La democracia israelí está luchando por su vida-Yuval Noah Harari

Mientras el gobierno de Netanyahu pretende neutralizar a la Corte Suprema, el futuro del país está en juego

Los manifestantes participan en una marcha de varios días desde Tel Aviv a Jerusalén en protesta contra el proyecto de ley de reforma judicial. Algunos temen que el país esté a días de una guerra civil.

Para comprender los acontecimientos en Israel, solo hay una pregunta que hacer: ¿qué limita el poder del gobierno? Las democracias sólidas se basan en todo un sistema de frenos y contrapesos. Pero Israel carece de una constitución, una cámara alta en el parlamento, una estructura federal o cualquier otro control sobre el poder del gobierno excepto uno: la Corte Suprema.

Este lunes, el gobierno de Netanyahu planea aprobar la primera de una serie de leyes que neutralizarán a la Corte Suprema. Si tiene éxito, obtendrá un poder ilimitado. Los miembros de la coalición Netanyahu ya han revelado su intención de aprobar leyes y aplicar políticas que discriminen a los árabes, las mujeres, las personas LGBTQ y las personas seculares. Una vez que la Corte Suprema esté fuera del camino, nada quedará para detenerlos. En tal situación, el gobierno también podría manipular futuras elecciones, por ejemplo, prohibiendo la participación de los partidos árabes, un paso propuesto previamente por los miembros de la coalición.

Israel seguirá celebrando elecciones, pero se convertirán en un ritual autoritario en lugar de una contienda democrática libre. Los miembros del gobierno alardean abiertamente de sus intenciones. Explican que, dado que ganaron las últimas elecciones de Israel, significa que ahora pueden hacer lo que quieran.

Como otras fuerzas autoritarias, el gobierno israelí no entiende lo que significa democracia. Piensa que es una dictadura de la mayoría, y que aquellos que ganan las elecciones democráticas obtienen un poder ilimitado.

En los últimos meses he hablado con muchos partidarios de Netanyahu y creen sinceramente que cualquier restricción a un gobierno electo es antidemocrática. “¿Qué quieres decir con que no podemos quitarles las libertades básicas a las personas?” ellos dicen. “¡Pero ganamos las elecciones! ¡Eso significa que podemos hacer lo que queramos!” De hecho, democracia significa libertad e igualdad para todos.

La democracia es un sistema que garantiza a todas las personas ciertas libertades, que ni siquiera la mayoría puede quitarles. El establecimiento de una dictadura en Israel tendría graves consecuencias no solo para los ciudadanos israelíes.

La coalición gobernante está dirigida por fanáticos religiosos mesiánicos que creen en una ideología de supremacía judía. Esto llama a anexar los territorios palestinos ocupados a Israel sin otorgar la ciudadanía a los palestinos y, en última instancia, sueña con destruir el recinto de la mezquita de al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam, y construir un nuevo templo judío en su lugar. La supremacía judía no es una noción marginal. Está representado en la coalición por el partido Poder Judío y el partido Sionismo Religioso. El ministro de finanzas Bezalel Smotrich (de este último) ha llamado recientemente a aniquilar una ciudad palestina entera en represalia por el asesinato de dos colonos judíos.

Hombres como Smotrich ahora controlan una de las máquinas militares más formidables del mundo, armada con armas cibernéticas avanzadas y nucleares. Durante décadas, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha llevado a cabo una campaña para evitar que Irán se vuelva nuclear, advirtiendo al mundo sobre los peligros que plantea un régimen fundamentalista con capacidades nucleares. Ahora Netanyahu está estableciendo exactamente ese régimen en Israel. Esto podría incendiar todo el Medio Oriente, con consecuencias que repercutirán mucho más allá de la región.

Sería increíblemente estúpido por parte de Israel hacer algo así, pero como aprendimos de la invasión rusa de Ucrania, nunca debemos subestimar la estupidez humana. Es una de las fuerzas más poderosas de la historia. La buena noticia es que en los últimos meses ha surgido un poderoso movimiento de resistencia para salvar la democracia israelí. Rechazando la ideología de la supremacía judía y conectándose con las antiguas tradiciones de tolerancia judía, cientos de miles de israelíes se están manifestando, protestando y resistiendo de todas las formas no violentas que conocemos.

Desde el viernes, más de 10.000 reservistas del ejército, incluidos cientos de pilotos de la fuerza aérea, expertos en guerra cibernética y comandantes de unidades de élite, han declarado públicamente que no servirán a una dictadura y que, por lo tanto, suspenderán su servicio si continúa la reforma judicial. Para este martes, la famosa fuerza aérea israelí, que depende en gran medida de los reservistas, puede estar parcialmente en tierra. Para apreciar la magnitud de este paso, conviene recordar que el servicio militar es un deber sagrado para muchos israelíes. En un país que emergió de las cenizas del Holocausto y que ha enfrentado amenazas existenciales durante décadas, el ejército siempre ha estado fuera de los límites de las controversias políticas. Este ya no es el caso.

Los exjefes del ejército, la fuerza aérea y los servicios de seguridad israelíes han pedido públicamente a los soldados que dejen de servir. Los veteranos de las muchas guerras de Israel dicen que esta es la lucha más importante de sus vidas.

El gobierno de Netanyahu intenta presentar esto como un golpe militar, pero es exactamente lo contrario. Los soldados israelíes no están tomando las armas para oponerse al gobierno, las están dejando. Explican que su contrato es con la democracia israelí, y una vez que expira la democracia, también lo hace su contrato. La sensación de que se ha roto el contrato social también ha llevado a universidades, sindicatos, empresas de alta tecnología y otras empresas privadas a amenazar con más huelgas si el gobierno continúa con su toma de poder antidemocrática. Los israelíes comprenden el daño potencial a nuestro país.

A medida que la llamada Nación Start-Up se está cerrando, los inversores de todo el mundo están sacando dinero. El daño interno es aún mayor. El miedo y el odio ahora dominan las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad, ya que el contrato social se hace pedazos. Los miembros del gobierno llaman a los manifestantes y reservistas del ejército “traidores”, y exigen que se use la fuerza para aplastar a la oposición. A los israelíes les preocupa que podamos estar a días de una guerra civil. Pero los cientos de miles de personas que protestamos en las calles sentimos que no tenemos otra opción.

Es nuestro deber con nosotros mismos, con la tradición judía y con la humanidad evitar el surgimiento de una dictadura supremacista judía. Estamos parados en las calles, porque no podemos hacer otra cosa si queremos salvar la democracia israelí.

YUVAL NOAH HARARI, el escritor es historiador, filósofo y autor.

