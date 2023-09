Pollard: El Programa de Exención de Visa es un caballo de Troya del gobierno de EE.UU.

“Las personas que dejamos entrar no son apropiadas”, afirma el exespía.

El ex analista de inteligencia y espía estadounidense Jonathan Pollard calificó el programa estadounidense de exención de visas con Israel como un “caballo de Troya” empleado por el gobierno de Estados Unidos. La firme postura de Pollard se produjo en medio de su deseo expreso de ingresar al mundo de la política israelí, mientras brindaba su apoyo incondicional a la campaña del político de derecha Aryeh King para el Ayuntamiento de Jerusalén .

Pollard, que ganó notoriedad por su condena por espionaje en la década de 1980, se ha convertido en una figura influyente en Israel desde su liberación de prisión en 2015. En una entrevista con The Jerusalem Post, expresó su preocupación por el Programa de Exención de Visa, describiéndolo como una herramienta engañosa que ocultaba posibles riesgos de seguridad.

“Es un caballo de Troya”, declaró Pollard. “A primera vista, parece bastante inofensivo, pero básicamente permite la entrada de personas que no son apropiadas para Israel”.

Continuó destacando varias cuestiones clave, incluidos los riesgos de seguridad asociados con los activistas del BDS y los estudiantes palestino-estadounidenses que podrían tener opiniones antisemitas. “Es porque las personas que dejamos entrar no son apropiadas”, dijo. “Hay razones de seguridad tanto en términos de personas como los activistas del BDS [boicot, desinversión y sanciones a Israel] que ya están en el país, simplemente deambulando por Israel y los territorios haciendo Dios sabe qué. Éstas no son buenas personas. Muchos de ellos son estudiantes y si le preguntas a cualquier estudiante universitario quiénes son los peores antisemitas en sus campus, son los progresistas despiertos, seguidos muy de cerca por los estudiantes palestino-estadounidenses. Así que ahora los dejaremos entrar junto con todos los demás”.

“Lo que realmente me enojó de esto es el descaro del gobierno estadounidense al exigir que coloquen observadores en nuestros puertos de entrada, para ver si estábamos discriminando o no a los palestinos estadounidenses. Esto fue horrible”.

Enfrentar a los misioneros y mantener a los nuevos inmigrantes en Israel: King habla de la plataforma de campaña

King, que se postula para un puesto en el Concejo Municipal de Jerusalén, recibió el entusiasta respaldo de Pollard. Pollard citó su larga amistad con King y enfatizó sus valores compartidos. “Conozco a Aryeh desde hace muchos años y era muy cercano a mi esposa, Esther”, señaló Pollard. “Es un placer para mí apoyarlo para el Ayuntamiento”.

King, a su vez, expresó su gratitud por el apoyo de Pollard y los valiosos conocimientos que aporta. “Trabajaremos para que la transición de los recién llegados sea más fluida y cómoda”, prometió King.

La entrevista también profundizó en el tema de los cristianos evangélicos y sus actividades en Israel, ya que King es un firme defensor contra el trabajo de los misioneros cristianos en toda Jerusalén. Pollard expresó su preocupación por las personas que se dedican a la obra misional con el pretexto de apoyar a Israel y enfatizó la necesidad de permanecer alerta contra motivos ocultos. “Cuando alguien dice que es misionero o evangelista, la distinción puede no ser clara para muchas personas aquí en Israel”, dijo. “Existe una línea delgada, a veces casi indistinta, entre quienes dicen ser evangélicos y quienes participan activamente en la obra misional”.

“Siempre he creído que hay dos maneras de dañar a un judío: físicamente o quitándole el alma mediante la conversión”, dijo Pollard. “Cualquier judío perdido para la comunidad a través del trabajo misionero está prácticamente desaparecido. Durante mucho tiempo me he opuesto a la actitud indiferente de varios gobiernos israelíes hacia la amenaza misionera. Tenemos leyes escritas, pero creo que no son lo suficientemente estrictas e incluso las leyes existentes no se aplican. Si alguien quiere practicar su fe en Israel, tiene derecho en un país democrático. Sin embargo, si cruzan la línea e intentan convertir a otros, eso es inaceptable.

“Los misioneros han repartido importantes cantidades de dinero en este país, particularmente en Jerusalén, influyendo en varios niveles de la sociedad, incluido el gobierno y las organizaciones cívicas. Se han infiltrado en nuestra sociedad y debemos ser cautelosos a la hora de aceptar individuos y organizaciones evangélicos que afirman apoyar a Israel pero tienen motivos ocultos.

King añadió que “el enfoque de nuestro partido será facilitar las cosas a los nuevos inmigrantes y… mantener su residencia. En este sentido, veo a Jonathan como un miembro valioso de nuestro equipo, aunque no estará oficialmente en nuestro partido”, dijo, explicando que esto se debió al hecho de que Pollard se acercó a él después de la fecha límite para inscribirse en el partido. aprobado. “Estoy explorando activamente formas de mantener a los nuevos inmigrantes aquí en Israel porque, lamentablemente, muchos de ellos se van y regresan a sus países de origen. Estamos perdiendo a nuestros hermanos y hermanas, y este es uno de mis principales objetivos en el ámbito de la política israelí”, dijo King.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai