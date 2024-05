“Hijo de judía”: escrito pro-terrorista encontrado frente a la embajada danesa

El embajador David Akov ha informado sobre la aparición de mensajes antisemitas y pro-terroristas frente a la embajada de Israel en Dinamarca, tras protestas de manifestantes antiisraelíes. Entre las inscripciones en árabe, se encontraron expresiones como “hijo de judía”, “al-Qassam” y “Sinwar”, en referencia a las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamas y al jefe de Gaza, Yahya Sinwar. Además, se colocó una pegatina del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, y un mensaje que decía “¡Una solución, intifada!”.

Some photos of ‘peaceful’ messages left behind by demonstrators outside the embassy over the weekend:

•One Solution: INTIFADA

•In Arabic: ‘You son of a Jew’

•Stickers of Hezbollah terrorist leader Hassan Nasrallah.

•Praising the military wing of Hamas the Al Qassam… pic.twitter.com/mlVFGZp0Y0

— David Akov (@DavidiAkov) May 21, 2024