Debemos prepararnos para un Irán nuclear

A todos los efectos, el acuerdo nuclear iraní, o Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), está muerto.

En diciembre, funcionarios iraníes dijeron que habían duplicado su capacidad para enriquecer uranio. Las cámaras de monitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fueron cerradas por el régimen en mayo pasado, y a los inspectores del OIEA se les ha prohibido verificar el programa. Funcionarios del OIEA dicen que Irán ha enriquecido 154 libras de uranio al 60% de pureza. Según el jefe del OIEA, Rafael Grossi, eso es suficiente para producir varias armas.

Irán ahora puede enriquecer sus reservas de uranio al 90%, que es apto para armas, en unas pocas semanas. Después de eso, el régimen solo necesita colocar el uranio enriquecido en una ojiva y realizar una prueba nuclear para unirse a la liga de estados nucleares deshonestos como Rusia y Corea del Norte. Salvo una invasión a gran escala del país, o un golpe o revolución extremadamente improbable, esto sucederá. Construir una ojiva nuclear no es una tarea sencilla; Es exponencialmente más complicado que las bombas convencionales de construcción. Sin embargo, dada la determinación de Irán, es solo cuestión de tiempo.

Lo que muchos defensores del JCPOA han fallado repetidamente en reconocer es que Irán ha estado decidido a tener un arsenal nuclear, sin importar el costo. Después de ver lo que sucedió en Libia e Irak, los líderes de Irán entienden que esta es la única manera de garantizar su seguridad. En 2008, el entonces presidente libio Moammar Gaddafi advirtió a los iraníes que abortaran su programa nuclear, diciendo que “sufrirían el mismo destino que Irak”. Tres años más tarde, Gadafi fue derrocado y brutalmente asesinado después de que la OTAN interviniera para apoyar una revolución popular contra él. El servicio oficial de noticias de Corea del Norte afirmó rápidamente que, al renunciar a su programa de armas nucleares, Gaddafi se había abierto a una invasión. Si bien sabiamente guardaron silencio sobre el tema, el régimen iraní sacó las mismas conclusiones.

Alex Grinberg, experto en Irán en el Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, dice que Irán ha visto la causa de la invasión rusa de Ucrania en 2022 en el Memorando de Budapest de 1994, en el que Ucrania renunció a sus armas nucleares a cambio de una garantía de seguridad estadounidense sin valor.

Los optimistas sugieren que si Irán obtuviera sus ojivas nucleares, sus líderes podrían relajar su política de atrincheramiento a través del armamento, entrenamiento y financiación de grupos proxy como Hezboláh, los hutíes yemeníes y las milicias chiítas. Sin embargo, aunque, por supuesto, deseable, esto es poco probable. Lo que es más probable que suceda es que Irán se unirá a regímenes nucleares como Rusia y Corea del Norte para volverse más agresivo a nivel mundial precisamente debido a su nueva confianza.

Además, esta tendencia solo empeoraría una vez que los iraníes puedan garantizar una opción de segundo ataque, ya sea con un submarino nuclear o escondiendo sus reservas en las profundidades de las montañas como lo han hecho anteriormente con sus instalaciones nucleares. El tamaño masivo de Irán y las numerosas cadenas montañosas hacen que esa sea una opción probable.

Es poco probable que Irán use armas nucleares, dadas las consecuencias potencialmente fatales como resultado. No obstante, sus amenazas nucleares deben tomarse en serio, al igual que la posibilidad de accidentes. Durante la Guerra Fría, en varias ocasiones, los Estados Unidos y la Unión Soviética se sumergieron casi accidentalmente en una guerra nuclear, como con el caso de Vasili Arkhipov y muchas otras llamadas cercanas. Cabe destacar que Moscú y Washington han acordado mutuamente establecer una línea de comunicación después de la crisis de los misiles cubanos, ya que el liderazgo de ambos países se dio cuenta de los riesgos de un conflicto nuclear no deseado. Teherán se ha negado a establecer cualquier tipo de comunicación con Jerusalén, incluso en el caso de emergencia solamente. Esto solo agrava aún más el riesgo.

Dada la probabilidad de un Irán nuclear, la política de Estados Unidos debería ser agresiva de contención y disuasión. Irán debe entender que si usa un arma nuclear, incluso táctica, pagará un alto precio, ya sea a través de ataques cibernéticos paralizantes, ataques convencionales contra infraestructura crítica u otros medios. Debe haber un elemento disuasorio creíble para Irán y cualquier otra potencia nuclear deshonesta de que romper el tabú nuclear nunca valdrá la pena.

Pero la amenaza de las armas nucleares va más allá de su uso real. Las armas nucleares siempre han sido un multiplicador de fuerza, y si Irán siente que su fuerza se multiplica, aumentará sus actividades subversivas. También se debe hacer entender a Irán que la seguridad que tiene contra la invasión no se aplica a sus representantes, y que será duramente golpeado en represalia por las provocaciones iraníes. En general, se debe hacer comprender al régimen que sus armas nucleares no le darán ninguna ventaja fuera del territorio iraní.

Además, Estados Unidos debería aumentar el apoyo a los aliados que se verían amenazados por un Irán nuclear, es decir, Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán. Si Estados Unidos no lo hace, estos aliados probablemente recurrirán a Rusia y China en busca de protección, dando a esas naciones un punto de apoyo aún mayor en el Medio Oriente y disminuyendo la influencia de Estados Unidos a casi cero.

Independientemente de la política de Estados Unidos, Washington tendrá que prepararse para que Arabia Saudita busque adquirir armas nucleares, como dijo que lo haría una vez que Irán lo haga. Los Estados Unidos pueden evitar que Riad prolifere almacenando ojivas nucleares estadounidenses en suelo saudí; sin embargo, dada la tambaleante relación de la administración Biden con el reino, no está claro si hay suficiente confianza en ambos lados para que esto funcione. La proliferación saudí puede conducir a la proliferación turca y egipcia.

A diferencia de la Rusia de Vladimir Putin, donde solo él está a cargo de decisiones importantes como el despliegue de armas nucleares, en Irán, es más probable que sean tomadas por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y el comando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán juntos. Teniendo en cuenta que esta decisión tendría que ser tomada por un grupo tan grande cuyo objetivo constante ha sido la invulnerabilidad y la supervivencia, esto es poco probable. De todos modos, la capacidad de multiplicación de fuerzas de las armas nucleares en la política exterior iraní es extremadamente peligrosa. Si Estados Unidos no está listo para responder con una política sólida para contrarrestar y proteger a sus aliados en la región, corre el riesgo de perderlos.

Por Joseph Epstein, miembro legislativo de Endowment for Middle East Truth (EMET)

Fuente: JNS

