20 años de Cristina, ni Perón tuvo esa cantidad de años en el poder-Leandro Peres Lerea

Leandro Peres Lerea es periodista, especialista en temas de marketing y de comunicación política, en diálogo con Radio Jai brindó un profundo análisis sobre el escenario previo a lo que serán las elecciones nacionales 2023, en momentos en que acaba de finalizar el plazo para inscribir alianzas.

Lerea sostuvo que en principio “no hay grandes noticias”, que, probablemente el cierre de alianzas antiguamente era un dato menor para la ciudadanía, no era una noticia y que la noticia es que estemos hablando de detalles de esas negociaciones.

Señaló que siguen estando los dos frentes, que uno se va a seguir llamando igual, y que el otro pasó a llamarse Unión por la Patria, y que entiende que esa “unión por la patria” tiene que ver con despegarse de la marca Frente de Todos, la cual crearon y de la que son oficialismo, pero que relatan como si fueran oposición.

Hasta ahora, la única noticia es el cierre de las inscripciones para las elecciones nacionales a presidente, diputado y senador nacional, en las que, en algunos casos, y en algunas provincias comparten la misma fecha, pero que el enigma hasta el día 24 de junio, es cómo se van a formar esas alianzas internamente: Si va a haber PASO, o no, si estas van a ser en todos los estamentos de candidatos o en todos los cuerpos de la boleta. Y remarcó que, de lo que vamos a estar hablando permanentemente es si Scioli va a ser candidato, si va a haber una lista de unidad, que es lo que vamos a estar escuchando todos los días.

Indicó que, por el lado de Juntos por el Cambio, se mantiene la marca porque evidentemente es redituable. Consideró que, en términos de marketing es bueno que la mantengan porque finalmente los cambios de marca no terminan conduciendo a nada, porque es un detalle casi estético, que Juntos por el Cambio usa esa marca desde el 2019, que no le fue mal entonces, pese que no reeligió Macri, pero que logró incorporar una buena cantidad de diputados, y que en 2021 le fue bien y ahora veremos lo que ocurre.

Dijo que “la noticia” viene por la incorporación de algunos jugadores de relativo peso político, como Espert y Stolbizer, entre otros, al armado oficial, de Juntos por el Cambio; ver cómo eso repercute en el armado final de las listas, y por supuesto cuánto, “volumen político” le aporta eso finalmente a Juntos por el Cambio, o si el elector de ese espacio está comprando un servicio o un producto que le garantice la erradicación del kirchnerismo.

Cristina finalmente no pudo desligarse del todo de Scioli, y Larreta no pudo incorporar a Schiaretti, es decir, dos líderes de distintas coaliciones no pudieron concretar su deseo de llegar al día de la inscripción de los frentes con lo que habían propuesto, lo que podría leerse como falta de fortalezas. Sobre ello, el analista adhiere a esa idea pero explica que, lo que pasa es que en realidad, después de casi 20 años de liderazgo que lleva Cristina Fernández de Kirchner, ella es la política con más permanencia en el manejo del poder, la que más tiempo ha estado al frente, que “ni Perón tuvo esa cantidad de años” , que Cristina va para 20 años de eso, sin contar sus años provinciales, la que, a nivel nacional es la persona más determinante de la política argentina, para el oficialismo y para la oposición.

Respecto de Macri, señaló que decidió bajarse, pero que no ha dejado el liderazgo en Juntos por el Cambio, al punto que si pensáramos en un escenario en el que Macri mañana se arrepienta y se postule, tal vez nadie lo discutiría internamente. “Lo que se están discutiendo son liderazgos”, remarcó. Y explicó que el que gane la lista opositora, es el futuro líder de la oposición, si es que Juntos por el Cambio pasa a ser el oficialismo. Y en Juntos por el Cambio el que gane, va a ser el líder del oficialismo y de la coalición gobernante. O viceversa.

El tema de Scioli todavía no termina de sanearse, porque en realidad la presentación de listas dentro del frente es el próximo 24 a la noche, y que, entonces todavía Scioli podría bajarse. Dijo que el Embajador en Brasil encarna una línea de kirchneristas o de peronistas enojados y peleados con el reparto de cargos de poder de la Cámpora, entre ellos Alberto Fernández, y algunos que otros gobernadores que terminarán o no jugando ahí adentro. Y que, en el otro lado es lo mismo, están viéndose los distintos liderazgos. Señaló que Larreta no tiene un heredero en la Ciudad, y que, Juntos por el Cambio, no tiene a Mauricio Macri, que era el factor coagulante de todo esto.

Sobre las disputas de poder y de liderazgos, de cómo se va a decidir dentro del partido de coalición que hoy gobierna quiénes serán los candidatos, Lerea señala que la cuestión es finalmente cómo salte todo y cómo se organice, o sea cuál será el resultado de eso, si este estará dividido en mil partes, o en algún punto le van a hacer caso al propio nuevo nombre, Unión por la Patria, que si no van unidos, sería como una especie de auto boicot, de autoflagelo, y que si fueran unidos, harían caso al eslogan, o al logo de la nueva marca, porque, a veces las marcas que crean de un día para el otro encierran en sí mismos lo que no son.

Respecto de lo que ocurrirá con aquellos votantes como los que no acordaban ni con Cristina y con la Cámpora, y que vieron en Alberto una versión moderada en la que confiaron, y que hoy temen votar a otro “delfín” de Cristina, el periodista explicó que la Argentina tiene por características estadísticas una gran masa de votantes de centro, de todos los partidos, de todo tipo y color, que ahora estaría representada, a su modo de entender, muy bien, por ejemplo, en Schiaretti. Por otra parte, seguramente hay muchos peronistas que nunca votarían Juntos por el Cambio, que sienten que lo que hizo Cristina, la Cámpora es no dejarlo gobernar Alberto y en esa lógica es que sale la línea Scioli, a la calle, que tiene 20 años de permanencia en el peronismo también, ocupando cargos muy relevantes: fue vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de turismo, embajador en Brasil, candidato a presidente y, que además es un gran comunicador y un gran manejador de las comunicaciones, un gran entendedor de las comunicaciones desde que era piloto de motonáutica, y que, en ese sentido, cree que hay un tipo de votante peronista clásico que se convierte en un anti kirchnerista. Señaló que en Córdoba el kirchnerismo es mala palabra, entonces el que vota Schiaretti o en su momento De la Sota, siempre fue anti kirchnerista también, pero no era radical, no era del PRO, pero siempre fue el voto anti kirchnerista en Córdoba.

Afirmó que parte de la Cámpora se comportó en los últimos años como una suerte de oposición, y recordó el momento en que Wado de Pedro mandó a renunciar a medio Gabinete de Alberto, y que eso fue una orden de Cristina, porque Wado finalmente fue ministro del interior durante el gobierno Alberto Fernández a modo de vigilante o vigilancia permanente de lo que hacía el presidente. La Cámpora y Cristina no lo dejaron gobernar, no le avanzaron ningún proyecto.

Sobre Scioli y si se va a quedar con votos no kirchneristas, Lerea afirmo que claramente eso puede ocurrir, que el exmotonauta, tiene un nivel de conocimiento altísimo, porque debe de ser conocido en el 99% de la población, probablemente, y que en ese nivel de conocimiento, en muchos lugares del interior, del conurbano, a muchos les conviene ir colgado de esa boleta, o no les queda otra que hacerlo, porque están peleados con la Cámpora local, y cualquiera que tenga una listita en algún lugar del conurbano, lo utiliza para una construcción de poder territorial menor, donde a lo mejor de esa lógica sale algún intendente de rebote, alguna cantidad de cuerpo legislativo de todo tipo y color en todo el país. Por eso Scioli considera que no se tiene por qué jubilar, porque se ve como el mejor embajador de Alberto, leal a Alberto. Lo van a escuchar hablar del desarrollo, de la industrialización, de las empresas que empezaron a exportar a Brasil gracias a él, y que, mucho de las cosas que son por ese lado son ciertas, pero que detrás de eso, es el nuevo “Alberto moderado”, es el buen tipo, el tipo que no confronta, el que no tiene causas penales.

Señaló que, entonces, en base a determinados parámetros de un voto clásico peronista, y de muchos gobernadores que, enojados o peleados con Alberto, con la Cámpora, o enojados o peleados hasta con Masa, sí, lo voten, y que, entonces, termina siendo un vehículo utilitario de lealtades y deslealtades o de compromisos o de conveniencias. Entonces, dijo que ahí es donde cree que se va a disputar, pero, remarcó como detalle algo que nunca en la vida fue noticia, y que lo es hoy: el piso para entrar a disputar cargos en el reparto de las listas sábana. Indicó que eso era un dato menor de negociaciones internas y que hoy fue motivo de pelea entre Jorge Macri y Loustau por el piso de ingresos; y que lo mismo pasó en la Unión por la Patria con Scioli.

En el caso de Juntos por el Cambio, en la Ciudad, Loustau pedía el quince por ciento y Jorge Macri el treinta, es decir, que, si no se saca el treinta por ciento de los votos de la coalición, se queda afuera de todo. Y Loustau pedía el quince, mediaron y terminaron en un veinte. Explicó que en un punto eso es lógico por lo que pueden valer por ejemplo los votos de Margarita Stolbizer, o de Espert o de Massa. Entonces, van a una interna para que se definan, y el que no tiene determinado número de votos, queda afuera, porque no estarían representando a nadie, que es lo que termina pasando en muchos de los partidos que están en los frentes.

“Esas son las negociaciones de la política, quizás, a espaldas del electorado, y me parece que es ahí es lo que se está jugando hoy. La noticia es las internas de las internas, que antes quedaban en las famosas internas radicales”, reveló.

En el caso de Scioli, explicó que tiene atrás un armador y un tipo relacionado entre el peronismo y el conurbano como es Aníbal Fernández, lo que no es menor se detalle, es decir, que hay un tipo que tiene mucho poder de fuego y que está totalmente enemistado con la Cámpora y que tiene cuarenta años de existencia en el conurbano. Dijo que después se verá dónde jugarán todos esos marginales dentro del peronismo como Moreno, Berni, Cuneo, los que, a lo mejor tienen un por ciento de voto y saben que no van a pasar, o que tal vez se cuelen ahí y vayan quinto de diputado y entren.

“Sciolí es lo que era Alberto, el famoso “Alberto moderado”, esa historia viene por ahí, bancado por el ‘albertismo’, por alguna cantidad de funcionarios que se han mantenido a lo largo de la gestión de Alberto: Victoria Tolosa Paz y su marido (Pepe Albistur) como financista también”, declaró.

Se van a ir alineando un montón de cosas en los próximos diez días y vamos a estar hablando de lo que dice un candidato y el otro. Considera el analista que el tema de las elecciones, listas, internas, está sobrevalorado, que ya hace un año que venimos hablando del tema, que en la Argentina se habla demasiado de política, y que los políticos hablan demasiado en los medios. Opinó que ese es un tema que deberíamos replantearnos en algún momento, es decir, que hay personajes famosos y exitosos de todas las disciplinas en el mundo y no están dando notas todo el tiempo, y cuando hablan lo hacen por sus hechos. Dijo que la política habla demasiado y sus hechos son calamitosos, para la sociedad de a pie; que estamos hartos de escuchar decir las mismas cosas desde hace cuarenta años a todos los políticos, y que queremos que dejen de hablar y se pongan a trabajar en serio y a enfocarse a resolver las cosas.

Sobre lo que ofrece Juntos por el Cambio, Lerea dijo que tiene las promesas de marcas, como se dice en marketing, que es el de “vamos a reventar y aniquilar el kirchnerismo”, pero que, entre esas cosas hoy hay un montón de personajes que fueron funcionarios del kirchnerismo: Ocaña fue ministra, Loustau fue ministro, Joaquín de la Torre estuvo en todos los partidos.

“El purismo ideológico no existe y menos en la política”, afirmó; y que, entonces en la discusión si sirve o no que esté Schiaretti, ahí hay un montón de preguntas. Porque Schiaretti garantiza una gran cantidad de votos y detrás de él unos cuantos gobernadores que no son kirchneristas y que están por motivos de conveniencia, y que hay gobernadores muy albertistas, o muy kirchneristas como Quintela en La Rioja, Jalil en Catamarca, Gildo Infrán, Capitanich y después un montón de otros en el medio, como los de Misiones, Sáenz de Salta, Manzur que juega para los dos lados, Bordet , parecido a Uñac de San Juan, y que, entonces hay facciones que pueden encontrar la vía de continuidad a través de una lista que no los comprometa.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai