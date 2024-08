La historia completa sobre cómo se eliminó a Ismail Haniyeh en Teherán, minuto a minuto

El shock que provocó a Hamás y a la seguridad iraní la eliminación del líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, derivó en teorías no confirmadas y varias investigaciones que nos llevó a esta tensión que se está viviendo. Hamas negó la publicación del New York Times y del periódico The Telegraph que indicaban que una bomba había sido puesta dos meses antes, pero en su comunicado tampoco quedaba claro cómo había sucedido.

El sitio Jewish Chronicle a través de la investigación del periodista Elon Perry devela el minuto a minuto de la operación.

Como se ha asumido universalmente (aunque no lo ha confirmado el gobierno israelí), Israel fue de hecho responsable del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán la semana pasada.

Por Elon Perry

Pero el Jewish Chronicle puede revelar que el dispositivo explosivo colocado debajo de su cama fue colocado por dos iraníes reclutados por el Mossad de la unidad de seguridad Ansar al-Mahdi del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las mismas personas que se suponía debían proteger el edificio y a sus huéspedes.

Los propios iraníes se dieron cuenta de esto después del asesinato, cuando en las imágenes de las cámaras de seguridad se vio a los guardias el día del asesinato moviéndose sigilosamente por el pasillo hacia la habitación donde Haniyeh planeaba quedarse, abriendo la puerta con una llave y entrando en la habitación.

Tres minutos después, los guardias (a quienes se les ofreció una suma de seis cifras a cada uno, así como el traslado inmediato a un país del norte de Europa) fueron captados por una cámara saliendo tranquilamente de la habitación, bajando las escaleras hacia la entrada principal del edificio, saliendo y subiendo a un coche negro. El guardia del puesto de control del aparcamiento los reconoció y abrió la puerta sin hacer preguntas. Una hora después, el Mossad los sacó clandestinamente de Irán.

Los informes sugieren que el dispositivo fue colocado en la habitación de Haniyeh semanas o meses antes de la explosión. Esto es falso. Las cámaras de seguridad muestran que fue colocado el día de la explosión, a las 16:23 horas, unas nueve horas antes de que se activara cuando Haniyeh entró en su habitación. La explosión, que fue activada a distancia por un robot, tuvo lugar después de medianoche, exactamente a la 01:37 hora local.

Para evitar que lo detectaran, el Mossad colocó un explosivo plano de ladrillo, de 7,6 cm de ancho por 15,2 cm de largo, que fue fijado a los pies de la cama. Para minimizar los daños a civiles inocentes, utilizaron una bomba conocida por su precisión que apuntaba únicamente a la habitación de Haniyeh. Como resultado, sólo una zona específica del edificio resultó dañada.

El asesinato de Haniyeh, que se decidió después del 7 de octubre, requirió una serie de complicados preparativos por parte de una red de espías del Mossad dispersos por todo Teherán, incluidos colaboradores iraníes locales que habían estado activos en Irán mucho antes de la Guerra de Gaza. Durante los últimos 20 años, Israel ha estado reuniendo información sobre los esfuerzos de Irán por desarrollar armas nucleares. Esta información, además del reclutamiento de los dos miembros del CGRI, permitió el éxito de la operación.

Tras la decisión de llevar a cabo el asesinato de Haniyeh, el Mossad comenzó a buscar una oportunidad adecuada para atacar. La oportunidad surgió cuando Haniyeh fue invitado a Teherán para la investidura del nuevo presidente iraní. El Mossad, con la ayuda de la unidad de inteligencia 8200 (la unidad de las FDI responsable de las operaciones clandestinas), interceptó las llamadas telefónicas entre los organizadores de la investidura y los invitados. Cuando Haniyeh confirmó su llegada, el Mossad comenzó a ejecutar el plan: eliminar a Haniyeh en la casa de huéspedes donde solía alojarse durante sus visitas a Teherán.

El Mossad envió entonces a sus propios agentes a visitar la zona periódicamente para proporcionar la logística operativa, mapear cada calle y callejón, identificar posibles rutas de escape y verificar las medidas de seguridad del edificio. Pero los agentes encontraron dificultades al llegar a la zona. La casa de huéspedes estaba encaramada en una colina y rodeada por un bosque de árboles imponentes, lo que dificultaba mucho la observación del edificio con claridad. Pero entonces entró en acción la improvisación y la creatividad israelíes. Cinco agentes se vistieron con ropa verde y simplemente treparon a los árboles más cercanos al edificio mientras se camuflaban con el color verde de los árboles. Ahora la vista estaba despejada para ellos.

Su función era informar al atacante tan pronto como Haniyeh llegara al edificio, tras haber memorizado el color y la matrícula de su coche. A falta de una fuente dentro del edificio que pudiera informarles cuando Haniyeh hubiera entrado en su habitación, otro escuadrón del Mossad, también vestido de verde, se subió a las ramas de los árboles y observó el edificio desde un ángulo en el que la ventana de la habitación de Haniyeh daba a ellos. Su función era avisar al operador de la bomba tan pronto como se apagara la luz en la habitación de Haniyeh.

A la 01:20 todos los invitados llegaron a la casa de huéspedes. Haniyeh entró en su habitación después de intercambiar abrazos y apretones de manos de despedida, mientras su guardaespaldas se quedó afuera de la puerta para protegerlo. Unos 10 minutos después, se apagó la luz y un silencio pastoral invadió la zona de la casa de huéspedes.

En ese momento, el operador de la bomba detonó una explosión que sacudió toda la estructura. Haniyeh murió inmediatamente. Su guardaespaldas, Wasim Abu Shaaban, resultó gravemente herido y posteriormente murió tras una hemorragia abundante. (Cuando el Mossad verificó su identidad antes de la operación, se dieron cuenta de que el guardaespaldas también era un terrorista buscado: un miembro de alto rango del ala militar de Hamás y uno de los grupos terroristas que se habían infiltrado en Israel a través de un túnel en 2014 y habían asesinado a cinco soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel).

Tras el asesinato, las autoridades de seguridad iraníes allanaron el complejo de la pensión y arrestaron a 28 altos funcionarios militares y al personal del cuartel general que se encontraban allí. Todos sus aparatos electrónicos fueron confiscados para revisar sus comunicaciones. Los agentes iraníes escanearon todo el complejo centímetro a centímetro y analizaron las cámaras de seguridad fotograma a fotograma. Cuando descubrieron que miembros del CGRI estaban involucrados, no es sorprendente que se enfureciera. Al día siguiente, cuando amenazaron con infligir un castigo severo a Israel, fue tanto por la humillación como por la muerte de un alto funcionario de Hamás al que estaban hospedando.

El Mossad tuvo múltiples oportunidades de eliminar a Haniyeh en Qatar, pero Israel se abstuvo de hacerlo porque Qatar era un negociador vital entre Hamás e Israel en la crisis de los rehenes. Llevar a cabo un asesinato en suelo qatarí podría poner en aprietos a Qatar y poner en peligro cualquier futuro acuerdo de paz entre Israel y Qatar que se estuviera negociando antes de la guerra de Gaza.

Elon Perry es un ex soldado de comando de la Brigada de élite Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel, en la que sirvió durante 28 años. Fue periodista durante 25 años cubriendo guerras y ataques terroristas. Desde 2010, ha estado dando conferencias en el Reino Unido y Estados Unidos sobre los 100 años de terrorismo en Oriente Medio, con énfasis en el conflicto israelí-palestino. Vive en Londres.

