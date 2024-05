Hamás destruye Gaza y ahora intenta considerarlo una “victoria”

Por Bassam Tawil

Al parecer, el grupo terrorista palestino Hamás, respaldado por Irán, se está preparando para celebrar “congregaciones de la victoria” cuando termine la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, muchos árabes se han burlado de las esperadas celebraciones de Hamás y han acusado al grupo terrorista y a sus patrocinadores en Teherán de destruir la Franja de Gaza.

“Un amigo de la ciudad de Rafah me dijo que había visto grandes carteles y pancartas impresos/preparados por Hamás para celebrar las concentraciones de la victoria que el grupo islamista planea celebrar cuando se anuncie un alto el fuego/acuerdo sobre los rehenes, destacando la retirada de las tropas de las FDI de Gaza como un logro”, declaró Ahmed Fouad Alkhatib, que se describe a sí mismo como un “orgulloso estadounidense de la ciudad de Gaza; pro Palestina, pro paz y anti Hamás”, que perdió a 31 familiares en la guerra entre Israel y Hamás.

Las declaraciones de Alkhatib se produjeron tras la retirada de las fuerzas de las IDF del sur de la Franja de Gaza. Hamás y sus partidarios han interpretado falsamente la medida como una retirada y derrota israelíes, y una “victoria” del grupo terrorista. Funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, han hecho hincapié en que la guerra para destruir las capacidades militares de Hamás y liberar a los 133 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza continuará, a pesar de la retirada de las FDI del sur de la Franja de Gaza.

La perspectiva de que Hamás declare o celebre la “victoria” preocupa no sólo a Israel, sino a muchos árabes -incluidos los palestinos- que desean ver al grupo terrorista completamente destruido y apartado del poder, pero a menudo tienen miedo de hablar por temor a represalias.

Señaló Alkhatib en otro post sobre X:

La continuidad del gobierno de Hamás en Gaza es una catástrofe ultraterrena para las aspiraciones del pueblo palestino, su causa, la esperanza de reconstrucción del maltrecho enclave costero y las perspectivas de un nuevo camino hacia el progreso, la reconciliación, la coexistencia y la paz.

Al enterarse de los planes de Hamás de celebrar la “victoria”, algunos árabes tomaron las redes sociales para expresar su disgusto con el grupo terrorista por llevar el desastre y la muerte a los dos millones de residentes palestinos de la Franja de Gaza. Las reacciones de los árabes demuestran que, a diferencia de la Administración Biden, ven cualquier alto el fuego en la Franja de Gaza como un salvavidas para Hamás.

La Administración Biden ha estado presionando a Israel para que acepte un alto el fuego unilateral y aumente la cantidad de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ahora que Israel ha retirado sus tropas de la Franja de Gaza y ha aumentado significativamente la cantidad de ayuda humanitaria, Hamás, claramente animado por tener a Estados Unidos de su lado, ha endurecido su posición. Ahora dice que quiere que Israel haga aún más concesiones.

No es de extrañar, pues, que Hamás haya agradecido a la Administración Biden sus esfuerzos por poner fin a la guerra. Según el analista e investigador senior Joe Truzman:

Un ejemplo del efecto que la Administración Biden está teniendo en la posición de Israel: Ayer, Hamás publicó una declaración en la que daba las gracias a los mediadores que participan en las negociaciones de alto el fuego, entre ellos Qatar, Egipto y Estados Unidos. Sí, Hamás dio las gracias a Estados Unidos. Cuando un grupo terrorista te da las gracias, probablemente estás haciendo algo mal.

“No hay avances en las negociaciones”, afirmó Taher al-Nunu, un alto cargo de Hamás.

Hamás tiene demandas claras para un alto el fuego, que incluyen el fin de la agresión israelí, permitir el regreso de los desplazados a la ciudad de Gaza y al sector norte sin restricciones, reconstruir la [Franja de Gaza] y poner fin al asedio.

Fuentes palestinas afirmaron que los mediadores egipcios y qataríes presentaron una nueva propuesta en la última ronda de conversaciones para un alto el fuego en tres fases. En la primera se pide el regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza, sin especificar su número. La segunda y tercera etapas exigen permitir la entrada de 500 camiones de ayuda al día a todas las zonas de la Franja de Gaza y la liberación de 900 terroristas palestinos presos en cárceles israelíes, a cambio de los rehenes israelíes.

Los dirigentes de Hamás que se esconden en los túneles de la Franja de Gaza o se alojan en lujosas villas y hoteles de cinco estrellas en Qatar no tienen ninguna prisa por llegar a un acuerdo de alto el fuego: ven que la administración Biden está intensificando la presión no sobre Hamás, sino sobre Israel. Los terroristas de Hamás se han visto envalentonados por la creciente hostilidad de la Administración Biden hacia Israel y su exigencia de que Israel ponga fin a la guerra, lo que supondría una rendición ante Hamás.

Si la administración Biden, incluido el Departamento de Estado, quieren conocer los sentimientos entre los árabes hacia Hamás, todo lo que tienen que hacer es leer los comentarios de estos árabes que ridiculizan al grupo terrorista por prepararse para celebrar la “victoria”.

“¿De qué victoria estás hablando? ¿Estás en tu sano juicio?”, comentó el usuario de las redes sociales Omar Shaybalras.

[Hamás ha provocado una devastación total, miles de muertos y desplazados. El olor a muerte está por todas partes. Hambre, epidemia y pobreza. Esto es lo que el grupo terrorista Hamás, títere de Irán, ha traído al pueblo de Gaza. Los dirigentes de Hamás derrotaron al pueblo de Gaza y lo exterminaron sin piedad.

Racha, otra usuaria de las redes sociales, escribió en X:

Toda Gaza ha quedado reducida a escombros. ¿Puede alguien explicarme cómo Hamás se considera victoriosa? Todo su territorio está destruido y su gente está muerta, física y psicológicamente. Lo importante es que los dirigentes de Hamás estarán bien bajo tierra. Harán falta 100 años para reconstruir la Franja de Gaza. ¿Puede alguien explicarme dónde está la victoria?

Osama al-Ali, miembro del Consejo Nacional Palestino, parlamento de la OLP en el exilio, declaró en una entrevista televisiva:

Gaza está acabada. Gaza ha sido destruida, hambreada, masacrada. Esos tontos del mundo árabe que aclaman a Hamás y celebran su supuesta victoria, ¿son capaces de comprender lo que le ha ocurrido a Gaza? ¿Han visto cómo sacan a los niños de Gaza de debajo de los escombros? La población de Gaza maldice a Hamás, a la Yihad Islámica [palestina] y a Irán. ¿Dónde están los dirigentes de Hamás? ¿Por qué se esconden en los túneles situados bajo los edificios? Construyeron túneles bajo los edificios. Los miembros del brazo armado de Hamás utilizan a niños como escudos humanos. Están matando a niños porque los hombres de Hamás se esconden bajo sus casas.

Saleh, un usuario de las redes sociales de Arabia Saudí, pidió que se expulsara de Qatar a los dirigentes de Hamás:

¿Por qué están en Qatar los dirigentes de Hamás? ¿Qué han ofrecido los dirigentes de Hamás al pueblo palestino? Sólo destruyeron el futuro de la población de Gaza. Destrucción masiva, matando y desplazando a la población de Gaza, destruyendo sus hogares y destruyendo todos los servicios. Este es el proyecto de Hamás. En mi opinión, expulsar a los dirigentes de Hamás de Qatar es un deber nacional e islámico.

Abdel Nader Eldeeb, otro experto árabe en redes sociales, afirmó que quien crea que Hamás ganó la guerra está loco:

Quien crea esto debe tener la mente vacía. Hamás salió victoriosa tras la destrucción de más del 70% de Gaza, más de 40.000 mártires, la mitad de ellos niños, y más de 100.000 heridos y desaparecidos.

