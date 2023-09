Ki Tavo: El misterio detrás de la alegría

Por Seba Cabrera Koch

¿Alguna vez vieron bailar a los seguidores de Rabí Najman de Breslev? ¿No se contagiaron con sus sonrisas, y con la alegría y felicidad que expresan?

Puede llamarnos la atención el especial énfasis de sus jasidim al fomentar la alegría como estilo de vida, pero para entender por qué hay que profundizar para hallar el misterio detrás de la alegría…

Rabí Najman, evitaba los placeres de este mundo y ponía su mirada en la espiritualidad. El, reconocido como el padre del movimiento jasídico de Breslev, conoció el dolor y la tragedia: cuatro de sus ocho hijos murieron en la infancia y perdió a su esposa a causa de la tuberculosis.

Gran parte de su vida adulta fue ridiculizado y despreciado: muchas veces fue tomado por tonto o algo peor, y fue perseguido. Tuvo muchos detractores, incluso miembros de su propia familia, que desaprobaron sus formas poco convencionales. Sus alumnos y su círculo más cercano sufrían por la amarga oposición que enfrentaban… Las cosas no fueron sencillas para el Rabí Najman y sus seguidores.

Solo un hombre que logró nutrirse en la adversidad puede aconsejarnos “Lucha con todas tus fuerzas para ser sólo feliz en todo momento”. Solo un hombre roto pero con una fe inquebrantable en D-s, puede dejar como legado que estar alegres es una mitzvá.

Ki Tavo, la porción de la Tora que nos reúne esta semana, trae un versículo que a la vez es la llave para entender este concepto: “Y te alegrarás, con todo el bien que el Eterno, tu D-s, dio a ti” (Deut. 26:11)

Solía decir Rabí Najman de Breslev: “Incluso las lágrimas que el hombre deja caer ante D-s deben derramarse desde la alegría y no desde la tristeza”.

Pero, ¿cuál es el secreto para vivir en esa alegria? La Prof. Nejama Leibowitz explica que cada uno de nosotros debe aprender a interactuar con todo lo que lo rodea “como si la acción transcurriera en dos planos: uno, visible para todos; el otro, oculto, hasta que se nos devela”.

Pero no hay certezas, según Leibowitz, porque no tenemos la capacidad de entender por qué pasan las cosas que pasan.

“D-s, Aquel que es la causa de todas las causas, dirige los pasos del hombre de formas que son difíciles de comprender: Esta es la idea de la dualidad de la acción –humana y visible, divina y velada a un mismo tiempo–, es una conversación situada entre dos mundos”.

La clave entonces, seria aprender a escuchar esa voz interior…

Tal vez, el secreto de Rabi Najman era que sabía que todo viene designado desde Arriba y que eso es una bendición de D-s para que sigamos creciendo; que lo bueno es un bien revelado y que lo “malo” no es más que un bien oculto * ; y que depende de cada uno el lograr transformar una situación ordinaria en algo milagroso.

En vez de buscar culpables a cada vicisitud, fracaso o enfermedad, y quedar atrapados en el “¿por qué a mí?” o “¿qué hice para merecer esto?”, debemos detenernos un momento, y escucharnos.

Al final sabremos que “los designios de D-s se cumplen”, porque de alguna manera irremediablemente lo que tenga que pasar pasará, pero en última instancia aún podemos elegir como reaccionar frente a estos eventos.

Los problemas se pueden convertir en oportunidades, y esta mentalidad genera grandes cambios, porque al abrazar la adversidad la transformamos en aprendizaje.

Cierta vez, al Rebe de Kotzk le preguntaron: “¿Dónde está D-s?” a lo que él respondio: “…en ese lugar en donde lo dejan entrar”.

El rabino Menajem Mendel de Kotzk (1787-1859) fue un legendario líder de los judíos jasídicos polacos. Nunca deseó convertirse en un líder de masas, sin embargo, cuanto más rehuía la fama, más gente acudía a él.

No se sabe mucho mas sobre él, porque él mostró poco de sí mismo. Los últimos 20 años de su vida los pasó en aislamiento, y lo que escribió durante su vida lo quemó antes de morir.

Pero sus citas concisas, que abren una ventana hacia su mente aguda, son perlas de sabiduría que se convirtieron en parte de su valioso legado.

Se cuenta que el Rebe de Kotzk y sus seguidores erraban de ciudad en ciudad sin encontrar un lugar que considerasen adecuado para establecerse. Pero en Kotszk fueron recibidos con piedrazos. “Este es un excelente augurio” dijo el Rebe, “acá, al menos, la gente no es indiferente”.

La necesidad de querer encontrarle una explicación a todo, es parte de nuestra propia limitación humana.

Tal vez solo se trate de atesorar sentido, y enriquecernos sintiéndonos bendecidos por estar vivos.

Es la experiencia emocional de ver al mundo con belleza, y sonreírle en la cara a la vida, cada día, reconectándonos con una fuente de inspiración inagotable.

Y recordar también en estos tiempos que el Rebe de Kotzk decia: “Aquél que no ve a D-s en todos lados, no lo ve en ninguno”.

Reconocer la alegria en esa bendición, es una lección para toda la vida.

Shabat Shalom!

Gmar jatima tova.

Seba Cabrera Koch

16 de Elul 5783 / 2 de Septiembre 2023

———

Nota:

*Este concepto es uno de los pilares de la Jasidut de Jabad, cuyo libro fundamental es el Tania, del Rab Schneur Zalman de Liadi (1745–1812).

