operativo similar de las FDI, al que eliminaron a Yassim.

Khalel Meshal, nació en mayo de 1956 en el barrio Silwad, en Ramala, Cisjordania, y tras la Guerra de los Seis Días, en 1967 su familia emigró a Kuwait, donde asistió a la Universidad de Ciencias, obteniendo el título de Bachelor en Física, y donde inició su activismo político, encabezando el grupo Justicia Islámica o Qa imat al haq al Islamiya, en las elecciones de la Unión General de Estudiantes Palestinos en 1977, siendo este grupo, una franquicia de la Hemandad Musulmana de Egipto, y para 1980, estableció la Liga Islámica de Estudiantes Palestinos. Fue docente en distintos colegios de Kuwait de 1978 a 1984, y en 1983 participó en la Conferencia organizada por el Movimiento Islámico Palestino, a la que asistieron delegados de Cisjordania, Gaza y en el exilio, lo que es considerado como parte fundacional de HAMAS, y en el que Meshal fue parte de la dirección, y desde 1984, se dedicó de lleno al proyecto de la construcción del Movimiento Islámico Palestino desde Kuwait, en donde estuvo viviendo hasta que estalló la 1ra. Guerra del Golfo, y cuando Irak invadió al emirato en 1991, se fue a Jordania, formando parte de la dirección política de HAMAS, llegando a la presidirla en 1996.

En 1997, como ya se señaló, el Mossad intentó eliminarlo enviando en septiembre agentes a Jordania, el ataque se efectuó inyectándole una sustancia tóxica en su cuello, sin embargo, dos de los agentes israelíes que portaban pasaportes canadienses, fueron aprehendidos por las autoridades jordanas, lo que dio lugar a negociaciones entre el rey Hussein y el 1er. ministro Netanyahu, por el que se devolvieron a los agentes a cambio del antídoto y la liberación de Ahmed Yassim, que cumplía una condena perpetua en Israel, y su extradición a Jordania. En 1999, la administración del presidente estadounidense Bill Clinton, presionó tras el ascenso al trono de Abdala II, como el nuevo rey de Jordania, para que expulsara a Meshal, aprovechando la visita de la Secretaria de Estado, Margaret Alright a Aman, lo que derivó en la salida de Meshal de tierras jordanas y se dirigió a Damasco, Siria, y con el tiempo se exiliaría en Qatar.

En el 2002, Meshal fue responsable de dos ataques suicidas que costaron la vida de cuatro soldados israelíes, y en el 2006, del secuestro del soldado Gilad Shalit, pero un dato a tener en cuenta es, que no tiene una fluida relación con el régimen de Teherán, quizás sea la razón por la que se halla en un segundo plano en el liderazgo de HAMAS, respecto al que tenía Haniyeh o el que tiene el mismo Yahya Sinwar.

Ismail Haniyeh, nació en Al Shati, Gaza, en 1962, y fue eliminado el 31 de julio de 2024, en un ataque selectivo llevado a cabo en el Complejo Neshat, al norte de Teherán, Irán, que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, aprovechando su visita como invitado a la ceremonia de asunción del presidente Masoud Pezeshkian.

Haniyeh, creció y se educó en Gaza, egresando de la Universidad Islámica, como licenciado en Literatura Árabe en 1987, ese mismo año fue detenido y en 1988 nuevamente, pero en 1989, terminará cumpliendo una pena de tres años de prisión, para que en 1992, sea expulsado al Líbano, como pasó también con Ahmed Yassim y Abdel Aziz ar Rantisi, pero un año después regresó a Gaza y fue nombrado decano de la Universidad Islámica. Cuando Yassim regresó en 1997 a Gaza, y fue nombrado Jefe de la Oficina del Lider espiritual de HAMAS, y también como representante de la organización ante la OLP, fortaleciéndose su posición dentro de la organización.

Cuando fue el atentado contra Yassim en el 2003, Haniyeh resultó levemente herido, y su posición fue creciendo durante la 2da. Intifada, más aún, tras las muertes de Yassim y de su sucesor Rantisi, pasó a formar parte del triunvirato que comando la organización, de HAMAS para las elecciones del Consejo Legislativo Palestino.

En febrero de 2006, fue propuesto como primer ministro, después del triunfo de HAMAS, con la Lista de Cambio y Reforma, en las elecciones precitadas, y asumió el cargo en marzo de ese año. En ese contexto, se dio el conflicto entre HAMAS y AL FATAH en diciembre de 2006, cuando Haniyeh regresaba de su primera gira al exterior como 1er. ministro, con u$s. 30 millones, y se le impidió su ingreso a Gaza por el paso fronterizo de Rafah, originándose un enfrentamiento armado entre militantes de HAMAS y la Guardia Presidencial Palestina, incidente por el cual HAMAS responsabilizó a AL FATAH, y que derivó en violentos enfrentamientos entre ambas facciones palestinas en Gaza y en Cisjordania.

Esto llevó a Haniyeh, a dimitir en febrero del 2007 para conformar un gobierno de unidad, y un mes después, fue elegido Jefe de Gabinete, el que incluía a miembros de ambos bandos, sin embargo, continuaron los enfrentamientos, y en junio, el presidente Mahmud Abbas disolvió el gobierno de unidad, destituyó a Haniyeh y pasó a gobernar por decreto, tanto Cisjordania como Gaza, aunque desde entonces HAMAS gobierna Gaza.

En el 2014, Haniyeh 1er. ministro y Aziz Dwek, presidente, dejan sus cargos para terminar con el conflicto, y aceptando el liderazgo de Rami Hamdallah, en un gobierno de unidad, y dos años después, en el 2016, sucedió como líder del Buró político de HAMAS a Khalel Meshal, tras las elecciones en la organización, para luego, partir al exilio en el 2019 a Qatar, quedando a cargo de la Jefatura de HAMAS en Gaza, Yahya Sinwar. Haniyeh evitó sugerir la destrucción del Estado de Israel, y era considerado un pragmático.

Yahya Sinwar, nació en Jan Yunis, Gaza en octubre de 1962, y tras la muerte de Haniyeh en julio de 2024, asumió como líder HAMAS, aunque tras el exilio de Haniyeh, ya se había constituido en el máximo responsable de la organización en Gaza.

Creció en Gaza y asistió a la Universidad Islámica, graduándose en Estudios Árabes, y fue responsable en 1989, de los asesinatos de dos soldados israelíes y cuatro palestinos, que consideró colaboradores de las FDI, por lo que fue apresado, juzgado y condenado a cuatro cadenas perpetuas, pero fue liberado en el 2011, como parte de las negociaciones por la liberación del soldado israelí Gilal Shalit, junto a otros 1026 presos palestinos en cárceles israelíes, en su mayoría, cumpliendo condenas por delitos de terrorismo. En el 2017, se hizo con el liderazgo militar de la organización, abandonando toda posición de resistencia pacífica, y en el 2021, fue elegido líder de HAMAS en Gaza, salvándose de un intento de eliminarlo por parte de la FAI ese mismo año.

Sinwar, además se opone a compartir el poder con la ANP, y rechaza cualquier proceso de paz con Israel, por el contrario, esta por la destrucción del Estado Judío, y es el gobernante de facto en Gaza, y es quién planificó el salvaje ataque del 7 de octubre de 2023 a territorio israelí, la Operación Inundación de Al Aqsa, que causó 1.200 muertos, cientos de heridos y más de 240 secuestrados, que fueron llevados como rehenes a Gaza. En febrero de 2024, la Inteligencia militar israelí obtuvo una filmación de Sinwar junto a su esposa, sus hijos y su hermano Ibrahim, en uno de los túneles existentes en Jan Yunis, y en mayo de 2024, la Corte Internacional Penal, libró ordenes de Captura sobre él, Haniyeh y Mohammad Deif, por Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por delitos de exterminio, asesinatos, secuestros de personas retenidas como rehenes, torturas, violaciones y abusos sexuales.

En síntesis, Sinwar más allá de ser un verdadero psicópata y un asesino confeso, es un líder carismático, y su elección como el Nro. 1 de HAMAS, se debe a dos causas, una es, su liderazgo indiscutido dentro de la organización terrorista y el apoyo de una parte importante de la “calle palestina”, y la otra es, por que no quedan líderes, y esto tiene como consecuencia, que el liderazgo político y el militar ahora es uno, que teniendo en cuenta la personalidad de Sinwar, llevaría a la HAMAS a tener una posición más radical y poco y nada pragmática, además Sinwar buscaría convertirse en un nuevo Yasser Arafat para los palestinos y que sea reconocido como el interlocutor con los actores internacionales.

En la situación actual, los rehenes del 7 de octubre son el salvaconducto que lo mantienen con vida a Sinwar, usados como su escudo de defensa, razón por la cual no sería partidario de las negociaciones para la liberación de aquellos, y si bien, tiene una buena relación con el régimen de Teherán, tiene su propia agenda, lo que podría constituir en un futuro, un problema para esa relación.

Mohammad Diab Ibrahim al Masri (a) Mohammad Deif, nació en Jan Yunis, Gaza, en agosto de 1965, y fue eliminado en Al Mawasi, Gaza, en julio de 2024. Creció y se educó en la Universidad Islámica, en Física, Química y Biología, obteniendo una licenciatura en Ciencias y se unió a HAMAS en 1987, durante la 1ra. Intifada, y junto a Sinwar, estuvieron a cargo en un principio, de la seguridad interna de la organización y de operaciones contra las FDI, y en 1989, fue apresado y cumplió una pena de 16 meses de prisión.

En la década de los 90, se convirtió en uno de los líderes del ala militar, junto a Yahyan Ayyash (a) el Ingeniero, a cargo de las Brigadas Ezzeldin al Qassam en Cisjordania, el que fue eliminado en 1996, y a Saleh Mustafá Muhammad Shehade, también líder del ala militar hasta que fue muerto en el 2002, en un operativo de las FDI. Deif fue responsable de secuestros y asesinatos de soldados israelíes y ataques suicidas en contra objetivos civiles y medios de transporte hasta el final de la 2da. Intifada en el 2005, por ejemplo, dos ataques a autobuses en Jerusalén y en Askelon, que causaron 50 muertos.

En el interin, estuvo preso en una cárcel de la ANP, entre mayo de 2000 y abril de 2001, y tras la muerte de Shehade, asumió como líder de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, además Deif, fue quién diseño los cohetes Qassam, y se lo dio por muerto en el 2002, tras un ataque selectivo, pero sobrevivió con graves séquelas, por lo que fue reemplazado por Ahmed Yabari, pero tras ser éste eliminado en el 2012, en el contexto de la guerra de Gaza de ese año, Deif retomó el mando del ala militar, y se volvió una figura mítica en la “calle palestina” por haber sobrevivido a ocho atentados, 2001, 2002,2003, 2006, 2014 y dos veces en el 2021, lo que también le valió el mote de “El gato de las 9 vidas”. Estuvo a cargo de la construcción de estructura de los túneles, del mejoramiento balístico de cohetes y del entrenamiento de las fuerzas especiales de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, la Fuerza Nukhba, y junto a Yahya Sinwar, y a Marwan Issa (a) “El Hombre en las Sombras”, lugarteniente de Deif, muerto en marzo de 2024 en un ataque selectivo de la FAI, fueron los arquitectos de la Operación Inundación de Al Aqsa, el 7 de octubre de 2024.-

Finalizando la columna, mis reflexiones son las siguientes: más allá de la reseña de los principales personajes de esta organización política-terrorista palestina, al leer su Acta Fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988, sus fines y objetivos, ya se expresan en su Preámbulo, “Israel existirá y continuará existiendo, hasta que el Islam lo destruya…”, y esto lo reafirma en el Art. 7°, al ratificar “su lucha contra los invasores sionistas”, y luego, en el Art. 13° afirma, “no existe una solución negociada posible, la Yihad es la única respuesta”; asimismo, en sus Arts. 1° y 2°, se define como un movimiento de resistencia islámica, como un movimiento universal y como una de las ramas de Los Hermanos Musulmanes, y ratifica sus raíces salafistas, pero analizando la totalidad del Acta, vamos a concluir que el mismo es un alegato antisemita y una versión simplificada de “Mein Kampf o Mi Lucha” de Hitler, cuando en el Art. 28° hace alusión a, “una conspiración de Israel, el Judaísmo y el Judío”, por eso mi conclusión es, que su actual líder, Yahya Sinwar, es la personificación del ideario criminal y terrorista de HAMAS, pero su eliminación no significa terminar con la ideología islamista yihadista, para eso se necesitan aplicar iniciativas y políticas proactivas para la coexistencia pacífica de dos Estados, de dos Pueblos, y para lograrlo se necesita coraje, lo que me recuerda la frase de Golfa Meir, “El coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el.”.-

