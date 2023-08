El triunfo de Milei: “El 54% de los electores tienen menos de 40 años” – Leandro Peres Lerea

Leandro Peres Lerea realiza un interesante análisis de lo ocurrido en las PASO, (elecciones primarias en la Argentina) y sus resultados que reflejan por un lado el hartazgo de los votantes con los políticos que no han logrado resolver las necesidades primarias de la población y tampoco comprendido los nuevos fenómenos, que hacen, entre otros, al factor etario de gran parte de los votantes, que no responden a las viejas metodologías de la política tradicional y a los cuales no han logrado captar.

El Fenómeno Milei y lo que puede venir.

Diversos escenarios que se abren en estos próximos 60 días en los comentarios del especialista en comunicación política.

Escuche la nota.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai