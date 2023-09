Nueva cumbre del G-20

Por Ricardo López Göttig

Ha tenido lugar en la India el nuevo encuentro anual del G-20, un foro internacional enfocado al desarrollo de la economía global, y que también tiene su mirada en los acontecimientos políticos –y militares—que afectan al comercio. El país anfitrión, India, hace pocas semanas atrás logró un avance científico y tecnológico que lo ubica en el selecto club de los que han logrado desembarcar en la Luna, sobre todo siendo el primero en lograr alunizar en el polo sur de nuestro satélite natural. Toda una señal del mundo multipolar en el que nos estamos desenvolviendo en este siglo. Es, además, ya el primer país en población sobre la faz del planeta, sobrepasando a la República Popular China.

Más allá de las aspiraciones del gobierno de la India para jugar como un actor global, lo interesante es observar quiénes faltaron y qué se logró consensuar en su declaración final. Vladímir Putin, por segunda vez consecutiva, faltó a la cita; y en esta ocasión también se destacó por su ausencia Xi Jinping, que recibió a Nicolás Maduro en su país. No obstante, esto no fue una vía libre para la India y los países del bloque occidental, sobre todo mirando a la invasión rusa a Ucrania. El texto final hace un llamado a respetar el derecho internacional, a no ocupar territorios por la fuerza, a evitar las guerras por las catástrofes humanitarias y la distorsión al comercio internacional. Como estas declaraciones son simbólicas y no tienen consecuencias prácticas, el régimen de Putin puede mirar para otro lado y continuar con su guerra en Ucrania, culpabilizando a su vecino invadido por la guerra.

Sí es llamativo e indicativo de nuevos tiempos la incorporación de la Unión Africana al G-20. Este continente se está transformando aceleradamente en el nuevo escenario del enfrentamiento en las sombras de la nueva guerra fría que estamos viviendo. En este caso, con un bloque occidental que se va replegando de África, a la vez que hay cada vez mayor protagonismo de actores como la República Popular China, Rusia, India y algunos países de Medio Oriente. En África se hallan importantes yacimientos de minerales estratégicos y recursos naturales, así como está cada vez más envuelto en un nuevo ciclo de inestabilidad, golpes militares, proliferación de guerrillas jihadistas, desertización, pobreza y migraciones hacia Europa: un combo explosivo con repercusiones planetarias.

Estamos en los inicios de un torneo de sombras de varios actores, con mayor o menor capacidad de juego, en el que cada participante actúa con su propia agenda y objetivos. A veces los conocemos, a veces los podemos conjeturar por sus actos.

