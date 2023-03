La diáspora pronto desconocería a Israel

(Escribo esta columna el domingo 26 de marzo del 2023 sin saber si Netanyahu hará algo para frenar el descalabro social en Israel originado por las reformas judiciales que lidera la coalición gubernamental)

Los rabinos mentores de los partidos políticos religiosos de Israel y aquellos que son congresistas se han convertido en los líderes de la implosión de la sociedad israelí y el perfil del estado como un referente democrático mundial. Han evidenciado con su fanatismo la total incapacidad de leer lo que pasa en la comunidad judía israelí y están golpeando duramente la imagen de lo que es un rabino como representante de los valores que predica el judaísmo.

Han convertido el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” en “descalifica como par a todo aquel que piense distinto que tú”. Han reducido la Tora y Halajá en objetos vacíos de empatía, generosidad, solidaridad, justicia social y búsqueda del bien común. Han hecho del slogan “protege al trasgresor si es que te resulta rentable” en el leitmotiv de sus votaciones. Han construido una nueva Halajá que dice que si un rabino ladrón tiene suficientes seguidores, tiene derecho a que se desconozcan sus delitos y encumbrarlo como representante del colectivo que lo sigue.

Me pregunto cómo pueden abordar los docentes judíos, inclusive en los colegios religiosos, la apuesta por la ruptura de la sociedad israelí; cómo se inserta eso en los valores judíos y en la gesta sionista, y no encuentro respuesta que aleje del desconcierto y la angustia. Como pueden hablar los rabinos en sus comunidades sobre los valores judaicos cuando sus pares en Israel no reconocen ni el ABC de ellos. Hay un límite para la empatía cuando una de las partes en conflicto no actúa de buena fe en busca del bien común.

Me embarga un dolor emocional judío que es tan solo una diminuta parte de lo que siente buena parte del universo judío. Escucho de familiares y amigos en Israel pensando migrar, que ya no ven a Israel como el lugar en el que quisieran educar a sus hijos. Y si eso ocurre en Israel, puedo imaginar lo que ocurrirá en la diáspora que cada vez alejará más a Israel de sus corazones y aspiraciones.

No tengo dudas que los principales asesores de Netanyahu le han advertido hacia dónde se encamina su gobierno incluyendo explosiones crecientemente violentas desde las entrañas del pueblo y el debilitamiento del frente interno frente a alguna agresión externa. Pero insiste en liderar una postura fanática como la que sostiene a los gobiernos teocráticos de la región.

Tratando de imaginar que quizá la ceguera no es total me pregunto si Netanyahu no está esperando que al interior del Likud hayan personas como el cesado Ministro de Defensa Yoav Gallant con suficientes agallas para negar sus votos a estas reformas, de modo que pueda culpar a terceros de aquello que él siente que no puede hacer por sí mismo, y con ello lograr una pausa reparadora en este deterioro social. Quizá es mero wishful thinking.

No sé si existe el concepto de “duelo anticipado” pero tengo la impresión que es algo que está sufriendo buena parte del mundo sionista, en particular todos aquellos que a lo largo de las décadas hemos procurado generar aprecio y comprensión hacia el estado de Israel.

Solo queda aspirar a que estando tan cerca de una situación límite de algo irreversible, surjan de la reserva moral israelí religiosa y nacionalista las iniciativas que salven a Israel de este salto mortal al vacío.

Al terminar esta columna me pregunto de qué sirve que comente estas reflexiones si solo aportan a aumentar la tristeza de los oyentes y no ofrecen pistas a los educadores para el abordaje del tema con sus alumnos. Quizá en este momento sentir impotencia y hablar de ello en voz alta sea lo que corresponde a la distancia, como expresión de solidaridad con los cientos de miles de israelíes que militantemente están alzando su voz para salvar la democracia israelí y animarlos a que no desmayen en su esfuerzo hasta lograr contener el camino al suicidio sionista.

