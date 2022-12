Presidente chileno Boric se compromete a abrir embajada en Ramallah

Chile ya tiene una representación diplomática en Ramallah, pero no una embajada completa.

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que su país abriría una embajada en Ramallah, durante una fiesta de Navidad con palestinos en Santiago el miércoles, informó The Jerusalem Post.

“No podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, una comunidad que está resistiendo, una comunidad que está viendo cada día vulnerados sus derechos y su dignidad y que eso está absolutamente justificado, eso hay que decirlo con todas sus palabras”, dijo. Boric en el evento, según medios locales.

“Estoy de acuerdo en que las palabras de buena crianza no alcanzan y una de las decisiones que tenemos como gobierno, creo que no la habíamos hecho pública -me arriesgo con esto-, es que vamos a subir el nivel de la representación oficial en Palestina del encargado de negocios que existe hoy y vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación correspondiente”.

Chile ya tiene una representación diplomática en Ramallah, pero no una embajada completa.

En septiembre, Boric se negó a aceptar las credenciales del embajador israelí Gil Artzyeli durante dos semanas en protesta por las operaciones de las FDI en Cisjordania.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai