La corredora haredi Beatie Deutsch se pierde otro maratón en Shabat

Bracha “Beatie” Deutsch (de soltera Rabin), de 34 años, es una corredora de maratón haredí estadounidense-israelí que ganó la maratón de Tiberíades y la maratón de Jerusalén, así como los campeonatos nacionales israelíes de media maratón y maratón. Por desgracia, ser un judío fiel ha sido perjudicial para su carrera.

El martes por la noche, Deutsch publicó en Facebook :

En 2019, el maratón femenino estaba programado para el viernes por la noche en el Campeonato Mundial de Doha.

No es gran cosa, pensé… Esta fue solo una rara ocasión en la que pusieron la carrera de noche debido al calor extremo. Mi carrera recién comenzaba y habría más oportunidades.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el maratón femenino se trasladó al sábado por la mañana, lo que me impidió competir una vez más. Estaba muy decepcionado, pero no había nada que pudiera hacer.

Incluso una vez que los Juegos Olímpicos fueron reprogramados debido a la Corona, todavía se negaron a hacer adaptaciones religiosas (aunque lo habían hecho en el pasado cuando el Ramadán coincidió con los Juegos Olímpicos de Londres).

En 2023, los campeones mundiales de Budapest programaron una vez más el maratón femenino para Shabat. Y así, aunque me haya clasificado, no podré competir.

He guardado Shabat toda mi vida y es una mitzvá que aprecio mucho. Nunca me imaginé contemplando lo contrario y, sin embargo, por primera vez en mi vida, me encontré sintiéndome presionado para competir en Shabat.

“¿Cómo podemos seguir financiándolo si todavía no es parte de una delegación israelí?”

“Estoy seguro de que podemos encontrar un rabino que le diga que está bien”.

De repente, la lucha que enfrentaron todas nuestras abuelas judías en la década de 1920 cuando les dijeron que perderían sus trabajos si no se presentaban el sábado, se siente mucho más real.

¿Perderé mi financiación si no me pruebo y compito? Estoy renunciando a oportunidades tan grandes. ¿Quizás esta profesión no es viable para un judío ortodoxo?

Y me pregunto: ¿hay lugar para adaptaciones religiosas en los deportes? ¿Hay alguna forma de hacer cambios en el sistema? ¿Podemos respetar las creencias religiosas entre los deportistas?

Me encuentro haciendo lo impensable y preguntándole a mi rabino si hay alguna forma en que pueda correr… Sé en mi corazón que nunca podría hacerlo, pero tengo que preguntar.

No estoy sorprendida por su respuesta, solo sorprendida de que incluso lo haya considerado.

Y mientras reflexiono sobre mi viaje y los intensos desafíos y obstáculos que he enfrentado en el camino, sé que el sacrificio que hago por Shabat y el compromiso que hago para defender este día sagrado son la elección más preciada que tomaré.

El Shulján Aruj es claro en este tema (Shulan Aruj, Oraj Jaim, 328:42): “No se permite la gimnasia [en Shabat] en la que uno empuja con fuerza el cuerpo para que trabaje y sude”.

La Mishna Brura (100:130) señala que “la prohibición es sobre la práctica de la medicina en Shabat, y parece que está permitido hacer ejercicio en Shabat si uno no tiene la intención de sudar”.

¿Qué pasa con el ejercicio en el que uno suda, mucho, pero el propósito de uno no es sudar, sino que sudar es un subproducto inevitable? Tanto Rambam como Rashi sugieren que el ejercicio en Shabat está prohibido incluso si no se trata de sudar (Be’ur Halajá).

Sin embargo, muchos poskim dictaminan que aún así, correr un maratón en Shabat constituye “Uvada d’Shabbat”, un comportamiento que es apropiado entre semana pero no en Shabat, independientemente de si alguno de ellos es o no una violación de los trabajos prohibidos de Shabat. Shabat.

Es desgarrador. La única manera de ayudar a la frustrada corredora haredi Beatie Deutsch es presionando a todas las federaciones deportivas a las que les importan un bledo los atletas de Shomer Shabbes, especialmente la presión de los grupos judíos e israelíes que defienden los derechos de las minorías en todo el mundo.

Buena suerte.

