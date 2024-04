GAZA: ¿En qué se diferencia esta guerra de todas las demás guerras?

Por el Rabino Yosef Bitton

¿Cuál es la diferencia entre esta guerra y todas las demás guerras de Israel?

El ejército israelí, las Fuerzas Armadas de Israel, son infinitamente más fuertes ahora que antes. ¿Cómo se explica entonces el hecho de que Israel ha estado en esta guerra ya durante seis meses y no hay final a la vista? La respuesta es simple. Las FDI no han cambiado; la naturaleza de la guerra ha cambiado. Israel, con la ayuda de Dios, ganará esta guerra. Y también se estará estableciendo como la autoridad global en guerra urbana. Todos los países recurrirán a Israel en el futuro para aprender cómo luchar en una guerra en el siglo XXI.

¿Pero, por qué está tomando tanto tiempo? Bueno, por muchas razones.

Empecemos por el enemigo. Las guerras tienen reglas. Reglas de enfrentamiento. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en la guerra: crímenes de guerra. Cuando ambos lados de una guerra juegan según las mismas reglas, puede haber un ganador claro y un perdedor claro. La victoria está claramente definida.

Pero no en esta guerra…

Nuestro enemigo, que no es un país sino un grupo terrorista y como tal no está sujeto a sanciones internacionales, no tiene restricciones en la guerra. No hay “crimen de guerra” que no puedan cometer o que no hayan hecho. Usar mujeres y niños inocentes como escudos humanos mientras atacan a los soldados de las FDI. Establecer bases militares en hospitales. Atacar desde dentro de escuelas. Esconder armas y municiones en habitaciones de niños.

Hay otros elementos que todas las guerras tuvieron y esta no tiene. Todas las guerras se llevaron a cabo sobre la tierra, en un campo de batalla. Esta no. Nunca ha habido una guerra que se luche principalmente “bajo tierra”. No sé si podemos comprender la complejidad de este punto. Un soldado israelí en Gaza no puede caminar diez pasos sin encontrarse con la entrada de un túnel de terror. Crearon un sistema subterráneo completo que es más grande que el metro de Londres. Hamas tuvo décadas para prepararse para la invasión terrestre de Israel. Instalando trampas en túneles, escondites elaborados y más. Tuvieron todo el tiempo y el dinero del mundo para asegurar un número máximo de bajas de las FDI.

En el campo de batalla tradicional hay tanques, artillería, infantería y fuerza aérea, todos con un objetivo claro y una misión clara. Ahora hay que olvidar todo eso.

En Gaza no hay un campo de batalla.

Los soldados de las FDI en Gaza enfrentan una complejidad sin precedentes que nunca se ha visto en la historia de las guerras. No pueden caminar ni un solo centímetro sin la amenaza de un ataque. Podrían ser atacados desde arriba usando un RPG o un francotirador. Pueden ser atacados desde abajo usando granadas y armas automáticas. Podrían ser atacados usando misiles antitanque y antiaéreos desde dentro de los edificios. Pueden ser atacados al entrar en una estructura con trampas explosivas. Hay sorpresas esperando a los soldados en cada esquina. La separación entre edificios civiles y estructuras militares no existe. El campo de batalla aquí es una de las áreas más densamente pobladas del mundo y esa es la mejor arma de Hamas: su propia gente. El objetivo de Israel es minimizar la muerte de civiles y maximizar la eliminación de terroristas. Pero el objetivo de Hamas, por más increíble que suene, es maximizar las muertes civiles, DE SUS PROPIOS CIVILES, para que así el mundo presione a Israel para que abandone Gaza y termine la guerra.

Israel define la victoria como: 1. el desmantelamiento de Hamas, 2. la recuperación de nuestros rehenes y 3. la prevención de futuros ataques desde Gaza. Ellos definen la victoria de una forma muy diferente. Si queda vivo un solo terrorista de Hamas, significa que Israel no desmanteló “totalmente” a Hamas, y entonces ellos declararán que han ganado la guerra.

Tenemos una guerra entre dos bandos que están jugando un juego totalmente diferente, con reglas diferentes y definiciones diferentes de lo que constituye la victoria. Hay un lado con cero restricciones y cero necesidad de comportarse moralmente. Y otro lado que se mantiene a un estándar de moralidad más alto que cualquier país del mundo, y un pequeño error, como la muerte de los voluntarios de World Kitchen, puede causar una crisis internacional.

Hay un lado, Israel, que quiere minimizar la muerte de civiles y un lado que hará cualquier cosa para maximizarla.

Lo que las FDI han logrado en esta guerra no solo es increíble, es históricamente sin precedentes.

Ahora mismo, todos están afirmando falsamente que Israel está cometiendo genocidio o matando indiscriminadamente, pero cuando esta guerra termine y se expongan los números reales, el mundo estará en completo shock sobre cómo Israel ganó esta guerra con números históricamente bajos de bajas de su lado y la destrucción de una organización terrorista que tuvo décadas para prepararse para la guerra.

Los pocos estrategas militares que ya están analizando esta guerra han dicho claramente que lo que Israel está haciendo en Gaza ahora mismo es “milagroso” y nunca se ha hecho antes.

Las FDI se están entrenando —y especializando— para luchar un tipo de guerra diferente, imposible de ganar según los estándares tradicionales, y y con relativamente muy pocas bajas de su lado. No hay país ni ejército que pueda enseñar a Israel cómo ganar esta guerra. Nunca se ha hecho antes.

La naturaleza de la guerra ha cambiado drásticamente e Israel está escribiendo el nuevo libro de reglas en tiempo real mientras soporta una presión sin precedentes desde todas las direcciones: presión política y presión diplomática, incluso de sus mas cercanos aliados.

Israel, con la ayuda de Dios, ganará.

Y tiene el ejército más fuerte y más moral del mundo. Esto es hoy más cierto que nunca.

