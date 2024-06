El movimiento reformista admitirá y ordenará a estudiantes rabínicos en relaciones interreligiosas, poniendo fin a la prohibición de larga data

El Hebrew Union College, el seminario rabínico del movimiento reformista, comenzará a admitir y ordenar a estudiantes que estén en relaciones con no judíos, luego de una decisión de su junta de eliminar una prohibición de larga data sobre las relaciones interreligiosas para los estudiantes rabínicos.

La decisión alinea las reglas para los estudiantes rabínicos y cantoriales en HUC con las normas de todo el movimiento reformista, donde prevalecen los matrimonios mixtos. También significa que dentro de menos de una década, tres de los seminarios judíos más grandes de los Estados Unidos habrán comenzado a admitir estudiantes en relaciones interreligiosas, y solo los dos seminarios del movimiento conservador continuarán prohibiéndoles, un cambio significativo con respecto a un rechazo comunitario judío generalizado de los matrimonios mixtos.

El presidente de HUC, Andrew Rehfeld, dijo en una entrevista que el cambio de política, que siguió a una serie de discusiones durante 18 meses, reflejaba los valores educativos de la escuela, así como datos recientes que socavan la idea de que los matrimonios mixtos son una sentencia de muerte para la identidad judía.

“No vamos a dar marcha atrás en la afirmación de que la endogamia judía es un valor”, dijo Rehfeld. “Pero estamos diciendo que una prohibición en torno a la exogamia judía… ya no es racional porque los matrimonios mixtos pueden dar lugar a parejas judías comprometidas”.

Para reemplazar la prohibición de los matrimonios mixtos, el HUC está adoptando un nuevo requisito de que los estudiantes con hijos se comprometan a criarlos “exclusivamente como judíos comprometidos con la práctica religiosa, la educación y la comunidad judías”.

El compromiso está en línea con lo que se les pide a los rabinos reformistas que exijan a las parejas con las que se casan y refleja la postura del movimiento sobre la determinación de quién es judío: mientras que históricamente el judaísmo se confirió en gran medida a través de la conversión o la descendencia matrilineal, durante cuatro décadas, el judaísmo reformista ha considerado judío a cualquier hijo de un padre judío siempre que sea criado con una “identidad judía positiva y exclusiva”.

El cambio en HUC se produce casi una década después de la última vez que la escuela reconsideró públicamente la política que prohíbe a los estudiantes rabínicos tener relaciones interreligiosas. Desde entonces, otros dos seminarios importantes han eliminado sus propios requisitos: el Colegio Rabínico Reconstruccionista lo hizo en 2015 y el Colegio Hebreo pluralista hizo lo mismo el año pasado, en medio de una creciente competencia por un grupo cada vez menor de aspirantes a rabinos.

La disminución de la matrícula en HUC hizo que comenzara a eliminar gradualmente la mayoría de las operaciones en uno de sus cuatro campus, su ubicación original en Cincinnati, en 2022. Pero Rehfeld dijo que el cambio en las admisiones no era una táctica para atraer a más solicitantes. Señaló que ni el RRC ni el Colegio Hebreo se habían expandido rápidamente una vez que comenzaron a admitir estudiantes en relaciones interreligiosas.

“Esta es una decisión de principios sobre el tipo de líderes que deberíamos tener en la institución”, dijo. “Por cada estudiante que vamos a recibir debido a esto, corremos el riesgo de perder estudiantes que no vendrán a nosotros debido a esto”.

También enfatizó que el momento de la decisión no estaba relacionado con el cambio de reglas del Colegio Hebreo el año pasado y con la muerte inesperada en diciembre del rabino David Ellenson, el ex presidente ampliamente querido de HUC, quien era un firme defensor de la prohibición de las relaciones interreligiosas. Rehfeld dijo que el proceso había comenzado en el otoño de 2022, antes del anuncio del Colegio Hebreo. Había concluido efectivamente, dijo, antes de una reunión de la junta planeada para octubre que fue cancelada debido al ataque de Hamas el 7 de octubre contra Israel.

En un documento de posición preparado para la reunión de octubre, la rectora de HUC, Andrea Weiss, escribió: “Creo que nuestro enfoque debe estar en nuestros estudiantes, no en sus parejas (si tienen una)”, e instó a la escuela a dar a sus estudiantes herramientas “para llevar vidas judías auténticas, comprometidas y significativas”.

El rabino Rick Jacobs, quien encabeza la Unión de Judaísmo Reformista que representa a las casi 900 congregaciones del movimiento, dijo que no esperaba que el cambio de política afectara directamente a muchos solicitantes. Pero dijo que creía que muchos estudiantes y congregaciones actuales lo “apoyarían firmemente”.

“Muchos de nuestros mejores rabinos y cantores fueron criados en hogares con un solo padre formalmente judío. … Muchos de nuestros líderes laicos del templo están casados con personas que no son formalmente judías”, dijo Jacobs. “Creo que está bastante claro en este momento que es posible, demostrablemente más que posible, tener una familia judía profundamente comprometida con una sola pareja que sea formalmente judía”.

Para sus críticos, la prohibición del HUC a los estudiantes rabínicos casados entre sí había sido vista durante mucho tiempo como fuera de sintonía con los valores del movimiento reformista. Los matrimonios entre judíos y no judíos están prohibidos por la ley judía tradicional, conocida como halajá. Pero el movimiento reformista, que surgió en el siglo XIX y es, con mucho, la denominación más grande de los Estados Unidos, siempre ha considerado la halajá como una tradición cultural y una herramienta espiritual, pero no como una ley vinculante. De acuerdo con ese punto de vista, HUC no requiere que los estudiantes se mantengan kosher u observen Shabat, lo que hace que el requisito en torno a las relaciones se destaque.

Muchas personas han pedido un cambio en el pasado. En 2007, una estudiante llamada Yael Shmilovitz usó su sermón de graduación, un rito al que asisten muchos miembros de la comunidad del seminario, para condenar la política y pedir una amplia aceptación de los matrimonios mixtos.

En 2012, Daniel Kirzane, ahora rabino de púlpito en Chicago, también usó su sermón para pedir un cambio de política. “Va en contra de los valores de la Reforma y refleja una comprensión obsoleta y estrecha de la comunidad judía”, dijo Kirzane sobre la prohibición. “Excluye a los que deberían ser traídos”.

Al año siguiente, la rabina Ellen Lippmann, líder de la congregación Kolot Chayeinu en Brooklyn, escribió una carta abierta a la junta de gobernadores del HUC instando a poner fin a la norma, en medio de un debate abierto en el que se afirmó el requisito. Lippman dijo que se le habría prohibido la entrada a HUC si no hubiera mantenido en privado su relación con una mujer no judía porque a los estudiantes no se les permitía tener parejas del mismo sexo durante su tiempo en la escuela en la década de 1980.

“Hay que elegir entre una visión inclusiva del liderazgo judío y una visión exclusiva”, escribió Lippmann. “Deja que tus audaces decisiones de ordenar mujeres, lesbianas, gays y rabinos transgénero te muestren el camino”.

Y hace cuatro años, un aspirante a estudiante rabínico llamado Ezra Samuels, entonces un estudiante universitario de 20 años en una relación con un hombre no judío, provocó una protesta después de escribir sobre sentirse “aplastado” después de aprender sobre la regla mientras exploraba cómo convertirse en rabino en la denominación en la que se criaron.

“Toda mi vida, mi comunidad me había dicho que no importa quién seas o a quién ames, eres igual en nuestra comunidad y de acuerdo con lo divino. Pero ahora siento que me han traicionado, me han mentido, me han engañado”, escribió Samuels.

Algunos estudiantes han mentido o, como Lippmann, han ocultado su estado civil hasta que son ordenados, momento en el que se les permite casarse entre sí mientras trabajan en el movimiento reformista. Rehfeld dijo que creía que quienes habían mentido lo habían hecho por una objeción de principios a la política. Señaló que la prohibición significaba que no podían aportar todo su ser a sus estudios y no podían contribuir plenamente a las conversaciones sobre el ministerio a las comunidades con muchas parejas de matrimonios mixtos.

Otros que eran honestos sufrieron por ello. Rehfeld relató el caso de un solicitante con un currículum estelar, que incluía un período en las fuerzas armadas y un tiempo trabajando en la educación judía, que fue rechazado después de revelar una relación con un no judío y, en cambio, buscó la ordenación en otro lugar.

“Para mí fue la forma más tangible de mostrar que esta política no es coherente con nuestros valores o con la sociedad en la que vivimos”, dijo. “Estamos perdiendo grandes líderes del pueblo judío, por razones que no tienen sentido”.

Rehfeld, quien se convirtió en presidente en 2018, enfatizó que la decisión no fue fácil y que hay miembros de la comunidad de HUC y del movimiento reformista en general que no estarán contentos con el cambio. Dijo que pensaba que la insatisfacción sería en gran medida generacional. Los rabinos reformistas mayores llegaron a la mayoría de edad en un momento en que los matrimonios mixtos eran ampliamente temidos dentro del movimiento, dijo, mientras que muchos más jóvenes son producto de matrimonios interreligiosos.

Rehfeld dijo que esperaba que ambos bandos resistieran la tentación de tomar la decisión personalmente, especialmente advirtiendo contra las celebraciones de “aquellos que han estado esperando esta decisión” y que han denunciado la política como discriminatoria, un lenguaje que él rechaza.

“Creo que ese es el comportamiento equivocado”, dijo. “Tenemos que ser, en nuestro comportamiento y en nuestra reacción, respetuosos y no personalizar nuestro desacuerdo”.

La oposición al cambio de política refleja la preocupación de larga data entre los líderes judíos estadounidenses de que las altas tasas de matrimonios mixtos pondrían en peligro el futuro del judaísmo al reducir una población judía ya pequeña. Los líderes judíos alguna vez asumieron que los judíos que se casaron entre sí, y sus hijos, no se involucrarían en el judaísmo ni se identificarían con el pueblo judío.

En una conferencia de las federaciones judías de 1991, los oradores compararon los matrimonios mixtos con el Holocausto. Incluso cuando las organizaciones adoptaron más tarde una postura menos hostil, algunos sociólogos postularon que el aumento de las tasas de matrimonios mixtos significaba un declive demográfico de los judíos estadounidenses. (Uno de los defensores más abiertos de este punto de vista fue Steven Cohen, quien trabajó en HUC hasta 2018, cuando renunció en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada).

Sin embargo, a medida que los datos se han acumulado, hay cada vez más evidencia de que los matrimonios mixtos no significan el fin de la identidad judía. La encuesta de Pew de 2020 a judíos estadounidenses encontró que casi tres cuartas partes de los judíos no ortodoxos que se casaron en la década anterior lo hicieron con no judíos, y que la mayoría de las parejas de matrimonios mixtos con hijos están criando a esos niños como judíos. Un 12% adicional informó que criaba a sus hijos en parte judíos.

El estudio informó que las identidades judías de los niños criados por padres casados entre sí diferían de las de los niños con dos padres judíos. La encuesta encontró que las parejas judías casadas crían a sus hijos judíos a tasas más altas y con mayor frecuencia con marcadores tradicionalmente asociados con el judaísmo. Los defensores de la aceptación de las familias interreligiosas dicen que la brecha puede explicarse en parte por la tendencia de las instituciones judías a no dar la bienvenida a esas familias.

Para esos defensores, es probable que el cambio de política de HUC se registre como una poderosa señal de inclusión. Aún así, Rehfeld dijo que algunas expresiones de asociación interreligiosa permanecerían fuera de los límites a medida que el proceso de admisión personalizado de la escuela continúe provocando conversaciones sobre cómo se experimenta el judaísmo en los hogares de los solicitantes.

“Si dices: ‘Bueno, el sábado por la mañana estamos en la sinagoga, y el domingo por la mañana vamos a celebrar la misa'”, dijo, “te diremos: ‘Gracias, parece que el hogar y la vida familiar no son exclusivamente judíos. No somos el lugar para ti'”.

Por Philissa Cramer

Fuente: JTA

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai