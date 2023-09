“Hoy no hay un escenario en el cual Milei no sea presidente” – Gabriel Slavinsky

Recientemente premiado como el “Consultor del año en oratoria” y “Mejor libro por 100 Recomendaciones para dirigentes políticos” por The Washington Academy of Political Arts & Sciences en Washington, Gabriel Slavinsky analizó en Radio Jai el escenario electoral en la República Argentina y de manera contundente sentenció: “Hoy no hay un escenario en el cual Milei no sea presidente en diciembre”.

El analista político realiza un diagnóstico de la carrera electoral y la búsqueda de juntos por el cambio y del oficialismo de llegar a un balotaje que les permita tener una chance en noviembre contra el fenómeno Milei.

Escuche la nota.

Gabriel Slavinsky es Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Marketing Político de la Universidad del Salvador. Candidato a Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. Posee dos libros publicados. Reconocido por la revista Washington Compol como uno de los 100 profesionales más influyentes en 2020 y 2021. Especialista en campañas electorales, comunicación gubernamental y vasta experiencia en estrategias digitales. Entrenador de dirigentes en oratoria, debate y discurso político. Profesor de posgrado en diversas universidades.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai