El Status Quo

En 2021 Eduardo Sacheri publica una novela titulada “El funcionamiento general del mundo”. Lo más llamativo para mí fue el contraste entre lo ambicioso del título y lo minimalista del relato. La novela cuenta una historia personal desde un punto de vista muy subjetivo, mientras que el título apunta a una visión totalizadora de la realidad. La brecha no podía ser mayor, y está muy bien explotada como recurso literario.

Cuando pensamos en Israel hoy, a diez meses del 7 de octubre y a veinte meses de la conformación del gobierno de ultra-derecha pergeñado por Netanyahu, si bien ocurren cosas, y en absoluto menores, uno comienza a acostumbrarse a una suerte de “funcionamiento general” de las cosas.

Ahondemos en el particularismo judío. Ayer martes 23 de julio fue 17 de Tamuz, el día que recordamos la ruptura de las murallas de Jerusalém previas a las dos destrucciones del Templo el 9 de Av (585 AEC y 70 EC). Nadie espera realmente que el “3er Templo” (el Estado de Israel) vaya a caer, pero no cabe duda que se han abierto profundas brechas en las “murallas”, ahora llamadas cercas de seguridad o cúpula de hierro.

Los próximos dos meses nos llevarán a los días solemnes de Tishrei. Entre la fecha gregoriana del 7 de octubre y la hebrea de Simjat Tora ocurrirá el día más solemne de nuestra tradición: Iom Kipur. Habrá mucho para pensar sobre culpa, perdón, expiación, y reparación. Sobre todo, uno hoy se pregunta cuál es el estado de las cosas, cómo funciona este mundo nuevo en que estamos inmersos como una pesadilla. ¿Estarán los rehenes de vuelta en casa (los vivos y los muertos) para ese momento?

El más reciente podcast del Instituto Shalom Hartman se titula “Normalidad”. En el mismo, el rabino Donniel Hartman y el escritor Yossi Klein-Halevi conversan, precisamente, sobre el estado de las cosas, sobre cómo funciona este nuevo mundo que se ha instalado sobre Israel. La conclusión que uno extrae del dialogo entre estos dos intelectuales es que en Israel hay una “nueva normalidad”. La pregunta, retórica, es si volveremos a la anterior.

Del diálogo entre estos dos referentes extraigo dos conceptos que me parecen muy profundos.

Por un lado, la necesidad por parte de los israelíes de recuperar el viejo slogan, tan abusado en la diáspora, “Am Israel Jai”, el pueblo de Israel vive. Como señalan ambos, hasta Oct7 no era necesario expresarlo, era un hecho cotidiano: Israel existe y el ciudadano era protagonista.

Después del trauma, la palabra se torna terapéutica: aparece hasta en los carteles electrónicos en las rutas, los mismos que anuncian si el transito fluye o está atascado. Así como el ciudadano israelí necesita saber qué pasa delante de él en la ruta, también necesita saber que su pueblo “vive”. Porque está explícitamente amenazado de muerte.

Por otro lado, el podcast sugiere que “somos una generación del statu-quo”. Que podemos afrontar momentos especiales, de amenaza y riesgo, de crisis, pero que al final del día queremos volver al statu-quo en el cual hemos vivido desde que tenemos memoria. Porque en definitiva, en ese barrio y con esos vecinos, no hay otra forma de vivir que no sea esa. La guerra con Hamas no es nueva, lleva ya casi veinte años; pero hasta Oct7, aun cuando los habitantes de la frontera pagaban el precio, había un statu-quo, un modus-vivendi en el que Israel prosperó y sus ciudadanos se consideraban felices. Hoy, una gran mayoría de israelíes quisiera volver a algún tipo de statu-quo, y la “normalidad” de la vida civil en Israel apunta a eso.

No que el israelí medio se desentienda del tema de los rehenes. No que el israelí medio esté exultante. El israelí medio quiere seguir con su vida, y si este es el nuevo statu-quo, el país tendrá que vivir con él hasta que los temas se resuelvan. El norte está desolado, hay cientos de miles de desplazados, pero la normalidad tiende a prevalecer. No pocos idealistas libran sus batallas, pero las mayorías quieren vivir en algún tipo de normalidad. Lo cierto es que Israel siempre vivió a un instante entre el duelo y la alegría: Iom Hazicaron y Iom Haatzmaut; desde siempre, los judíos supimos salir de un estado a otro en un instante, como de Shabat a Iom Jol.

El reciente episodio desde Yemen ilustra el estado de las cosas: por un lado, un dron letal llegó al centro de Tel-Aviv y causó muerte y miedo; en pocas horas, la fuerza aérea israelí atacó Yemen y destruyó recursos militares del enemigo. En un instante, vivimos la vulnerabilidad y el poder. Ninguno es definitivo, ninguno pondrá fin al estado de las cosas tal como se presentan hoy. Se precisan mucho más recursos que los militares para lograr nuevas realidades.

Mientras tanto, este será el statu-quo. Más vale que nos acostumbremos a vivir en él. Nadie quiere renunciar a sus ideales, nadie renunciará a penar por las pérdidas (venimos penando por los Templos durante dos milenios), pero nadie quiere renunciar a vivir. Será por eso que tanto insistimos en “Am Israel Jai”. Que no lo olvide el mundo, y mucho menos nosotros.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai