A los 87 años: Muere el ex ministro de Relaciones Exteriores David Levy

El ex ministro de Relaciones Exteriores de Beit She’an, David Levy, falleció a la edad de 87 años. Un perfil de su carácter desde su infancia en Marruecos, su mandato como ministro principal en los gobiernos israelíes, hasta que recibió el Premio Israel a la Trayectoria.

Un gran duelo en la política israelí: el ex ministro de Relaciones Exteriores de Beit She’an, David Levy, falleció a la edad de 87 años.

David Levy nació en el Hospital Tevet de Rabat, Marruecos, hijo de sus padres, Moshe Levy, z”l, nacido en Casablanca, y su madre, Simi.

Ya a la edad de 11 años, Levy celebró su bar mitzvá junto con su hermano mayor, según la costumbre de los judíos del norte de África, cuando el hijo mayor llega a la edad de 13 años, él y su hermano menor celebran juntos. Levi y su hermano asistieron a la Escuela de la Alianza. Paralelamente a sus estudios, Levy comenzó a trabajar en el taller de carpintería de su padre a la edad de 12 años.

De niño, también estudió en el Talmud Torá, y en Marruecos fue miembro de movimientos juveniles sionistas. Comenzó con Bnei Akiva, se trasladó a Dror y de allí a Beitar.

La familia de Levy abandonó su hogar y emigró a Israel en el barco “Eretzeh”. Cuando la familia Levy llegó al puerto de Haifa, se reunieron con su hijo mayor, Asher, que había emigrado solo y fue enviado a vivir a Beit She’an.

A lo largo de los años, David Levy comenzó su actividad pública y fue elegido miembro del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Mapai, y su lista obtuvo una amplia mayoría, tras lo cual se convirtió en un miembro activo del movimiento Herut y de la facción Azul y Blanco en la Histadrut.

En las elecciones para el Consejo de Beit Shean, fue elegido miembro del Consejo en nombre de la lista Gahal, que recibió un mandato de 11, y fue nombrado jefe adjunto del Consejo local. Un año más tarde, en 1966, fue elegido para el centro del movimiento Herut. Más tarde fue elegido para la dirección de la facción Azul y Blanco en la Histadrut.

En las elecciones para la 7ª Knesset, fue elegido por primera vez como el miembro más joven de la Knesset desde que se desempeñó como diputado y ministro en los partidos Gahal, Likud, Gesher y One Israel.

Se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Yitzhak Shamir, Benjamin Netanyahu y Ehud Barak, así como Ministro de Construcción y Vivienda, Ministro de Absorción y Viceprimer Ministro.

Levi era un símbolo de las comunidades mizrajíes que desean la plena participación en el establecimiento y protestan contra las arraigadas normas de discriminación. Logró reunir a su alrededor un gran apoyo en la carrera política.

A lo largo de los años, incluso ha recibido el Premio Israel a la Trayectoria.

Le sobreviven 12 hijos, entre ellos su hijo, la ex diputada Jacqui Levy y ex alcalde de Beit She’an, y su hija, la ex ministra Orly Levy Abekasis.

Bendita sea su recuerdo.