Otra cuenta árabe en las redes sociales, Asayel Lover, también señaló que la supuesta victoria de Hamás sólo ha traído muerte y catástrofe a la población de la Franja de Gaza:

Qué victoria, cuando Gaza perdió más de 30.000 mártires de su pueblo. Qué victoria, cuando Gaza se ha convertido en escombros, y la mayoría de las ruinas de las casas fueron demolidas sobre sus habitantes. Qué victoria, cuando Hamás causó la destrucción de toda la infraestructura de Gaza y de las ciudades, y qué victoria, cuando la población de Gaza está asediada sin alimentos, agua, medicinas ni casas que les den cobijo. ¿Se considera una victoria lo que le ha ocurrido a Gaza por culpa de Hamás?

“Mientras [los líderes de Hamás Ismail] Haniyeh, [Yahya] Sinwar y [Jaled] Mashaal sigan vivos, será una victoria para ellos”, escribió Abdallah Abou Aymen, otro activista árabe en las redes sociales.

En cuanto a la destrucción y la sangre de las mujeres y los niños de Gaza, es una empresa rentable en lo que respecta a Hamás. [El funcionario de Hamás Musa] Abu Marzouk lo ha dicho antes explícitamente: los túneles son donde Hamás se esconde, y los residentes de Gaza son responsabilidad de las Naciones Unidas, que deberían protegerlos.

Abdullah al-Tuwaili, usuario saudí de las redes sociales:

Desde hoteles y túneles [los dirigentes de Hamás] declaran: La destrucción de Gaza: una victoria para Hamás. La matanza de la población de Gaza: una victoria para Hamás. El desplazamiento de la población de Gaza: una victoria para Hamás. La única derrota para ellos es que Hamás no gobierne Gaza, pero las matanzas, los desplazamientos y la destrucción son cuestiones secundarias que consideran una victoria para ellos.

Otro árabe, Abdul Habib Othman, comentó:

Hamás es una organización terrorista que cumple las órdenes de sus amos de Teherán. Hamás es quien abrió las puertas del infierno sobre Gaza y es el único responsable de la destrucción de Gaza. Los tiranos de Hamás y sus familias se divierten en Qatar, Turquía, Teherán y Líbano, mientras Gaza ha quedado completamente destruida. Los niños pequeños se mueren de hambre. Israel es mejor que vosotros [dirigentes de Hamás]. Los israelíes son gente que produce y fabrica.

A diferencia de la Administración Biden y de los manifestantes antiisraelíes en Occidente, estos observadores entienden que Hamás, Irán y Qatar son plena y exclusivamente responsables de la destrucción masiva y del elevado número de víctimas en la Franja de Gaza. Estos observadores también entienden que un alto el fuego tendría graves repercusiones para Israel, Oriente Medio y todo Occidente. Ya estamos viendo gritos de “Muerte a América” en Estados Unidos. Un alto el fuego salvaría a Hamás, le permitiría seguir preparándose para futuras masacres contra israelíes y permitiría a Irán y Qatar “exportar la Revolución” de forma aún más agresiva.

La mayoría de los observadores no quieren ver a Hamás celebrando una “victoria” imaginaria. No destruir la infraestructura militar que le queda a Hamás envalentonaría al régimen iraní y a sus apoderados terroristas y supondría una amenaza existencial no sólo para Israel, sino también para otros países de la región que ya se sienten estrujados por los brazos del pulpo de Irán.

Por encima de todo, una falsa “victoria” de Hamás otorgada por Estados Unidos aseguraría a China, Rusia y otros depredadores que la beligerancia funciona y les incentivaría a dar los últimos toques a lo que muchos perciben (por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí) como un legado presidencial de “ultra mega gran desastre”.

Fuente: Gatestone Institute

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai